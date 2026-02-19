Шила в мешке не утаишь — кто стоял за диверсией века? Тайна Северного потока снова всплыла

С самого начала версия о том, что крупнейший в Европе подводный газопровод "Северный поток" был уничтожен некими "любителями-диверсантами", выглядела, мягко говоря, мало-реалистичной.

Фото: openverse by Pjotr Mahhonin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Северный поток

Речь шла не о локальной инфраструктуре, а о стратегической энергетической артерии, через которую Германия получала миллиарды кубометров газа, а затем перераспределяла его по всей Европе. Слишком много было заинтересованных сторон — как в её сохранении, так и в её ликвидации.

Именно поэтому почти сразу после взрывов в сентябре 2022 года началась информационная война: одна за другой в западной прессе стали появляться публикации, в которых рассматривались различные версии произошедшего.

Что писала западная пресса

Уже в первые недели после взрывов:

агентство Reuters сообщало со ссылкой на источники, что Центральное разведывательное управление США предупреждало европейские правительства о возможных атаках на газовую инфраструктуру ещё летом 2022 года;

газета Washington Post впоследствии писала о наличии у американской стороны разведданных о планах диверсий против "Северного потока" за несколько месяцев до их реализации;

в июне 2023 года европейские СМИ со ссылкой на утечки утверждали, что информация о возможной подготовке атаки на трубопроводы была передана в ЦРУ разведслужбами Нидерландов;

параллельно немецкое издание Der Spiegel опубликовало собственные расследования, указывая на сложный международный контекст произошедшего и наличие у западных спецслужб предварительной информации о риске атак на энергетическую инфраструктуру.

Позже к расследованиям подключились:

The New York Times, сообщившая о возможной причастности "проукраинской группы";

ARD и Die Zeit, упоминавшие версию о диверсии с использованием арендованной яхты;

ряд скандинавских СМИ, публиковавших данные следствия о высоком уровне технической подготовки операции.

Само по себе появление столь большого количества версий в крупнейших западных изданиях указывало на одно: речь шла об операции, уровень сложности которой выходил далеко за рамки возможностей частных лиц.

Экономическая война: разведки вступают в игру

Важно учитывать политический контекст весны 2022 года. После первых раундов российско-украинских переговоров о возможном прекращении огня ряд западных и украинских источников указывал, что переговорный процесс был фактически сорван.

В последующих публикациях СМИ и заявлениях политиков утверждалось, что тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон занял жёсткую позицию против достижения компромиссного мира и гарантировал Украине всестороннюю поддержку в продолжении боевых действий.

На этом фоне в западной прессе начали появляться сообщения о расширении участия британских военных советников и представителей разведывательного сообщества в координации поддержки Украины.

В дальнейшем ряд операций на морском направлении в Чёрном море — включая атаки с применением беспилотных катеров — по данным СМИ, осуществлялся при технической поддержке западных партнёров, в том числе с использованием британских плавсредств и под кураторством иностранных специалистов.

Согласно этой логике, активное вовлечение британской разведки не могло не вызвать ответного участия со стороны её американских партнёров. По оценкам аналитиков, именно в этот период произошло наращивание вовлечённости американских разведывательных структур, включая ЦРУ, действовавших в рамках собственных стратегических интересов.

В то время администрация Джо Байдена, одновременно поддерживая санкционную политику ЕС против России, продвигала альтернативные энергетические маршруты и поставки собственного СПГ в Европу.

В этих условиях "Северный поток" оставался ключевым элементом прежней энергетической архитектуры — прямой связкой между Россией и Германией. "Северный поток" в этой конфигурации оставался ключевым элементом старой энергетической архитектуры, связывавшей Россию и Германию напрямую, минуя транзитные страны.

Его уничтожение — вне зависимости от того, кто стоял за операцией — объективно ускорило:

отказ Европы от российского газа;

рост импорта американского СПГ;

перестройку энергетических цепочек поставок.

