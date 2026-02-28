Иран меняет правила войны, массово атакуя базы США в странах Персидского залива

Ракетный залп по ключевым объектам в шести странах изменил правила войны. Пока Дубай эвакуирует небоскребы, монархии Залива размышляют о цене дружбы с Вашингтоном.

Фото: Own work by Jilas.wox, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Иранские призывники

Новый ход: Иран ударил по 11 военным базам США

Иранцы в этот раз ответили на агрессию США и Израиля ударами по соседям в Персидском заливе, где почти в каждой стране расположены американские военные базы.

В СМИ называются следующие американские базы, которые, как подтверждено, стали целями иранских ракет и БПЛА в регионе:

Военно-воздушная база Аль-Удейд в Катаре. Военно-воздушная база Аль-Салем в Кувейте. База Пятого флота США в Бахрейне. Военно-воздушная база Аль-Дхафра в Объединенных Арабских Эмиратах. Базы: принца Салмана в Эр-Рияде, в Табуке, в Хамисе-Мушите, в Западном районе Джидды в Саудовской Аравии. Авиабаза Муффак Салти в Иордании. Также нанесены удары по базам США в Ираке — Аль-Харир и Айн Аль-Асад.

Представитель Генерального штаба Вооружённых сил Ирана заявил, что его страна преподаст Израилю и США урок, "которого они никогда не испытывали в своей истории". В Бахрейне, со ссылкой на местные источники, заявляют, что среди американцев на базе 5-го флота были потери. Катар ввёл национальное чрезвычайное положение. В Дубае прошла эвакуация людей из самого высокого здания в мире — Бурдж-Халифы.

На что рассчитывает Тегеран

Расчёт Тегерана в том, что удары по инфраструктуре и закрытие воздушного пространства отпугнут инвесторов и туристов — важного источника доходов многих стран Персидского залива. Угроза жизни гражданских лиц из-за близости баз к городам (как в случае с базой в Манаме, Бахрейн) должна заставить монархии этих стран требовать от США свернуть войну или покинуть регион.

Если же война затянется, а цены на нефть взлетят до небес (что уже происходит), союзники могут просто закрыть базы и выставить американцев, чтобы спасти свои страны от огня. К тому же чрезмерное усиление Израиля арабам не нужно, оно развязывает ему руки в Газе и на Западном берегу, что вызывает ярость "арабской улицы" и чревато бунтом.

Таким образом, стратегия Ирана, судя по всему, направлена на то, чтобы сделать цену присутствия США для арабских стран неприемлемой в ожидании их невольного содействия по прекращению агрессии.

В Израиле удары Ирана пришлись на Ашкелон, Иерусалим, Тель-Авив, Хайфу. Некоторые источники сообщили, что Иран поразил авианосец "USS Abraham Lincoln", данные не подтверждены.

США и Израиль надеются на внутренний бунт в Иране

Это был первый ответ Тегерана на агрессию США и Израиля. Судя по кадрам объективного контроля и сводкам, основная волна их ударов пришлась на объекты, связанные с производством ракет и БПЛА. Заявляется о поражении ядерного центра в Натанзе, авиабазы Хатами, крупного военно-промышленного комплекса Парчин, также пострадал комплекс правительственных зданий в Тегеране. Непроверенными остаются данные о гибели руководства КСИР. Иранцы опровергают эти данные, они долго готовились к этой агрессии и вряд ли повторят ошибки прошлой войны.

Руководство Национальной кибербезопасности Ирана сообщило, что страна подвержена кибератакам с целью нарушить нормальную жизнь и психологическую безопасность людей.

Дональд Трамп в выступлении призвал граждан Ирана "свергнуть правящий режим", заявив: "Когда мы закончим — забирайте свое правительство. Оно будет вашим". Президент США назвал это "возможно, единственным шансом для целых поколений". Трамп обратился к иранским силам безопасности и КСИР с требованием немедленно сложить оружие. Он пообещал им "полный иммунитет" в случае сдачи, в противном случае пригрозив "неминуемой смертью".

Рассчитывая на внутренний бунт, США исключают наземную операцию и бомбить населённые районы они не будут, тогда бунтовщики просто не выйдут на улицы.

