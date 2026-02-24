Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Трамп столкнул лбами два государства в Мексике. Лучше бы он этого не делал

Мексика

Ликвидация главы картеля "Халиско" в ходе совместной операции США и Мексики ставит страну на грань грандиозного передела сфер влияния и гражданской войны.

Деньги и наркотики
Фото: openverse.org by Images_of_Money, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Деньги и наркотики

Картель "Халиско" — это государство в государстве

Убитый главарь мексиканского картеля "Новое поколение Халиско" (CJNG) Немесио Осегера Сервантес ("Эль Менчо") возглавлял "государство в государстве". Картель имеет власть на уровне муниципалитетов почти во всех приграничных с США штатах за счёт купленных судей, полицейских, чиновников, прокуроров, бизнесменов, НПО, мэров, депутатов и множества других людей, которые поддерживают и покрывают его деятельность. Контроль за этим "государством" осуществляет собственная хорошо вооружённая армия, которая имеет ракетные установки, бронетехнику, дроны.

По организации процесса управления "Халиско" на голову выше бразильских, колумбийских и других подобных группировок и зарабатывает не только на наркотрафике, но и а на краже топлива, вымогательстве, торговле людьми, мигрантах, переправляемых в США. Бюджет картеля составляет от 8 до 20 млрд долларов в год, деньги отмываются через крипторынки. Картель, несомненно, имеет связи и на уровне верхушки мексиканской власти, и схема работает по принципу "вы нас не трогаете, а мы — вас".

Мексика проиграла все войны наркотикам

Мексиканское правительство несколько раз пыталось ликвидировать параллельную структуру власти, но никогда операции не были направлены на ликвидацию сращивания наркобизнеса с политиками. В 2006 году президент Фелипе Кальдерон объявил войну наркотикам и также сделал ставку на уничтожение лидеров, но когда убивали одного дона, картель не исчезал, а распадался на несколько мелких крайне агрессивных группировок. Они начинали войну друг с другом за наследство, а для противостояния армии стали закупать тяжёлое вооружение и создавать собственные спецназы. Так появились Los Zetas, состоявшие из бывших десантников. И если раньше картели просто везли товар в США, то после войны Кальдерона они перешли к террору местного населения: похищениям, вымогательству и "крышеванию" любого бизнеса.

Президент Мексики Клаудиа Шейнбаум заявила, что не будет бороться с наркотрафиком силовыми методами, её лозунг при вступлении в должность был "Объятия, а не пули". Но угрозы США признать картели террористическими организациями, ввести пошлины и закрыть границу, если Мексика не остановит поток фентанила, сыграли свою роль. 23 февраля была проведена совместная операция по ликвидации Эль Менчо. Кстати, уже выбран новый главарь "Халиско".

При администрации Трампа Вашингтон может попробовать использовать неспособность Мексики перекрыть наркотрафик в качестве оправдания для прямого вмешательства. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о возможности нанесения ракетных ударов по лабораториям картелей или отправки спецназа на территорию Мексики. Но это опять будет пиар-ход, потому что удары по Мексике не лечат наркозависимость внутри США. Пока есть спрос и миллиарды долларов прибыли, на место уничтоженных лабораторий придут новые, возможно, в других странах Латинской Америки или даже внутри США.

США сами посадили население на фентанил

Надо сказать, что американская "фарма" сама подсадила граждан на фентанил. Сильные опиоиды начали выписывать при обычных болях в спине или после удаления зубов. Миллионы американцев стали зависимыми от легальных рецептурных таблеток. Когда же власти осознали масштаб проблемы и ужесточили правила выдачи рецептов, то люди, уже имевшие тяжёлую зависимость, столкнулись с ломкой и дефицитом лекарств.

Шейнбаум сейчас будет решать, что хуже — дестабилизация страны от войны с картелями или от мер Трампа. Картели не стремятся занять место Шейнбаум, но они могут сделать управление страной невозможным, превратив Мексику в "несостоявшееся государство", где центральная власть номинальна, а реальная сила принадлежит бандам. Но одно дело — островное Гаити, а совсем другое — огромная Мексика. Гражданская война в Мексике ударит по всему региону, границу перекроют наглухо, и как бы не дошло дело до внутренних бунтов в США из-за банальной ломки.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
мексика соединённые штаты америки
Трамп столкнул лбами два государства в Мексике. Лучше бы он этого не делал Любовь Степушова
