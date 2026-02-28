Иран меняет правила войны, массово атакуя базы США в странах Персидского залива

Ракетный залп по ключевым объектам в шести странах изменил правила войны. Пока Дубай эвакуирует небоскребы, монархии Залива размышляют о цене дружбы с Вашингтоном.
Иранцы в этот раз ответили на агрессию США и Израиля ударами по соседям в Персидском заливе, где почти в каждой стране расположены американские военные базы.
В СМИ называются следующие американские базы, которые, как подтверждено, стали целями иранских ракет и БПЛА в регионе:
Представитель Генерального штаба Вооружённых сил Ирана заявил, что его страна преподаст Израилю и США урок, "которого они никогда не испытывали в своей истории". В Бахрейне, со ссылкой на местные источники, заявляют, что среди американцев на базе 5-го флота были потери. Катар ввёл национальное чрезвычайное положение. В Дубае прошла эвакуация людей из самого высокого здания в мире — Бурдж-Халифы.
Расчёт Тегерана в том, что удары по инфраструктуре и закрытие воздушного пространства отпугнут инвесторов и туристов — важного источника доходов многих стран Персидского залива. Угроза жизни гражданских лиц из-за близости баз к городам (как в случае с базой в Манаме, Бахрейн) должна заставить монархии этих стран требовать от США свернуть войну или покинуть регион.
Если же война затянется, а цены на нефть взлетят до небес (что уже происходит), союзники могут просто закрыть базы и выставить американцев, чтобы спасти свои страны от огня. К тому же чрезмерное усиление Израиля арабам не нужно, оно развязывает ему руки в Газе и на Западном берегу, что вызывает ярость "арабской улицы" и чревато бунтом.
Таким образом, стратегия Ирана, судя по всему, направлена на то, чтобы сделать цену присутствия США для арабских стран неприемлемой в ожидании их невольного содействия по прекращению агрессии.
В Израиле удары Ирана пришлись на Ашкелон, Иерусалим, Тель-Авив, Хайфу. Некоторые источники сообщили, что Иран поразил авианосец "USS Abraham Lincoln", данные не подтверждены.
Это был первый ответ Тегерана на агрессию США и Израиля. Судя по кадрам объективного контроля и сводкам, основная волна их ударов пришлась на объекты, связанные с производством ракет и БПЛА. Заявляется о поражении ядерного центра в Натанзе, авиабазы Хатами, крупного военно-промышленного комплекса Парчин, также пострадал комплекс правительственных зданий в Тегеране. Непроверенными остаются данные о гибели руководства КСИР. Иранцы опровергают эти данные, они долго готовились к этой агрессии и вряд ли повторят ошибки прошлой войны.
Руководство Национальной кибербезопасности Ирана сообщило, что страна подвержена кибератакам с целью нарушить нормальную жизнь и психологическую безопасность людей.
Дональд Трамп в выступлении призвал граждан Ирана "свергнуть правящий режим", заявив: "Когда мы закончим — забирайте свое правительство. Оно будет вашим". Президент США назвал это "возможно, единственным шансом для целых поколений". Трамп обратился к иранским силам безопасности и КСИР с требованием немедленно сложить оружие. Он пообещал им "полный иммунитет" в случае сдачи, в противном случае пригрозив "неминуемой смертью".
Рассчитывая на внутренний бунт, США исключают наземную операцию и бомбить населённые районы они не будут, тогда бунтовщики просто не выйдут на улицы.
Читайте Telegram-канал автора.
Провал переговоров Ирана и США по ядерной программе Тегерана ставит мир на грань нового конфликта. Для России он будет экзистенциальным.