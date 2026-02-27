Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Тень НАТО над Каспийским морем: падение Ирана грозит обернуться катастрофой для России

Мир » Азия » Ближний Восток

Провал переговоров Ирана и США по ядерной программе Тегерана ставит мир на грань нового конфликта. Для России он будет экзистенциальным.

Владимир Путин с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Владимир Путин с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Ядерная программа Ирана не уничтожена

Переговоры между США и Ираном в Женеве, завершившиеся 26-27 февраля, закончились безрезультатно. Они проходили на фоне беспрецедентного наращивания военной силы США на Ближнем Востоке и угроз нанесения ударов по Ирану в случае провала дипломатии.

США настаивают на полном демонтаже ключевых иранских ядерных объектов (Фордо, Натанз, Исфахан) и передаче запасов обогащённого урана под внешний контроль. США требуют, чтобы Иран никогда не имел права обогащать уран выше гражданского уровня (3,67%), а также навсегда остановил исследования по созданию новых, более быстрых моделей центрифуг (типа IR-9), которые позволяют накопить материал для бомбы за считанные дни.

Недавно президент США Дональд Трамп заявлял, что ядерная программа Ирана " стёрта с лица земли" в результате авиаударов в июне 2025 года, но эксперты выражают мнение, что центрифуги вообще нельзя уничтожить, так глубоко они "зарыты" в земле, если только не операцией "на земле".

Иран выразил готовность к определённым уступкам по запасам урана (снизить их обогащение), но категорически отверг требования о прекращении обогащения внутри страны и об ограничении своей ракетной программы, называя её вопросом безопасности.

Уступки США приближают войну

Иран — пожалуй, единственная страна в мире, которая называет вещи своими именами. Так, Тегеран десятилетиями строил свою государственную идеологию на сопротивлении "Большому Сатане" — США, а не называл их "партнёрами". Хотя у власти находятся прозападные "реформаторы", но и они понимают, что капитуляция перед требованиями Вашингтона может вызвать раскол внутри элиты и лишить власть поддержки населения, консервативных кругов и Корпуса стражей исламской революции (КСИР). За это "реформаторов" уничтожат как предателей народа. Неслучайно президент Масуд Пезешкиан впервые назвал смерть своего предшественника Хасана Роухани убийством, тогда как ранее это представлялось властями как несчастный случай.

Обогащённый уран — это единственный рычаг давления, который есть у Ирана. Если этот запас вывезти в третью страну, то это откроет США путь для оказания давления на ракетную программу. Предоставление уступок Вашингтону не работает (и это доказано в Ираке и Ливии) и делает войну с ними ещё более вероятной.

Независимый Иран — гарант безопасности России

Для России существование сильного и независимого Ирана является стратегической необходимостью. Иран — это замок на юге России. Если в Тегеране установится проамериканский режим или страна погрузится в хаос, Россия получит огромную зону нестабильности прямо у границ Кавказа и Центральной Азии и риск превращения Каспийского моря в зону военного присутствия НАТО.

В условиях санкций транспортный путь "Север — Юг" через Иран к Индийскому океану стал для России "дорогой жизни". Без независимого и дружественного Ирана Россия окажется в транспортной блокаде, так как западные и морские пути через Босфор остаются под угрозой ограничений.

Иран стал ключевым партнёром России в сфере оборонных технологий (БПЛА, ракетные программы). Утрата такого союзника в условиях глобального противостояния с Западом ослабит военные и стратегические позиции Москвы. Если Иран перейдёт в западную орбиту, его газовые и нефтяные ресурсы могут быть использованы для обрушения мировых цен на энергоносители, что нанесёт удар по российскому бюджету.

Россия может сделать военное поражение Ирана невозможным. Это обеспечит передача новейших систем С-400 и комплексов радиоэлектронной борьбы, а также сверхзвуковых противокорабельных ракет "Циркон" или "Оникс". Несомненно, РФ предоставит Ирану спутниковые данные в реальном времени о перемещениях флота и авиации США, а присутствие российских специалистов на ключевых объектах (например, при бессрочных морских учениях) делает их атаку крайне рискованной.

