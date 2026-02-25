Апрельский штурм: глобалисты готовят свержение самого неудобного политика Европы

В апреле предстоит глобальное сражение за Венгрию. Ситуация выглядела бы для Орбана печально, если бы не поддержка Трампа. Для России важен исход этой битвы.

Фото: commons.wikimedia.org by European People's Party, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Виктор Орбан

Венгрия поставила Брюсселю ультиматум

Венгрия отказалась поддержать выделение Украине кредита Евросоюза в размере 90 млрд евро. В качестве условия Будапешт выдвинул возобновление транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Премьер Венгрии Виктор Орбан обвиняет Украину во лжи относительно состояния нефтепровода, по его словам, он не повреждён "ударами России", а принятие решения о возобновлении поставок зависит от воли Киева. Владимир Зеленский этой воли не демонстрирует, продолжая утверждать, что "трубопровод разрушен Россией", и предлагая Орбану нажать финансово на Россию, отказавшись от её нефти.

ЕС поддержал киевский режим, он предлагает Венгрии поставки нефти через Адриатический трубопровод из Хорватии в Венгрию, Словакию и Сербию. По мнению председателя Европейского совета (где заседают главы стран ЕС, которые вырабатывают общий политический курс) Антониу Кошты, Венгрия "нарушает принцип искреннего сотрудничества", принятый в блоке. По его словам, когда Европейский совет принимает решение, "все государства-члены должны сотрудничать для его реализации".

То есть поддержка Венгрии (и Словакии) по "Дружбе" не заключается в том, чтобы членам ЕС было комфортно, а в том, чтобы сделать так, как хочет Украина, не являющаяся членом организации. Это противоречие означает, что Евросоюз, созданный как экономический блок, уже находится под угрозой распада, если не заставить Венгрию (и Словакию) подчиниться.

Репрессивная машина ЕС разгоняется, но избиратель всё видит

В ЕС существует мощный механизм политического давления на страны, которые пытаются идти против мейнстрима. Они сталкиваются с заморозкой союзных выплат и юридическим преследованием. Поэтому единство в ЕС — это иллюзия, и в Брюсселе понимают, что если не нагнуть Венгрию, то остальные тоже осмелеют.

На парламентских выборах в апреле всё будет сделано для того, чтобы партия Орбана ФИДЕС проиграла. Однако исход дела не очевиден.

Венгерский избиратель видит, что претензии к его руководству лживы, так как, несмотря на санкции, импорт ЕС из России в 2024 году составил около 36,3 млрд долларов. Поставки российского сжиженного природного газа в 2025 году достигли 19,9 млрд кубических метров, впервые превысив поставки по трубопроводам. Например, одна из главных стран-русофобов — Эстония — покупает у России титан, некоторые виды стальных изделий, удобрения, продовольствие. А в годовом исчислении объёмы закупок российских ресурсов сопоставимы с помощью Украине. То есть ЕС фактически одной рукой финансирует ВСУ, а другой — через закупки газа и косвенный импорт — поддерживает российскую экономику. Избиратели всё чаще узнают о схемах "отмывания" российских ресурсов через третьи страны. Например, через импорт нефтепродуктов у Индии, который вырос на 46% за последние годы. Хотя ЕС ввёл новые санкции, в феврале первый танкер с индийским дизелем прибыл в европейские хабы. Поэтому это не Орбан — "плохой европеец", а те, кто лицемерно покупает российское сырьё втридорога, провоцируя инфляцию и перекладывая на население её последствия.

Европейские элиты боятся политического поражения, а не поражения Украины. Если они признают, что санкционная стратегия провалилась, то это приведёт к падению правительств в большинстве стран Западной Европы, не говоря уже о Восточной.

Проиграет ли Орбан апрельские выборы

Еврокомиссия продолжает удерживать около 18 млрд евро из фондов ЕС для Венгрии, обещая, что их деблокируют после победы оппозиции. Уже рисуются картины поражения Орбана, но доверять опросам в Венгрии сейчас нельзя. Результат часто зависит от того, кто заказывает исследование. Разрыв между результатами разных агентств (правительственных и оппозиционных) достигает 15-20%, что физически невозможно для нормальной социологии. Также вспомним, что перед выборами 2022 года почти все независимые опросы предсказывали итоги "ноздря в ноздрю", но Орбан победил с огромным отрывом в 20%.

Тем не менее, тогда ситуация не была критической для Брюсселя. Сегодня всё было бы для Венгрии печально, если бы не открытая поддержка Виктора Орбана президентом США Дональдом Трампом. Визит госсекретаря Марко Рубио в Будапешт в середине февраля 2026 года принёс обещания "нового золотого века" и даже создания некоего финансового щита для Венгрии, если Виктор Орбан останется у власти. Для избирателя, обеспокоенного заморозкой фондов ЕС, это выглядит как альтернативный источник стабильности и инвестиций.

Сражение за Венгрию будет сражением между националистами и глобалистами. России важен этот исход, так как Венгрия блокирует не только помощь Украине, но и новый пакет санкций против РФ.

Читайте Telegram-канал автора.