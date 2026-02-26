Пора сменить пропагандистскую пластинку: что мы не хотим признать о реальности СВО

Почему российская пропаганда теряет эффективность, в чём опасность самоуспокоительных мифов о "многополярном мире" и слабости ВСУ и какую роль на самом деле играет Китай? Жёсткий разбор устаревших нарративов и призыв к честному разговору о реальных вызовах и собственных силах.

Фото: openverse by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ кладбище ВСУ

Неравные стартовые условия

С самого начала специальной военной операции Украина и Россия в пропагандистской борьбе оказались в заведомо неравном положении.

Незалежная сформулировала чёткую и весьма незамысловатую идеологию, которая сводится к нацистскому лозунгу "Украина понад усэ", заменившему собой кучмовское утверждение: "Украина — не Россия". Наши соседи, до недавних пор воспринимавшиеся частью российского общества как "братский народ", без всяких сомнений и угрызений совести определили для себя, что их главным врагом является "варварская" Россия, угнетавшая прекраснодушных украинцев почти четыре века, отобравшая у них Крым и покусившаяся на само существование рвущейся в ЕС Украины.

Под бандеровским лозунгом "Слава Украине!" киевскому режиму удалось не только создать боеспособные вооружённые силы, фактически искоренив на своей территории русскую культуру, но и подавить любое, даже малейшее сопротивление не согласных с такой политикой граждан, вынужденных либо бежать из Незалежной, либо уйти во "внутреннюю эмиграцию", принявшую форму самого настоящего подполья.

Идеологический вакуум в России

В то же время ситуацию в лишённой идеологии России можно охарактеризовать поэтической цитатой:

Куда во мраке мы бредём,

Никто, пожалуй, не ответит…

То ли мы пытаемся возродить вожделенную мифическую Святую Русь, то ли созидаем некий неопределённый и не имеющий границ "Русский мир", то ли строим либеральную "буржуинскую" Россию.

Отсюда и разноголосица в российских СМИ, не позволяющая генерировать понятные всему обществу идеи, способные сплотить его в экзистенциальной борьбе за будущее нашего Отечества.

Иными словами, российская пропаганда, к огромному сожалению, не столь эффективна, как пропаганда киевского режима, успешно внушающая украинцам, что они ведут справедливую и отнюдь не безнадёжную войну со свирепыми захватчиками, которая, несомненно, закончится победой Украины с выплатой ей огромных репараций и быстрым восстановлением экономики.

Любая атака территории России, любой теракт против наших военных или общественных деятелей воспринимаются украинцами как очередная "перемога", свидетельствующая о внутренней слабости противника, который не в состоянии обеспечить безопасность даже высших военных чинов. Мы же в очередной раз демонстрируем поразительное, граничащее с бесчувственностью хладнокровие. Вот уж поистине:

Пускай враги на нас плюют

И насмехаются соседи,

Чем нам сильнее морду бьют,

Тем мы уверенней в победе.

Устаревшие нарративы

И хотя обстановка вокруг СВО за четыре года кардинально изменилась, наша пропаганда продолжает оперировать явно устаревшими и вызывающими сомнения понятиями. Не стану анализировать весь наш пропагандистский "нарраттив" (для этого пришлось бы написать целую книгу), остановлюсь лишь на трёх набивших оскомину бездоказательных утверждениях, которые к месту и не к месту используются аналитиками и пропагандистами.

Миф о "многополярном мире"

Итак, идея первая — о рождении "многополярного мира, полной недееспособности раздираемой противоречиями Европы и одряхлевшем "гегемоне", то есть США. Как показывают предельно агрессивные и нахрапистые действия Трампа, практически не встречающие никакого противодействия со стороны потенциальных центров силы, говорить о многополярном мире явно преждевременно. Американцы на международной арене позволяют себе буквально всё:

захватывают президента суверенного государства,

гоняют по океанам свои авианосные группы, угрожая то Ирану, то Кубе,

беспардонно "отжимают" Панамский канал,

готовятся аннексировать Гренландию.

