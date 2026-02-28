Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Дерябин

Нефть почуяла запах пороха: стоимость барреля резко устремилась вверх после атаки на Тегеран

Мир

Военно-политическая напряженность между Ираном и Израилем, переросшая в серию ударов в 2025–2026 годах, ставит под угрозу не только Ближний Восток, но и глобальные цепочки поставок энергоносителей. Антропология учит, что такие конфликты коренятся в древних механизмах — групповой идентичности, где шиитский Иран видит в Израиле угрозу культурному наследию, а физика баллистических траекторий ракет превращает риторику в реальные разрушения на расстоянии тысяч километров.

Израильский удар по зданию IRIB в Тегеране 16 июня 2025 года
Фото: https://avash.ir/ by محمد برنو, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Израильский удар по зданию IRIB в Тегеране 16 июня 2025 года

Провал переговоров Ирана и США по ядерной программе усилил эскалацию, где США нанесли удары по объектам в Натанзе и Фордо. Для России это экзистенциальный вызов: падение Тегерана грозит блокадой коридора "Север–Юг" и потерей союзника по поставкам дронов и С-400.

Биохимия стресса от постоянных тревог в регионе высвобождает кортизол, усиливая агрессию, — эволюционный механизм, унаследованный от предков, теперь питающий современную войну.

Предыстория конфликта

Отношения Ирана и Израиля были конструктивными до 1979 года, когда исламская революция возвела антиизраильскую риторику в идеологию. Антропология групповой солидарности объясняет это: аятолла Хомейни использовал образ "врага" для сплочения шиитского большинства, усиливая эндорфины лояльности через ритуалы ненависти.

Иран начал поддерживать "Хезболлу" и ХАМАС, что привело к войнам в Ливане 1982 и 2006 годов. Израиль, в свою очередь, тайно поставлял оружие Ирану во время войны с Ираком, но с 1980-х перешел к кибератакам и саботажу.

"Предыстория конфликта показывает, как идеологический tribalism превращает соседей во врагов на века, усиливая биохимию агрессии через дофаминовые циклы доминирования", — в беседе с Pravda.Ru объяснил макроэкономист Артём Логинов.

К 1989 году Хаменеи усилил поддержку прокси-групп, делая конфликт опосредованным, но постоянным.

Причины противостояния

Ключевые факторы — непризнание Ираном Израиля, поддержка террора и ядерная программа Тегерана. Физика баллистических ракет "Шахаб-3" позволяет поражать цели на 2000 км, делая угрозу реальной: скорость 7 км/с преодолевает ПРО за секунды.

Израиль видит в Иране экзистенциальную опасность из-за урана для 15 бомб. Антропология объясняет: эволюционный страх перед "чужаками" усиливает превентивные удары.

Причина Последствие
Непризнание Израиля Поддержка ХАМАС и "Хезболлы"
Ядерная программа Удары по Натанзу и Фордо
Баллистические ракеты Воздушные тревоги в Израиле

Эти факторы создают замкнутый круг эскалации.

Хронология событий

13 июня 2025 года Израиль начал "Нацию львов", уничтожив иранских генералов и ядерщиков. Иран ответил "Правдивым обещанием-3". К 22 июня США ударили B-2 по Фордо.

23 июня Иран атаковал базу США в Катаре. 28 февраля 2026 — новый удар Израиля и США по Тегерану.

Операция "Эпическая ярость" поразила парламент и атомное агентство, парализовав город.

Вмешательство США

Трамп использовал GBU-57 против бункеров, мотивируя ядерной угрозой. Иран уведомлял о ракетах заранее, минимизируя жертвы. США балансируют на грани войны, но сдерживаются экономикой.

"Удары США — геоэкономический маневр, где пошлины эффективнее бомб, блокируя торговые пути Ирана", — в разговоре с Pravda.Ru поделился аналитик долгового рынка Мария Бубцева.

Иран требует заседания Совбеза ООН.

Последствия конфликта

Цены на нефть выросли на 10 долларов, акции пали. Для России — угроза Каспию: падение Ирана откроет НАТО путь к флангу, нарушит поставки С-400 и коридор "Север–Юг". Физика логистики Каспия показывает уязвимость: волны от ударов могут дестабилизировать суда.

Протесты в Иране подавлены, но мятеж усиливает внутренний стресс, высвобождая адреналин хаоса.

Сфера Влияние
Нефть +1,8% фьючерсы
Акции Падение в Европе
Россия Угроза коридору "Север–Юг"

"Эскалация нефтяных цен активирует глобальный стресс-ответ, где Россия рискует флангом на Каспии", — подметил специалист по нефтепродуктам Геннадий Чернов.