Если Пентагон начнёт полномасштабное сухопутное вторжение с целью оккупации Ирана, для Москвы это станет экзистенциальным вызовом, сравнимым с ситуацией на Украине.

Читайте Telegram-канал автора.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру
Темы нато иран война женева ближний восток соединённые штаты америки
Новости Все >
Новый порог в банкоматах грозит сорвать доходы самозанятых: деньги больше не пустят так легко
Короткие видео меняют сознание: каждые 15 секунд запускается то, что трудно остановить
Громкие заявления о подготовке к войне: чего на самом деле добивается Варшава
Не просто город: почему ВСУ пытаются удержать Краматорск любой ценой
Слова о возврате территорий совпали с новым этапом переговоров: что стоит за заявлением Киева
Трагикомедия Жёлтый карлик превращает уютный дом в комнату правды, где больно всем
В Госдуме ответили на идею полной компенсации ЖКУ одиноким пенсионерам
В Госдуме прокомментировали инициативу МВД о расширении круга лиц с полномочиями полиции
Скандал вокруг MAX раздули быстрее, чем написали код: разбор главных обвинений
Международный суд ООН стал полем боя: почему промедление России изменило ритм процесса
Сейчас читают
Цвет шерсти как скрытый код: эта расшифровка меняет взгляд на характер кошки
Домашние животные
Цвет шерсти как скрытый код: эта расшифровка меняет взгляд на характер кошки
Цветочные облака вместо голых грядок: способ превратить дачу в яркий осенний оазис
Садоводство, цветоводство
Цветочные облака вместо голых грядок: способ превратить дачу в яркий осенний оазис
Популярное
Загадка неразрушенных мостов и тоннелей Украины. Что стоит за этим решением?

Мосты и тоннели на территории Украины могли бы стать приоритетными целями в зоне СВО. Почему же нет политической воли на удары "Орешником"?

Загадка неразрушенных мостов и тоннелей Украины. Что стоит за этим решением?
Стрелки с первого раза: техника, которая делает макияж стойким даже в жару
Стрелки с первого раза: техника, которая делает макияж стойким даже в жару
Цвет шерсти как скрытый код: эта расшифровка меняет взгляд на характер кошки
Метастазы исчезли без следа: новая комбинация веществ заставляет рак самоуничтожаться
Тень НАТО над Каспийским морем: падение Ирана грозит обернуться катастрофой для России Любовь Степушова Первая телега с мотором шокировала мир: как повозки превратились в легендарные машины Сергей Милешкин Пора сменить пропагандистскую пластинку: что мы не хотим признать о реальности СВО Виктор Пахомов
Продовольственный щит из глубин: регион-лидер по лососю обеспечивает страну 30 процентами вылова
Минус десять лет одним лишь цветом: эти оттенки маникюра визуально омолаживают руки
Скандал вокруг MAX раздули быстрее, чем написали код: разбор главных обвинений
Скандал вокруг MAX раздули быстрее, чем написали код: разбор главных обвинений
Последние материалы
Главные изменения в жизни россиян с 1 марта: новые нормы и правила
Налоговая отсрочка 2026: малый бизнес выдохнет, не переживая штрафов, как ветер в саду
Финансовые пирамиды рушатся, как песчаные замки: почему 7 000 жертв не видели трещин в обещаниях
Модные тренды интерьера 2026: необычные альтернативы обоям, которые меняют ощущения
Гардероб вспыхнул салютом — элегантность сгорела первой: мода 2026 вводит другое правило
Громкие заявления о подготовке к войне: чего на самом деле добивается Варшава
Не просто город: почему ВСУ пытаются удержать Краматорск любой ценой
Билет на электричку: новые маршруты свяжут города России и Белоруссии
Борьба с туманом в салоне: простая кнопка в автомобиле возвращает обзор за пару минут
Взять каникулы дважды: эта лазейка поможет легально не платить долг банку в 2026 году
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.