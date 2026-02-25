Выхода нет: стало ясно, почему Токаев бросил Казахстан в мясорубку Газы

Трамп три месяца молчал по поводу атак ВСУ на КТК, пока не "заключил сделку" с Токаевым. Вопрос в том, каких ещё уступок потребует Вашингтон от Казахстана.

Ультиматум Трампа: Газа в обмен на КТК

Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что администрация президента Дональда Трампа выразила протест в связи с украинской атакой на терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске, которая затронула поставки нефти, связанные с американскими инвестициями в Казахстане (Chevron и ExxonMobil).

"Оно (предупреждение) было связано с тем фактом, что там были затронуты экономические интересы США", — сказала она и пообещала "принять к сведению".

США выразили протест Украине спустя три месяца после масштабной атаки ВСУ, которая вывела из строя выносной терминал КТК.

Безусловно, Трамп, понимая критичность атак для экономики Казахстана, ждал окончательного закрепления Астаны в своей дипломатической орбите. Президент Касым-Жомарт Токаев одним из первых среди мировых лидеров открыто поддержал план Вашингтона по "немедленному замораживанию конфликта" в Газе. И как только Токаев публично подтвердил участие в мероприятиях "Совета мира" в Газе и направлении туда военного контингента с чеком в 1 млрд долл., администрация Трампа вынесла предупреждение Киеву за подрыв мирного процесса и "союзнической экономики".

Что ещё потребует Трамп от Токаева

Но Трамп не гарантирует, что Киев перестанет бомбить структуру КТК и танкеры. Если удары возобновятся, то это будет означать требование новых инициатив от Токаева. Хотя бы отзыва исков из международных судов в отношении компаний Chevron и ExxonMobil. Основная их часть связана с требованием компенсаций за доходы, которые правительство Казахстана недополучило из-за многолетних задержек в освоении месторождений Кашаган и Карачаганак. Из-за этого страна имеет трудности в свёрстывании бюджета и выполнении социальных обязательств.

По месторождению Карачаганак Астана уже добилась значительного успеха. Международный арбитражный суд признал, что акционеры (включая Chevron) незаконно взимали с государства расходы, не предусмотренные соглашением о разделе продукции. Также по этому месторождению инициированы иски для получения доказательств коррупционных схем, к которым могли быть причастны бывшие топ-менеджеры компаний-операторов. По Кашагану сумма претензий по задержке освоения месторождения достигла астрономических 160-166 млрд долларов.

Учатся только на своих ошибках

Дело в том, что Казахстан заключил крайне невыгодные соглашения с зарубежными инвесторами в начале 90-х годов о "разделе продукции", согласно которым пока инвестор не вернёт вложенные миллиарды, он забирает до 70-80% добытой нефти себе. Поэтому американские инвесторы заявляют о постоянных авариях и раздувают сметы на ремонт, чтобы получить "неокупленные затраты". В итоге Казахстан получает лишь крохи — в среднем 30% "прибыльной нефти" плюс налоги.

Тем не менее, нефтяные зарубежные компании — крупнейший налогоплательщик страны, обеспечивающий около 25-27% всех доходов государственного бюджета Казахстана. При этом около 80% всей экспортной нефти Казахстана идет через систему КТК. Любая остановка КТК из-за атак украинских БПЛА мгновенно создает дыру в бюджете.

Фактически экономическая стабильность Казахстана сегодня напрямую завязана на бесперебойную работу проектов Chevron и ExxonMobil и КТК, что даёт США сильнейший рычаг воздействия на Токаева. Ситуация не из завидных, это урок, как из-за "невинной" экономической сделки можно потерять суверенитет.

