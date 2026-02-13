Китайская мудрость на службе геополитики: Трамп ведёт США к гибели

Труп США проплывёт мимо победителей в глобальной игре. Это становится очевидным, исходя из хаотичных действий Вашингтона.

Политика Трампа имеет целью нагнуть всех, а не помирить

На первый взгляд администрация Дональда Трампа выглядит победителем. Все страны идут на подрывающие суверенитет переговоры, а несогласные находятся под жестокими санкциями или их лидеров просто выводят из политики силовыми методами. Исключения есть (КНДР), но до поры до времени.

Если взять конфликт на Украине, то давление оказывается на обе стороны для "принуждения к миру" через создание невыносимых условий. Украине прекращена помощь, заставляют провести выборы и референдум, американская структура МВФ принуждает поднимать налоги, все ресурсы Украины уже находятся в распоряжении США.

На Россию усиливается санкционное давление в ключевых секторах. В конце 2025 года введены блокирующие санкции против крупнейших плательщиков в бюджет — компаний "Роснефть" и "Лукойл", отключён "Старлинк" с целью лишить ВС РФ важного подспорья в обеспечении связи в зоне СВО. Канули в Лету договорённости в Анкоридже.

Конечным результатом такой тактики (если предположить успех) будет замораживание конфликта, а не его решение.

И какой военный "триумф" Трампа ни возьми, всё сводится к сиюминутному успеху с бросанием чепчиков, но не к долгосрочному миру. А это совсем не победа, а поражение с негативным итогом для США. Администрация Трампа уже сталкивается с жёсткой критикой внутри страны за "бесполезное кровопролитие" на Украине или предательство интересов нацбезопасности.

Без Европы США обречены на изоляцию

Мало того, конфликты Трампом не только не решаются, но выдумываются, также с негативными последствиями. Постоянное давление на союзников по территориальным претензиям (Гренландия, Канада) и пошлинам вынуждает их искать альтернативы в лице Китая и Индии, что ускоряет консолидацию БРИКС и ШОС. Индия, долго дремавшая в БРИКС, проснулась и предложила сосредоточиться на расширении расчётов в национальных валютах, чтобы сделать их независимыми от санкций США. ЕС, заключивший с Индией союз о свободной торговле, несомненно, захочет к этой системе подключиться.

А без союза с Европой США превратятся в одного из нескольких конкурирующих игроков в многополярном мире и будут ими, в конечном счёте, изолированы. США могут стать влиятельнее в моменте, но в долгосрочной перспективе потеряют статус "незаменимой нации", так как мир учится обходиться без американских институтов и правил.

Такую же политику, "нагну всех", Трамп ведёт и на внутреннем треке. Главный враг страны — это отсутствие национального единства в условиях обнищания среднего класса. Когда страна не может договориться о базовых фактах (кто победил на выборах, что является правдой в новостях, нужно ли выдворять мигрантов, кто больший коррупционер или педофил), она становится уязвимой для внешнего давления и внутренних кризисов. Ситуация, когда две половины страны ненавидят друг друга, парализует работу законодательной и исполнительной властей и делает невозможным решение национальных задач. Постоянно растущий долг, уже превышающий 34 трлн долларов, многие считают тихим врагом, который в итоге может обрушить экономическую мощь США изнутри без единого выстрела.

Правильная линия поведения в этом случае усвоена всеми думающими странами. Это обещать много, делать вид, что Трамп — молодец, но тихо делать своё дело.