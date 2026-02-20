Стубб повторяет ошибки: Финляндия на грани нового поражения, но уже в другой войне

Некоторые лидеры Европы, в частности Стубб, настолько "потеряли берега", что не понимают, куда их может завести русофобия и желание "наказать" Россию.

Фото: Сайт Северного сотрудничества (norden.org) by Magnus Fröderberg, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ Финский президент Александр Стубб

Стубб желает уничтожать как можно больше русских

Глава МИД РФ Сергей Лавров обозначил президента Финляндии Александра Стубба как нациста.

Это "один из главных неонацистских лидеров", сказал Лавров в интервью Al-Arabiya, основываясь на его словах, что "Украина всё делает правильно", убивая по 34 тыс. русских в месяц.

"Продолжайте, добивайте Россию", — сказал Стубб.

В других выступлениях он отмечал, что "в основе ДНК России и Путина лежат империализм и экспансия", поэтому надо, во-первых, усилить экономическое давление и нанести максимально сильный удар по "теневому флоту". И, во-вторых, продолжать обеспечивать Украину всеми необходимыми средствами, включая ракеты "Томагавк".

"А потом мы доведём дело до конца, и Украина выиграет эту войну", — сказал Стубб.

Финляндия мечтает о реванше

В ноябре Лавров заявил, что Стубб вместе с немецким политиком Фридрихом Мерцем не сделали никаких выводов из событий Второй мировой войны и потакают своим "нацистским инстинктам" в попытках "победить Россию".

Стуббу не раз напоминали, что Финляндия была союзницей гитлеровской Германии во Второй мировой войне и участвовала в блокаде Ленинграда, а потом её экономика существовала за счёт сотрудничества с СССР и Россией. Но, как подчеркнул Лавров, с вступлением в НАТО Финляндия окончательно отказалась от нейтралитета и "честного посредничества", встав на путь открытой конфронтации.

В январе на форуме в Давосе Стубб заявил, что Финляндия "способна защитить себя от российского нападения" даже без поддержки США. По его словам, финская армия обладает сильной артиллерией и может мобилизовать 280 тысяч солдат за несколько недель.

Стубба ждёт судьба Рюти

Столкновение с реальностью в лице ядерной державы будет для Стубба тяжёлым ударом. Надо ему напомнить, что после окончания Второй мировой войны президента Ристо Рюти судили в Финляндии в рамках "Процессов над виновниками войны" (1945-1946) за "преступления против мира" — конкретно за втягивание страны в войну на стороне Германии. В феврале 1946 года Рюти был приговорен к 10 годам каторжных работ. Но за это Иосиф Сталин позволил Финляндии сохранить государственность.

Аналогичный процесс над Стуббом очень даже возможен, так как все в Европе говорят о скорой войне с Россией. Она завершится переформатированием всей европейской системы безопасности на условиях Москвы, как уже не раз бывало в истории. В 1944 году финны, чтобы не дошло до безоговорочной капитуляции пошли на Московский мирный договор, по которому передавали Советскому Союзу часть территории вплоть до Выборга. В этот раз они отдадут территории, не исключено, что вплоть до Хельсинки, чтобы отрезать Финляндию от Балтийского моря, которое больше не будет "внутренним морем НАТО".

Читайте Telegram-канал автора.