Некоторые лидеры Европы, в частности Стубб, настолько "потеряли берега", что не понимают, куда их может завести русофобия и желание "наказать" Россию.
Глава МИД РФ Сергей Лавров обозначил президента Финляндии Александра Стубба как нациста.
Это "один из главных неонацистских лидеров", сказал Лавров в интервью Al-Arabiya, основываясь на его словах, что "Украина всё делает правильно", убивая по 34 тыс. русских в месяц.
"Продолжайте, добивайте Россию", — сказал Стубб.
В других выступлениях он отмечал, что "в основе ДНК России и Путина лежат империализм и экспансия", поэтому надо, во-первых, усилить экономическое давление и нанести максимально сильный удар по "теневому флоту". И, во-вторых, продолжать обеспечивать Украину всеми необходимыми средствами, включая ракеты "Томагавк".
"А потом мы доведём дело до конца, и Украина выиграет эту войну", — сказал Стубб.
В ноябре Лавров заявил, что Стубб вместе с немецким политиком Фридрихом Мерцем не сделали никаких выводов из событий Второй мировой войны и потакают своим "нацистским инстинктам" в попытках "победить Россию".
Стуббу не раз напоминали, что Финляндия была союзницей гитлеровской Германии во Второй мировой войне и участвовала в блокаде Ленинграда, а потом её экономика существовала за счёт сотрудничества с СССР и Россией. Но, как подчеркнул Лавров, с вступлением в НАТО Финляндия окончательно отказалась от нейтралитета и "честного посредничества", встав на путь открытой конфронтации.
В январе на форуме в Давосе Стубб заявил, что Финляндия "способна защитить себя от российского нападения" даже без поддержки США. По его словам, финская армия обладает сильной артиллерией и может мобилизовать 280 тысяч солдат за несколько недель.
Столкновение с реальностью в лице ядерной державы будет для Стубба тяжёлым ударом. Надо ему напомнить, что после окончания Второй мировой войны президента Ристо Рюти судили в Финляндии в рамках "Процессов над виновниками войны" (1945-1946) за "преступления против мира" — конкретно за втягивание страны в войну на стороне Германии. В феврале 1946 года Рюти был приговорен к 10 годам каторжных работ. Но за это Иосиф Сталин позволил Финляндии сохранить государственность.
Аналогичный процесс над Стуббом очень даже возможен, так как все в Европе говорят о скорой войне с Россией. Она завершится переформатированием всей европейской системы безопасности на условиях Москвы, как уже не раз бывало в истории. В 1944 году финны, чтобы не дошло до безоговорочной капитуляции пошли на Московский мирный договор, по которому передавали Советскому Союзу часть территории вплоть до Выборга. В этот раз они отдадут территории, не исключено, что вплоть до Хельсинки, чтобы отрезать Финляндию от Балтийского моря, которое больше не будет "внутренним морем НАТО".
Читайте Telegram-канал автора.
Канцлер Германии Фридрих Мерц перед визитом в Китай заявил о намерении Берлина добиваться стратегического партнёрства с Пекином.