И при этом ещё рядятся в миротворческую тогу!

Обиднее всего, что даже остановить боевые действия на Украине без участия доброго дядюшки Трампа оказалось невозможно. То есть вместо того, чтобы, наконец вышвырнуть ВСУ из Донбасса, мы вынуждены ждать благодеяний от наших заокеанских "партнёров", трепетно прислушиваясь к тому, что и с какой интонацией изречёт американский президент.

Наверное, самое часто употребляемое нашими СМИ слово — это "Трамп". Увы, руководители других крупнейших государств как будто находятся в некой сумрачной зоне и предпочитают никак не реагировать на действия распоясавшегося гегемона, хотя его давно следовало бы крепко щёлкнуть по носу. Для этого было бы вполне достаточно сбить вертолёты с американским спецназом, прилетевшим за преданными своими приближёнными Мадуро.

Европа между насмешкой и страхом

Европейский союз нашими СМИ вообще изображается весьма противоречиво: это какой-то странный конгломерат стран, управляемый гротескными персонажами, как будто нарисованными Кукрыниксами:

злобными ведьмами фон дер Ляйен, Каллас и Мелони,

наследником Гитлера мерзким Мерцем,

"микронаполеончиком" Макроном,

нескладным Стуббом

и иже с ними.

При этом отношение к Европе в соответствии с текущими событиями то и дело меняется: то мы над ней всячески издеваемся и саркастически смеёмся, то вдруг начинаем всерьёз опасаться её военного усиления и по-стоянно задаёмся роковым вопросом: "А вдруг наши бывшие партнёры поставят Украине дальнобойные ракеты?"

И хотя политические и экономические противоречия между США и ЕС действительно существуют, нам давно пора понять, что западные страны между собой рано или поздно договорятся, и не строить на этот счёт никаких иллюзий.

Поэтому пока мы не смогли доказать геополитическим противникам свою военную и экономическую мощь, все пламенные речи и глубокомысленные рассуждения о "многополярности" нынешнего мира следует прекратить, чтобы не выглядеть смешными хотя бы в глазах ближайших союзников, число которых, увы, неуклонно сокращается.

Иллюзии о слабости ВСУ

Пожалуй, самой вредоносной идеей нашей пропаганды, является убеждённость в низкой боеспособности ВСУ, которые, судя по заверениям слишком оптимистично настроенных "аналитиков", при любом "грандиозном шухере" должны "разбежаться в разные стороны".

Понятно, что наша высшая власть принимала решение о проведении СВО, опираясь на информацию, предоставленную ей специальными исследовательскими центрами и разведкой. Сейчас точно можно сказать, что эти данные оказались не совсем недостоверными и наша армия на Украине столкнулась не с бандитским сбродом атамана Грициана Таврического, а с хорошо организованными и обученными, имеющими боевой опыт вооружёнными силами противника.

Когда слушаешь словоизвержения очередного "специалиста по Украине", с пренебрежительной ухмылкой признающегося, что он никогда не был на территории соседнего государства, невольно хочется схватиться за голову. Вот именно такие "горе-аналитики" принесли нам куда больше ущерба, нежели открытые враги! По их вине СВО, которая явно затевалась как стремительная полицейская акция, превратилась в изнурительную и кровопролитную войну со всем "коллективным Западом". Причём эта война ведётся опять же в самых невыгодных для нас условиях: на фронте погибает цвет нашей нации (да и украинской тоже), а Запад довольно потирает руки.

Победные реляции и реальность фронта

Думается, что обратный эффект имеет и поток победных реляций, льющийся на российское общество с телеэкранов. Простой обыватель, не слишком следящий за ходом СВО (а таких, вероятно, большинство), наслушавшись бравых лозунгов и насмотревшись роликов, демонстриру-ющих массовое уничтожение вражеской техники и живой силы, невольно заглянет в интернет, чтобы ознакомиться с ситуацией на ЛБС, и с удивлением обнаружит, что фронт практически стоит на месте, а бои до сих пор ведутся в давно уже "освобождённом" нашими войсками Купянске.

