Американские амбиции в Закавказье: чем обернётся путешествие Вэнса для России и Ирана

Если Россия и Иран договорятся о блокаде американских инициатив, то "флаг", который поставил Вэнс в Азербайджане и Армении, окажется на изолированном острове.

США угрожают безопасности РФ и Ирана коридором Трампа в Закавказье

Вице-президент США нанёс визит в Армению и Азербайджан 9-11 февраля в качестве доверенного лица президента, чтобы подчеркнуть значимость проекта TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity — "Маршрут Трампа для международного мира и процветания"). Вэнс привёз конкретные "подарки" — соглашения о поставках суперкомпьютеров с чипами NVIDIA и систем ИИ, сотрудничестве в атомной энергетике и поставках дронов и "систем ПВО" для Армении. Азербайджану перепали патрульные катера и инвестиции в 175 млн долларов в TRIPP. В плане геополитики поездка Вэнса — это "демонстрация флага" о том, что регион теперь входит в зону прямых интересов США, которые через прямое управление TRIPP получают возможность контролировать Россию (и базу в Гюмри) и Иран.

Кремль демонстрирует невозмутимость, пресс-атташе Дмитрий Песков заявил, что Армения и Азербайджан — суверенные государства, имеющие право на свою внешнюю политику. Он подчеркнул, что Россия намерена и дальше развивать "глубокие связи с обеими странами во всех сферах". Россия-то готова, но готовы ли Ереван и Баку? За хорошей миной Пескова скрываются потеря позиций в Закавказье и рост угроз для безопасности России.

Для Ирана создание коридора TRIPP также является острой проблемой, которую в Тегеране, не стесняясь (в отличие от Москвы), называют "геополитическим удушением". Советник верховного лидера Али Акбар Велаяти прямо заявил, что Иран будет блокировать инициативу создания коридора, "с Россией или без неё".

Как выдавить США из Закавказья

Существует три основных сценария, при которых американцев могут прижать или выдавить из региона, так как их позиции уязвимы из-за географического фактора (нет общих границ) и отсутствия времени.

Первый — со стороны Ирана. Он обладает огромным опытом прокси-войн и может дестабилизировать Сюник (через который идёт TRIPP) через подконтрольные группировки или кибератаки, делая его небезопасным для инвестиций. Иран может перекрыть свои транзитные пути для Армении, поставив Ереван в полную зависимость от американского коридора, который ещё не достроен.

Второй — со стороны России, которая сохраняет мощные рычаги влияния на Армению.

Москва может объявить о "внеплановом техническом ремонте" газораспределительной сети Армении, которая на 100% принадлежит "Газпрому Армении" (дочке российского "Газпрома"), или резко поднять цену до рыночного уровня. Это приведёт к остановке армянских ТЭС, которые дают около 40% электроэнергии страны. Россия может приостановить поставки топлива Мецаморской АЭС, которая обеспечивает около 30% электричества. Даже при наличии амбициозных планов США по строительству в Армении малых ядерных реакторов (SMR) этот процесс займёт 10-15 лет, а энергетический коллапс можно устроить за неделю. Так как вся железнодорожная сеть Армении находится в концессионном управлении РЖД до 2038 года, РФ может остановить движение поездов, сославшись на забастовки, поломки или "реорганизацию". Это парализует внутренние перевозки грузов, необходимых для американских строек. Уязвима также единственная сухопутная дорога, связывающая Армению с внешним миром через Грузию (Верхний Ларс) и Россию, что оставит полки армянских магазинов пустыми за считанные дни. Армения имеет значительную задолженность перед РФ (в том числе, по оборонным кредитам). Требование немедленной выплаты или арест счетов госпредприятий в российских банках ударит по бюджету страны.

Многие скажут, что это не наш метод, но пора уже снимать розовые очки. Россию США пытаются сломать в экономической блокаде, провоцируя ядерную войну, заходя на её исторические территории. Но какие "красные линии" у Кремля — это одному Богу известно, видимо, как и на Украине, это объявление Армении о вступлении в НАТО, ниже уровнем — выдворение базы из Гюмри и национализация российской собственности.

России надо привлекать Грузию на экономическом интересе

Третий сценарий — это совместные действия РФ и Ирана. Но можно и организовать контригру с пряником для Армении. В начале 2026 года Россия активизировала обсуждение открытия сквозного сообщения через Абхазию в Грузию и далее в Армению. В конце 2025 года появились сообщения о строительстве Россией крупного логистического хаба в приграничном с Грузией Гальском районе Абхазии. Экономисты указывают, что в случае запуска легального транзита через Абхазию именно бюджет Грузии получил бы основные доходы от пошлин и банковских сборов. Пока Тбилиси отрицает договорённости.

Главная слабость американцев — это время. Если к 2028 году в США сменится администрация или фокус внимания Вашингтона переключится на Тайвань или внутренние проблемы, Армения может остаться одна против разъярённых соседей (в том числе, Азербайджана) с недостроенным коридором и испорченными отношениями.

