Нефть почуяла запах пороха: стоимость барреля резко устремилась вверх после атаки на Тегеран

Военно-политическая напряженность между Ираном и Израилем, переросшая в серию ударов в 2025–2026 годах, ставит под угрозу не только Ближний Восток, но и глобальные цепочки поставок энергоносителей. Антропология учит, что такие конфликты коренятся в древних механизмах — групповой идентичности, где шиитский Иран видит в Израиле угрозу культурному наследию, а физика баллистических траекторий ракет превращает риторику в реальные разрушения на расстоянии тысяч километров.

Провал переговоров Ирана и США по ядерной программе усилил эскалацию, где США нанесли удары по объектам в Натанзе и Фордо. Для России это экзистенциальный вызов: падение Тегерана грозит блокадой коридора "Север–Юг" и потерей союзника по поставкам дронов и С-400.

Биохимия стресса от постоянных тревог в регионе высвобождает кортизол, усиливая агрессию, — эволюционный механизм, унаследованный от предков, теперь питающий современную войну.

Предыстория конфликта

Отношения Ирана и Израиля были конструктивными до 1979 года, когда исламская революция возвела антиизраильскую риторику в идеологию. Антропология групповой солидарности объясняет это: аятолла Хомейни использовал образ "врага" для сплочения шиитского большинства, усиливая эндорфины лояльности через ритуалы ненависти.

Иран начал поддерживать "Хезболлу" и ХАМАС, что привело к войнам в Ливане 1982 и 2006 годов. Израиль, в свою очередь, тайно поставлял оружие Ирану во время войны с Ираком, но с 1980-х перешел к кибератакам и саботажу.

"Предыстория конфликта показывает, как идеологический tribalism превращает соседей во врагов на века, усиливая биохимию агрессии через дофаминовые циклы доминирования", — в беседе с Pravda.Ru объяснил макроэкономист Артём Логинов.

К 1989 году Хаменеи усилил поддержку прокси-групп, делая конфликт опосредованным, но постоянным.

Причины противостояния

Ключевые факторы — непризнание Ираном Израиля, поддержка террора и ядерная программа Тегерана. Физика баллистических ракет "Шахаб-3" позволяет поражать цели на 2000 км, делая угрозу реальной: скорость 7 км/с преодолевает ПРО за секунды.

Израиль видит в Иране экзистенциальную опасность из-за урана для 15 бомб. Антропология объясняет: эволюционный страх перед "чужаками" усиливает превентивные удары.

Причина Последствие Непризнание Израиля Поддержка ХАМАС и "Хезболлы" Ядерная программа Удары по Натанзу и Фордо Баллистические ракеты Воздушные тревоги в Израиле

Эти факторы создают замкнутый круг эскалации.

Хронология событий

13 июня 2025 года Израиль начал "Нацию львов", уничтожив иранских генералов и ядерщиков. Иран ответил "Правдивым обещанием-3". К 22 июня США ударили B-2 по Фордо.

23 июня Иран атаковал базу США в Катаре. 28 февраля 2026 — новый удар Израиля и США по Тегерану.

Операция "Эпическая ярость" поразила парламент и атомное агентство, парализовав город.

Вмешательство США

Трамп использовал GBU-57 против бункеров, мотивируя ядерной угрозой. Иран уведомлял о ракетах заранее, минимизируя жертвы. США балансируют на грани войны, но сдерживаются экономикой.

"Удары США — геоэкономический маневр, где пошлины эффективнее бомб, блокируя торговые пути Ирана", — в разговоре с Pravda.Ru поделился аналитик долгового рынка Мария Бубцева.

Иран требует заседания Совбеза ООН.

Последствия конфликта

Цены на нефть выросли на 10 долларов, акции пали. Для России — угроза Каспию: падение Ирана откроет НАТО путь к флангу, нарушит поставки С-400 и коридор "Север–Юг". Физика логистики Каспия показывает уязвимость: волны от ударов могут дестабилизировать суда.

Протесты в Иране подавлены, но мятеж усиливает внутренний стресс, высвобождая адреналин хаоса.

Сфера Влияние Нефть +1,8% фьючерсы Акции Падение в Европе Россия Угроза коридору "Север–Юг"

"Эскалация нефтяных цен активирует глобальный стресс-ответ, где Россия рискует флангом на Каспии", — подметил специалист по нефтепродуктам Геннадий Чернов.

Ответы на популярные вопросы о войне Израиля и Ирана

Почему Иран не признает Израиль?

Идеология революции 1979 года видит в нем оккупанта, усиливая антропологические барьеры идентичности.

Что сдерживает полномасштабную войну?

Ядерный порог и экономика: физика ПРО и биохимия страха эскалации.

Как это затронет Россию?

Блокада Каспия и потеря партнера по С-400 нарушат логистику "Север–Юг".