Вносят сумятицу в наше сознание и многочисленные свидетельства о насильственной мобилизации в ряды ВСУ, разноречивые и явно преувеличенные данные о потерях противника и количестве дезертиров и уклонистов, не желающих защищать киевский режим. Основываясь на всех этих весьма предвзятых оценках боеспособности ВСУ, можно прийти к выводу, что мы давным-давно должны были сломить сопротивление деморализованного врага и выйти к польской границе!

Так не лучше ли сменить заевшую пропагандистскую пластинку и честно сказать российскому обществу, что нам противостоит умелый, стойкий и прекрасно оснащённый враг и победить его без огромного напряжения всех наших экономических и нравственных сил не удастся?

Личное измерение войны

От себя добавлю, что в рядах ВСУ служат два моих племянника. Это физически крепкие, толковые и образованные ребята. Внешне типичные представители русского народа: голубоглазые, светловолосые, слегка курносые. Не знаю, как повлияла на них украинская пропаганда, утешаюсь лишь тем, что они были мобилизованы в ВСУ помимо воли. Однако я совсем не уверен, что мои племянники добровольно сдадутся к нам в плен, поскольку СВО нарушила их мирную жизнь, разлучив с семьями и лишив имущества.

Вопрос исторической ответственности

Я не верю, что существует какой-то беспристрастный суд Истории, но наши потомки обязательно зададутся вопросом, кто конкретно виноват в трагических событиях, происходящих сейчас на Украине. Для меня же очевидно, что главная вина лежит на Западе, который очень умело, оставаясь в полной безопасности, завлёк в безвыходную ловушку два крупнейших восточнославянских народа. Но если с Зеленского и его камарильи как с марионеток взятки гладки, то почему наша элита долгое время вела по указке западных партнёров свой народ, как стадо жертвенных баранов, к пропасти, объяснить никакими логическими построениями невозможно.

Китайский фактор: ожидание на берегу реки

В завершение следует без всяких пропагандистских штампов и клише прояснить вопрос о роли Китая в жестокой схватке России с Западом. Наши "специалисты" уже лет десять как заводные твердят о том, что Китай обязательно и всенепременно в ближайшее время захватит Тайвань. То есть разгоняется абсолютно ложная, ни на чём не основанная информация. Это как раз тот случай, когда можно ограничиться цитатой из произведения Чехова: "Этого не может быть, потому что не может быть никогда".

Однако доказать нецелесообразность захвата Тайваня Китаем в ближайшие лет пятьдесят очень просто.

Во-первых, мировое сообщество признает Тайвань частью КНР. Во-вторых, между коммунистическим Китаем и гоминьдановским островом существуют взаимовыгодные экономические отношения. В-третьих, успешная десантная операция через широкий пролив крайне рискованна и чревата катастрофическим потерями.

Зачем Китаю лишние проблемы? Руководство Поднебесной избрало самую выгонную для себя позицию, а именно — уселось на берегу реки и терпеливо ждёт, когда мимо проплывёт труп врага.

Нам нужно понимать, что Китай является одним из главных выгодополучателей от войны на Украине, а не поднимать устаревший и не соответствующий реальности лозунг: "Русский с китайцем — братья навек!" Очевидно, что великий южный сосед не заинтересован ни в нашей решительной победе, ни в сокрушительном поражении. Именно поэтому Китай придерживается доброжелательного нейтралитета, но степень этой доброжелательности преувеличивать ни в коем случае не следует.

Возвращение веры в собственные силы

К сожалению, наши СМИ, без конца обсуждающие действия и слова Трампа, вольно или невольно породили в обществе убеждение в том, что без его помощи завершить СВО с приемлемым для себя результатом мы не сможем. Поэтому главной идеей нашей пропаганды должно стать возвращение веры в собственные силы. Нам всем необходимо осознать, что исход войны с Украиной и стоящим за ней Западом зависит только от наших военных и социально-экономических успехов.