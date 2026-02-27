Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Мусор превращается в броню: отходы металлургии стали основой для защиты металлов от коррозии

Мир » Бывший СССР » Казахстан

В Казахстане металлургия делает шаг к будущему, где отходы превращаются в сокровища. Ученые Национального центра по комплексной переработке минерального сырья создали опытные образцы защитных покрытий из газовых возгонов — продуктов электроплавки руды с месторождения Шалкия. Это не просто переработка: биохимия сернокислого выщелачивания высвобождает цинк, а физика электролиза формирует плотный барьер от коррозии, словно природная броня, эволюционировавшая за миллионы лет под давлением среды.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Древняя металлургия в Квемо Болниси

Традиционные покрытия требуют чистого цинка из солей вроде ZnSO4, но новые используют сырьё с 25–30% металла прямо из отходов. Экономия достигает 40% на реагентах, а отходы не накапливаются. Физика процесса напоминает молнию в бутылке: электроны переносят ионы цинка на поверхность, создавая слой толщиной в микрометры, устойчивый к ржавчине сильнее предков.

Антропология материалов учит: как люди одомашнили огонь, так и здесь отходы — побочный продукт плавки — становятся основой для композиций с диоксидом титана или медью. Коррозионная стойкость вырастает в 3–10 раз, открывая путь к циркулярной экономике, где производство питает само себя.

Что такое цинковые покрытия

Цинковые покрытия — это тонкий слой металла на стали или меди, который жертвует собой, защищая основу от воздуха и воды. Биохимия коррозии проста: кислород и влага окисляют железо до ржавчины, но цинк реагирует первым, как страж. В Казахстане возгоны от плавки полиметаллической руды Шалкии богаты цинком — до 30%, — и ученые превратили их в электролит для гальваники.

Физика электролиза здесь ключ: в сернокислом растворе ионы Zn²⁺ под током осаждаются равномерно, образуя кристаллическую решетку. Это не хаос, а упорядоченная структура, где атомы цинка связаны металлическими связями, прочнее любой эмали. Редкоземельные металлы в мире зависят от импорта, но цинк из отходов делает Казахстан самодостаточным.

"Такие технологии снижают зависимость от импортного сырья и открывают рынок для локальных производителей защитных покрытий", — в беседе с Pravda.Ru рассказал аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Как их получают из отходов

Процесс начинается с выщелачивания: серная кислота растворяет цинк из возгонов, извлекая 70–80%. Биохимия реакции напоминает пищеварение — кислота расщепляет связи, высвобождая металл. Затем электролиз: анод растворяется, катод покрывается слоем толщиной 10–20 микрон.

Для композиций добавляют TiO₂ или медь: диоксид титана усиливает барьер, блокируя диффузию кислорода по Фику. Сплав Zn-Cu с 48% меди — это амальгама, где гальванический эффект удваивает защиту. Сталь в каркасах зданий могла бы использовать такие покрытия для долговечности.

Параметр Значение
Содержание цинка в отходах 25–30%
Извлечение цинка 70–80%
Экономия на реагентах До 40%

Преимущества композиционных покрытий

Покрытие Zn–TiO₂ в 3,4 раза стойче чистого цинка: титан создает полупроводниковый барьер, замедляя электрохимическую реакцию. Сплав с медью — в 10 раз лучше, благодаря синергии металлов, где медь катализирует пассивацию. Антропология учит: как бронза превзошла медь, так и эти сплавы эволюционируют защиту.

В отличие от солей, отходы — дешевое сырье без очистки. Инвестиции в Казахстане растут, и такие инновации привлекут капитал в зеленую металлургию.

Патенты и регламенты

Разработан регламент для Zn–TiO₂ из выщелоченных растворов. Патенты: на цинкосодержащие покрытия на меди (№8876), сульфид цинка (№9968), железо-титановый порошок (№8875), извлечение из отработок (№10298). Это интеллектуальная собственность, охраняющая ноу-хау.

Физика патентованных методов оптимизирует токи и концентрации, минимизируя энергию. Ростех в Бурятии показывает, как регионы инвестируют в технологии.

"Переработка отходов в покрытия — шаг к устойчивому производству, снижающему затраты на 40%", — в разговоре с Pravda.Ru объяснил специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Что даст внедрение

Снижение себестоимости, независимость от солей, меньше отходов, экология. Циркулярная металлургия: отходы плавки — в покрытия для авто, труб, конструкций. Импорт нефти меняется, но металлы из отходов стабилизируют цепочки.

Антропология прогресса: от каменного века к нанослой — Казахстан лидирует в переработке руды Шалкии.

"Инновации вроде этих повышают конкурентоспособность отраслей, делая производство экологичным", — поделился в беседе с Pravda.Ru оценщик бизнеса Антон Дорофеев.

Ответы на популярные вопросы о циркулярной металлургии в Казахстане

Что дают цинковые покрытия сталь?

Они защищают от ржавчины, жертвуя собой: цинк корродирует первым, продлевая жизнь металлу в 5–10 раз.

Можно ли использовать отходы как сырье?

Да, выщелачивание извлекает 70–80% цинка, экономя 40% затрат без покупки солей.

Почему композиции лучше чистого цинка?

TiO₂ или Cu усиливают барьер, повышая стойкость в 3–10 раз за счет физических и химических синергий.

Экспертная проверка: аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов, специалист по проектному финансированию Алексей Крупин, оценщик бизнеса Антон Дорофеев.
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