Ответы на популярные вопросы о войне Израиля и Ирана

Почему Иран не признает Израиль?

Идеология революции 1979 года видит в нем оккупанта, усиливая антропологические барьеры идентичности.

Что сдерживает полномасштабную войну?

Ядерный порог и экономика: физика ПРО и биохимия страха эскалации.

Как это затронет Россию?

Блокада Каспия и потеря партнера по С-400 нарушат логистику "Север–Юг".

Читайте также

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, аналитик долгового рынка Мария Бубцева, специалист по нефтепродуктам Геннадий Чернов.
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы цены на нефть ближний восток
Новости Все >
Стены помнят всё, но не стареют: вековые дома внезапно обошли современные ЖК по цене и спросу
Пустые обещания на этикетке: искусственные подсластители лишают мозг былой остроты и ясности
Колыбель качается в другую сторону: отцы в декрете могут стать испытанием для страны
Онлайн-империя крепнет незаметно: благодаря чему объем российской интернет-экономики взлетит на 20-25%
Уют вокруг отеля имеет свою цену: эти дополнительные сборы делают экскурсионные маршруты доступнее
Броня дала трещину: популярный способ защиты от беременности оказался лишь иллюзией безопасности
Офис возвращается в гибкой форме: как рынок кандидата и бизнес-контроль формируют норму работы в 2026 году
Уши есть не только у стен: как реклама узнаёт о планах раньше поискового запроса
Пенсионная яма без дна растет: чем грозит запрет работы с фирмами
Стены перестают давить на плечи: как мебель может превратить тесную квартиру в просторный зал
Сейчас читают
Загадка неразрушенных мостов и тоннелей Украины. Что стоит за этим решением?
Военные новости
Загадка неразрушенных мостов и тоннелей Украины. Что стоит за этим решением?
Зимние покрышки стали тяжелее золота: утилизация комплекта в Приморье требует минимум тысячи рублей
Новости Владивостока сегодня
Зимние покрышки стали тяжелее золота: утилизация комплекта в Приморье требует минимум тысячи рублей
Популярное
Коржи хрустят, как в детстве: рецепт Наполеона, который возвращает вкус семейных праздников

Этот классический торт Наполеон с хрустящими коржами и заварным кремом возвращает уют и тепло семейных чаепитий, раскрывая наука за вкусом.

Коржи хрустят, как в детстве: рецепт Наполеона, который возвращает вкус семейных праздников
Стрижки, что работают вместо подтяжки: тренды сезона, от которых лицо молодеет само
Стрижки, что работают вместо подтяжки: тренды сезона, от которых лицо молодеет само
Скандал вокруг MAX раздули быстрее, чем написали код: разбор главных обвинений
Жимолость в саду — эстетика и польза: идеальные сорта для вашего участка и их особенности
Паровоз проиграл лошади — и победил мир: Мальчик-с-пальчик запустил революцию Сергей Милешкин Тень НАТО над Каспийским морем: падение Ирана грозит обернуться катастрофой для России Любовь Степушова Пора сменить пропагандистскую пластинку: что мы не хотим признать о реальности СВО Виктор Пахомов
Горячие постные пирожки на каждый день — открытие для тех, кто ценит вкус и русские традиции
Билет на электричку: новые маршруты свяжут города России и Белоруссии
Эхо Большого взрыва догнало нас: учёные считают, что в 2023 году на Землю упала умирающая черная дыра
Эхо Большого взрыва догнало нас: учёные считают, что в 2023 году на Землю упала умирающая черная дыра
Последние материалы
Тревога в Тольятти: как выжить, если за окном война — инструкция для горожан
Гладкий асфальт меняет всё: как власти Ульяновска борются с авариями — и что из этого выйдет
Крылья вместо колес: новый «Метеор» превратит Волгу в скоростной автобан без единой пробки
Бетон с характером предателя: ветхие дома Прикамья достигли критического предела прочности
Купленный покой обернулся крахом: миллионный капкан захлопнулся над логистами из Челнов
Броня дала трещину: популярный способ защиты от беременности оказался лишь иллюзией безопасности
Яблоня избавляется от лишнего: простой дедовский способ спасает нежные завязи от гибели
Офис возвращается в гибкой форме: как рынок кандидата и бизнес-контроль формируют норму работы в 2026 году
Паровоз проиграл лошади — и победил мир: Мальчик-с-пальчик запустил революцию
Уши есть не только у стен: как реклама узнаёт о планах раньше поискового запроса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.