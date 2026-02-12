Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Венесуэла открывает дверь капиталу — и повторяет трюк НЭПа с неожиданным финалом

История нередко рифмуется с настоящим. Параллель между советскими концессиями 1920-х и нынешними шагами Венесуэлы заставляет по-новому взглянуть на происходящее: это отступление под давлением или продуманный манёвр ради выживания? Разбираемся, где сходство действительно принципиально, а где аналогия даёт сбой.

"Государственный капитализм в пролетарском государстве — это не то же самое, что государственный капитализм при власти буржуазии" (В.И. Ленин).

В 1920-е годы СССР активно использовал иностранные концессии — прежде всего в добывающих отраслях. Это была, по ленинскому выражению, "аренда у капиталистов" — обмен доступа к ресурсам на технологии, инвестиции и выход из изоляции.

Сходство с Венесуэлой очевидно:

  • глубокий экономический кризис как двигатель реформ;
  • вынужденное идеологическое отступление;
  • сохранение государственной собственности на недра;
  • жёсткий политический контроль при экономических уступках.

И тогда, и сейчас речь идёт не о смене системы, а о тактическом манёвре.

Но и различия принципиальны

Разумеется, прямая аналогия была бы упрощением.

Ключевые отличия

  1. Санкционный режим. СССР 1920-х находился в изоляции, но санкции были менее институционализированы. Современные ограничения против Венесуэлы куда жёстче и юридически токсичнее.
  2. Структура экономики. СССР был многоотраслевой страной. Венесуэла — нефтяная моноэкономика. Любые изменения в нефтяном секторе здесь определяют судьбу всей страны.
  3. Состояние отрасли. PDVSA пережила годы недоинвестирования, утечки кадров и санкционного давления.

Как признают даже левые критики реформы:

"PDVSA была разрушена задолго до этого закона. Он не ломает работающую отрасль — он пытается выстроить что-то на обломках".

Геополитика и прагматизм

СССР в годы НЭПа использовал противоречия между мировыми державами. Сегодня Венесуэла может действовать схожим образом, привлекая партнёров из Китая, России, Индии, Турции и стран, менее жёстко следующих санкционной линии США.

Цель остаётся прежней: обмен экономического доступа на технологии, инвестиции и частичное смягчение внешней изоляции.

Неслучайно в 1925 году Лев Троцкий возглавил Главный концессионный комитет — большевики придавали этому направлению исключительное значение.

Не капитуляция, а выбор стратегии

Утверждения о "поражении перед империализмом" игнорируют главный принцип — суверенное право государства определять свою экономическую политику. Венесуэла не отказывается от независимости и не демонтирует боливарианскую модель. Она ищет форму выживания в условиях давления, аналогичного тому, с которым сталкивались и другие государства в истории.

Главный вопрос остаётся открытым — способен ли современный санкционный режим быть преодолён так же, как сто лет назад была прорвана блокада Советской России, или он сделает любые реформы лишь половинчатыми?

Ответ на него даст не идеология, а практика ближайших лет.

