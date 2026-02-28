Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Иран меняет правила войны, массово атакуя базы США в странах Персидского залива

Мир » Азия » Ближний Восток

Ракетный залп по ключевым объектам в шести странах изменил правила войны. Пока Дубай эвакуирует небоскребы, монархии Залива размышляют о цене дружбы с Вашингтоном.

Иранские призывники
Фото: Own work by Jilas.wox, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Иранские призывники

Новый ход: Иран ударил по 11 военным базам США

Иранцы в этот раз ответили на агрессию США и Израиля ударами по соседям в Персидском заливе, где почти в каждой стране расположены американские военные базы.

В СМИ называются следующие американские базы, которые, как подтверждено, стали целями иранских ракет и БПЛА в регионе:

  1. Военно-воздушная база Аль-Удейд в Катаре.
  2. Военно-воздушная база Аль-Салем в Кувейте.
  3. База Пятого флота США в Бахрейне.
  4. Военно-воздушная база Аль-Дхафра в Объединенных Арабских Эмиратах.
  5. Базы: принца Салмана в Эр-Рияде, в Табуке, в Хамисе-Мушите, в Западном районе Джидды в Саудовской Аравии.
  6. Авиабаза Муффак Салти в Иордании.
  7. Также нанесены удары по базам США в Ираке — Аль-Харир и Айн Аль-Асад.

Представитель Генерального штаба Вооружённых сил Ирана заявил, что его страна преподаст Израилю и США урок, "которого они никогда не испытывали в своей истории". В Бахрейне, со ссылкой на местные источники, заявляют, что среди американцев на базе 5-го флота были потери. Катар ввёл национальное чрезвычайное положение. В Дубае прошла эвакуация людей из самого высокого здания в мире — Бурдж-Халифы.

На что рассчитывает Тегеран

Расчёт Тегерана в том, что удары по инфраструктуре и закрытие воздушного пространства отпугнут инвесторов и туристов — важного источника доходов многих стран Персидского залива. Угроза жизни гражданских лиц из-за близости баз к городам (как в случае с базой в Манаме, Бахрейн) должна заставить монархии этих стран требовать от США свернуть войну или покинуть регион.

Если же война затянется, а цены на нефть взлетят до небес (что уже происходит), союзники могут просто закрыть базы и выставить американцев, чтобы спасти свои страны от огня. К тому же чрезмерное усиление Израиля арабам не нужно, оно развязывает ему руки в Газе и на Западном берегу, что вызывает ярость "арабской улицы" и чревато бунтом.

Таким образом, стратегия Ирана, судя по всему, направлена на то, чтобы сделать цену присутствия США для арабских стран неприемлемой в ожидании их невольного содействия по прекращению агрессии.

В Израиле удары Ирана пришлись на Ашкелон, Иерусалим, Тель-Авив, Хайфу. Некоторые источники сообщили, что Иран поразил авианосец "USS Abraham Lincoln", данные не подтверждены.

США и Израиль надеются на внутренний бунт в Иране

Это был первый ответ Тегерана на агрессию США и Израиля. Судя по кадрам объективного контроля и сводкам, основная волна их ударов пришлась на объекты, связанные с производством ракет и БПЛА. Заявляется о поражении ядерного центра в Натанзе, авиабазы Хатами, крупного военно-промышленного комплекса Парчин, также пострадал комплекс правительственных зданий в Тегеране. Непроверенными остаются данные о гибели руководства КСИР. Иранцы опровергают эти данные, они долго готовились к этой агрессии и вряд ли повторят ошибки прошлой войны.

Руководство Национальной кибербезопасности Ирана сообщило, что страна подвержена кибератакам с целью нарушить нормальную жизнь и психологическую безопасность людей.

Дональд Трамп в выступлении призвал граждан Ирана "свергнуть правящий режим", заявив: "Когда мы закончим — забирайте свое правительство. Оно будет вашим". Президент США назвал это "возможно, единственным шансом для целых поколений". Трамп обратился к иранским силам безопасности и КСИР с требованием немедленно сложить оружие. Он пообещал им "полный иммунитет" в случае сдачи, в противном случае пригрозив "неминуемой смертью".

