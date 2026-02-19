Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Внутренние конфликты ведут Украину к краху государственности и махновщине

Украина охвачена политическим кризисом. Резкие разногласия между ветвями власти и бегство депутатов и чиновников способствуют потере государственности.

Валерий Залужный
Фото: commons.wikimedia.org by Міністерство оборони України, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Валерий Залужный

Украинский политикум в агонии

Использование Владимиром Зеленским ненормативной лексики в последних интервью эксперты и психологи связывают, в том числе, с острыми внутренними политическими разногласиями.

Так, бывший главком ВСУ Валерий Залужный, обвинил Владимира Зеленского в неудаче в контрнаступлении летом 2023 года. По его словам, Зеленский настоял на изменении первоначального плана, который предусматривал один мощный удар в сторону Азовского моря, в результате силы были рассредоточены по нескольким направлениям, а ресурсов на них не хватило.

Издание The Economist рассказывает об острых разногласиях внутри переговорной группы Украины в Женеве. Глава администрации Владимира Зеленского Кирилл Буданов* возглавляет крыло, считающее, что интересам Украины отвечает быстрое соглашение при посредничестве США, иначе "окно возможностей" для "выгодной сделки" с Россией может скоро закрыться.

В Раде никак не могут созвать кворум для голосования по законам, которые требует МВФ, предусматривающим увеличение налогов и тарифов для населения. Депутат Ольга Василевская-Смаглюк ("Слуга народа") объяснила это тем, что на депутатов оказывается давление по линии Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которое их вызывает на допросы. То есть депутаты не против антинародных проектов МВФ, а просто обиделись на НАБУ, которое "попутало берега" и допрашивает их, не давая спокойно "зарабатывать".

"Зарабатывающие" при этом ударились в бега, и не только из Рады. Среди них бизнес-партнёр Владимира Зеленского Сергей Шефир — один из основателей студии "Квартал 95". Шефира называют "куратором" недавно арестованного министра энергетики Германа Галущенко. Оба разворовывали деньги, выделенные Западом на защиту энергетики (дело "Мидас"). Очевидно, что пауки в банке начали пожирать друг друга.

В той же Раде популярный депутат Алексей Гончаренко* резко критикует Владимира Зеленского не только за "бусификацию". По словам Гончаренко, Украина Зеленского погрузилась в "бедность, холод, голод, смертность, отсутствие поддержки детей, разруху".

Стоит добавить, что на Украине действуют параллельные органы власти: два следственных комитета (прозападное НАБУ и местный), две прокуратуры (САП и местная), два суда (ВАКС и местный). Какое воюющее государство может себе это позволить?

Украину ждёт судьба Ливии и Сирии

По скорости деградации государства Украина в XXI веке бьёт все рекорды. Это результат взятия на вооружение нацистской идеологии и втягивания в прямую конфронтацию с Россией. Украина разорена, лишена энергетики, её экономика деградировала от промышленной до аграрно-сырьевой. Депопуляция достигла размеров, которые создают угрозу существования нации. Бюджет страны и функционирование госаппарата критически зависят от внешних заимствований и грантов.

В связи с выступлением Залужного, которого поддерживают в ВСУ, Украину может постигнуть судьба Ливии или Сирии, где государственность фактически исчезла, превратив территории в зоны влияния полевых командиров. Впрочем махновщина в крови у украинцев.

Можно ли спасти некогда процветающую страну

В Кремле не раз заявляли, что надо пересматривать европейскую архитектуру безопасности (пока при нынешнем руководстве ЕС это невозможно). Вряд ли Москва будет договариваться о сферах влияния с Западом, это не наш метод, да и США в очередной раз обманут.

Украина как проект анти-Россия перестанет интересовать Запад тогда, когда цена поддержания этой угрозы превысит выгоду от "ослабления" Москвы. Украина станет технической буферной зоной только после потери Одессы. Соответственно, новая граница того, что от Украины останется после нескольких лет внешнего управления, гарантирующих невозврат к нацизму, должна, как минимум, проходить по границе Новороссии — земель, присоединённых к Российской империи во второй половине XVIII века в ходе войн с Турцией.

*- внесён в список экстремитсов и террористов в РФ.

