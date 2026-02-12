Россия посылает нефть Кубе: военный конфликт с США становится реальностью

Россия предлагает Кубе гуманитарную помощь в виде нефти и топлива на фоне эмбарго США и угроз захвата танкеров. Что называется, настал момент истины.

Трамп задумал уничтожить коммунистическую Кубу

9 января президент Дональд Трамп подписал указ, объявляющий "чрезвычайное положение в стране" в связи с "угрозой", которую Куба представляет для безопасности и внешней политики США. Администрация Трампа классифицирует любые поставки энергоносителей на Кубу как угрозу национальной безопасности.

Документ разрешает введение пошлин на страны, поставляющие нефть на остров, в результате чего Мексика поставки прекратила, а ранее это сделала Венесуэла под прямым давлением. В контексте указа ВМС и Береговая охрана США уже перехватили пять танкеров, следовавших с нефтью на Кубу. В результате этих действий на острове возникла экстраординарная нехватка топлива, что оказывает непосредственное влияние на повседневную жизнь кубинского народа: под угрозой работа транспорта, электроснабжение, производство продуктов питания и так далее. Очевидно, что усиление экономического давления со стороны США имеет целью вызвать дезорганизацию в обеспечении жизнедеятельности, протесты и облегчить прямое военное вмешательство для "смены режима".

Куба находится на грани выживания

Экономика Кубы находится в состоянии стагнации. После обвала на 11% в 2020 году, восстановление ВВП идет крайне медленно. В 2023–2024 годах рост колебался около 0,5-1,5%. Основной драйвер — туризм, так и не вернулся к допандемийным показателям 2019 года, а ключевой экспортный сектор пережил худшие урожаи сахарного тростника в истории.

В 2024–2025 годах дефицит бюджета оценивался в 15-18% от ВВП, государство было вынуждено печатать деньги для покрытия расходов, что разгоняет инфляцию. В 2024 году правительство ввело жёсткий план экономии, включая пятикратное повышение цен на бензин. По различным оценкам, внешний долг страны составляет около $25-30 млрд, РФ и Китай его постоянно рефинансируют. Энергосистема острова регулярно отключается полностью, оставляя 10 млн человек в темноте.

Рискованный шаг Москвы, но необходимый

Тем не менее, Куба — это символ сопротивления американскому империализму, просто так снова бросить остров в беде Россия не может. Как сообщил "Известиям" посол РФ в Гаване, на Кубу будут направлены 80 000 тонн нефтепродуктов в качестве гуманитарной помощи, чтобы спасти страну от полного блэкаута. Если решение в Кремле принято, то надо ожидать военного сопровождения или американцы танкер перехватят. Договорённости здесь крайне маловероятны.

Россия имеет позиции на Кубе, чтобы их защищать. В 2023 году Гавана разрешила российским инвесторам брать землю в долгосрочную аренду на 30 лет, и уже есть реализуемые проекты в туризме. Россия участвует в разработке месторождения нефти Бока-де-Харуко, поставляя технологии для увеличения добычи. Российские компании (включая "Интер РАО") вовлечены в модернизацию тепловых электростанций (ТЭС) общей мощностью до 600 МВт и строительство солнечных станций. Москва инвестирует в модернизацию металлургического завода имени Хосе Марти ("Антильяна-де-Асеро") и восстановление сахарных заводов.

На острове полноценно внедрена платежная система "Мир", что позволяет России развивать туризм. При правительстве РФ на базе ВЭБ. РФ создан специальный штаб для контроля за реализацией проектов на сумму свыше 1 млрд долларов до 2030 года. Значит такие проекты есть.

В начале 2026 года стороны ратифицировали новое соглашение о военном сотрудничестве, что эксперты расценивают как сигнал о готовности России защищать своего партнера и свои вложения.

Кубинское правительство правительство устойчиво, так как силовые структуры сохраняют лояльность, повторение венесуэльского похищения сомнительно. Военная сила США может быть применена в случае массовых протестов на Кубе, предлогом будет исход беженцев во Флориду. Но если Россия займёт твёрдую позицию в поставках топлива, то Куба выстоит.