Рассчитывая на внутренний бунт, США исключают наземную операцию и бомбить населённые районы они не будут, тогда бунтовщики просто не выйдут на улицы.

Читайте Telegram-канал автора.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру
Темы иран война израиль соединённые штаты америки
Новости Все >
Статистика против кошелька: эти новые правила учета алиментов могут лишить семьи привычных пособий
Кровь густеет без котлет: два литра воды в сутки становятся главным условием выживания сосудов
Угольный якорь потопил отчёт: из-за чего ММК фиксирует убыток в 25,5 млрд рублей за квартал
Стены помнят всё, но не стареют: вековые дома внезапно обошли современные ЖК по цене и спросу
Пустые обещания на этикетке: искусственные подсластители лишают мозг былой остроты и ясности
Колыбель качается в другую сторону: отцы в декрете могут стать испытанием для страны
Онлайн-империя крепнет незаметно: благодаря чему объем российской интернет-экономики взлетит на 20-25%
Уют вокруг отеля имеет свою цену: эти дополнительные сборы делают экскурсионные маршруты доступнее
Броня дала трещину: популярный способ защиты от беременности оказался лишь иллюзией безопасности
Офис возвращается в гибкой форме: как рынок кандидата и бизнес-контроль формируют норму работы в 2026 году
Сейчас читают
Цвет шерсти как скрытый код: эта расшифровка меняет взгляд на характер кошки
Домашние животные
Цвет шерсти как скрытый код: эта расшифровка меняет взгляд на характер кошки
Тень НАТО над Каспийским морем: падение Ирана грозит обернуться катастрофой для России
Ближний Восток
Тень НАТО над Каспийским морем: падение Ирана грозит обернуться катастрофой для России
Цветочный водопад без хлопот: этот кустарник расцветает даже на бедной земле
Садоводство, цветоводство
Цветочный водопад без хлопот: этот кустарник расцветает даже на бедной земле
Популярное
Тень НАТО над Каспийским морем: падение Ирана грозит обернуться катастрофой для России

Провал переговоров Ирана и США по ядерной программе Тегерана ставит мир на грань нового конфликта. Для России он будет экзистенциальным.

Тень НАТО над Каспийским морем: падение Ирана грозит обернуться катастрофой для России
Коржи хрустят, как в детстве: рецепт Наполеона, который возвращает вкус семейных праздников
Коржи хрустят, как в детстве: рецепт Наполеона, который возвращает вкус семейных праздников
Стрижки, что работают вместо подтяжки: тренды сезона, от которых лицо молодеет само
Горячие постные пирожки на каждый день — открытие для тех, кто ценит вкус и русские традиции
Паровоз проиграл лошади — и победил мир: Мальчик-с-пальчик запустил революцию Сергей Милешкин Тень НАТО над Каспийским морем: падение Ирана грозит обернуться катастрофой для России Любовь Степушова Пора сменить пропагандистскую пластинку: что мы не хотим признать о реальности СВО Виктор Пахомов
Билет на электричку: новые маршруты свяжут города России и Белоруссии
Жимолость в саду — эстетика и польза: идеальные сорта для вашего участка и их особенности
Скандал вокруг MAX раздули быстрее, чем написали код: разбор главных обвинений
Скандал вокруг MAX раздули быстрее, чем написали код: разбор главных обвинений
Последние материалы
Волгоградская область на ударной волне: как 821 наблюдатель улучшил диагностику птичьего здоровья
Ингушетия очищает свои земли: премьера амбициозного проекта ликвидации свалок до 2030 года
Гармония на грани физического износа: балет Костромы покажет в Индии шоу запредельной сложности
Овощи в Ростовской области зреют с ценами: как подорожание влияет на обычный обед
Инновация на стыке науки и искусства: как СКФУ создаёт уникальный текстиль для медицины и спорта
Золотой стандарт с двойным дном: эти ошибки гигиены лишают носоглотку природного защитного барьера
Лекарственный коктейль вместо чистоты: в водопроводе нашли следы сотни опасных медикаментов
Земля кормит бюджет на сотни миллионов: аренда и налоги принесли Туве рекордную прибыль
Иран меняет правила войны, массово атакуя базы США в странах Персидского залива
Симфония мелких деталей: шесть скрытых признаков того, что собака чувствует себя в безопасности
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.