Новый виток: публикации о ранней осведомлённости

Сегодня в европейской прессе снова обсуждается версия, согласно которой представители американской разведки могли знать о планах диверсии значительно раньше, чем это признавалось официально.

В частности, немецкий журнал Der Spiegel, со ссылкой на источники, сообщает о возможных контактах между представителями американских спецслужб и украинскими специалистами по диверсионным операциям ещё весной 2022 года.

По данным публикации:

обсуждались возможные сценарии атак на энергетическую инфраструктуру;

стороны обменивались техническими оценками;

впоследствии американская сторона якобы выступила против реализации подобных планов.

Официальный представитель ЦРУ назвал подобные утверждения "полностью ложными". Что именно в них не соответствует действительности — уточнено не было.

А вы ожидали признаний?

На фоне продолжающегося конфликта ожидать от разведывательных структур публичного признания своей роли — если таковая имела место — в операциях против стратегической инфраструктуры противника выглядело бы, по меньшей мере, наивно.

История войн показывает: экономические интересы государств зачастую защищаются не только санкциями и дипломатией, но и куда более жёсткими инструментами.

Поэтому публикации, появляющиеся сегодня в западной прессе, — вне зависимости от степени их подтвержденности — лишь подчёркивают главное: в современной войне борьба идёт не только за территории и влияние на поле боя, но и за трубы, маршруты поставок и рынки сбыта.

И в этой борьбе каждый играет прежде всего за свою экономику.

Шило в мешке не утаишь: ждём новых разоблачений

Как показывает практика, со временем даже самые тщательно скрываемые детали подобных операций становятся предметом публичного разбирательства.

Если вспомнить, с чего начиналась война против Муаммара Каддафи, то спустя годы предметом судебных процессов стали обвинения в незаконном финансировании избирательной кампании бывшего президента Франции. Прошло более десяти лет — и эти разоблачения привели Саркози в тюрьму.

Как показывает практика, со временем даже самые тщательно скрываемые детали подобных операций становятся предметом публичного разбирательства. Сегодня обсуждаются версии о подрыве "Северного потока", однако окончательные выводы, вероятно, станут возможны лишь после завершения конфликта и последующей перестройки международных отношений.

В этом смысле история с "Северным потоком" может оказаться лишь первым эпизодом более широкой цепочки событий.

В этом смысле история с "Северным потоком" может оказаться лишь первым эпизодом более широкой цепочки событий. Сегодня уже неинтересно, кто взорвал трубы, больше всего интересует вопрос — куда ушли деньги?

Сколько именно средств было выделено Украине за годы войны — вопрос, на который уже сейчас даются разные ответы. Но куда важнее другое: как именно эти средства распределялись, через какие структуры проходили, какие контракты заключались — и кто в итоге стал их конечным получателем.

В европейских парламентских комиссиях и профильных СМИ всё чаще поднимается тема контроля за расходованием военной и финансовой помощи. Всё больше звучат вопросы о посредниках, подрядчиках и компаниях, получивших доступ к многомиллиардным потокам.

Кто заработал на поставках? Кто получил заказы? И насколько украинская версия "откатов" заразила политиков Европы.

История войн показывает: настоящие разоблачения начинаются не во время конфликта, а после него — когда власти приходится отвечать перед избирателями, а её политические оппоненты готовы использовать любой доступный ресурс, чтобы добиться смены курса или самой власти.

Именно тогда открываются архивы, всплывают забытые контракты, исчезают одни документы и неожиданно появляются другие. Активы, переписка, финансовые следы — всё, что во время войны было надёжно скрыто, оказывается в центре публичных расследований.

Достаточно вспомнить судьбу бывшего президента Франции Николя Саркози, чьё имя спустя годы оказалось связано с обвинениями в незаконном финансировании кампании.

Так что вполне возможно, что впереди нас ждёт не одно расследование и не один скандал — уже не о трубах, а о том, как военные бюджеты, контракты и решения военного времени повлияли на состояние и устойчивость самой европейской власти.