Французский разворот: Макрон хочет говорить с Путиным вопреки мнению Брюсселя

Москва не отказывается от диалога с Европой, главное — чтобы Макрон не организовал очередное шоу, много шума, чтобы поддержать себя любимого в ущерб делу.

Фото: Веб-сайт правительства Франции Макрон

Макрон поддержал пророссийский лагерь в ЕС

Ещё совсем недавно Эмманюэль Макрон хотел судить российское руководство и отказывался от диалога с "агрессором", которому предрекал "стратегическое поражение". Но сегодня президент Франции считает, что Россия остаётся ближайшим соседом Европы, и это положение дел не изменится, поэтому, "нравится нам это или нет", с Россией придётся строить новую европейскую архитектуру безопасности.

В интервью европейским изданиям Макрон подчеркнул, что европейские страны не должны "делегировать" вопросы урегулирования на Украине США, а должны напрямую участвовать в обсуждении будущего своей безопасности, чтобы не зависеть от решений Вашингтона. Эта позиция смыкается с позицией Венгрии и Словакии.

Макрон подтвердил, что Москва и Париж уже восстановили контакты на "техническом уровне". Он призвал коллег по Евросоюзу присоединиться к этому процессу, чтобы сформировать единый "организованный европейский подход" к диалогу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Но Парижу сразу же последовала отповедь из Брюсселя в лице главы дипломатии ЕС Каи Каллас. Она настаивает на том, что никаких уступок Москве перед "диалогом" быть не должно, наоборот, надо сообща составить список требований к России, например, сократить численность российской армии. В Кремле уже назвали это требование неприемлемым.

Позиция Макрона будет давить на Еврокомиссию

Прямые контакты с Елисейским дворцом в обход Брюсселя подтверждают тезис Москвы о том, что игнорировать Россию бесконечно невозможно. Позиция Макрона и присоединившихся будет давить на Еврокомиссию. Важно, чтобы не было очередного шоу, а были конкретные предложения по деэскалации отношений с Россией.

Среди них можно назвать:

признание новых территорий РФ,

юридические гарантии того, что Украина никогда не станет членом НАТО,

отвод или сокращение ударных вооружений и контингентов НАТО от российских границ,

возвращение доступа к государственным резервам и частной собственности РФ, замороженных в ЕС,

снятие ограничений на экспорт энергоносителей,

замораживание поставок ВСУ оружия.

Европейцы сметут спонсоров ВСУ

Инфляция и расходы на поддержку Киева снижают готовность населения Европы к долгой конфронтации, поэтому правительства стран ЕС будут вести диалог с Россией. Европа всё меньше готова быть единственным донором и гарантом киевского режима. Франция же меньше всех.

Ожидается, что рост французской экономики в 2026 году составит около 0,9-1% (после 0,8% в 2025 году). Франция зафиксировала один из крупнейших дефицитов бюджета в еврозоне (около 5,4% ВВП в 2025 году) и имеет огромный растущий долг в 118% к ВВП. Французы категорически против того, чтобы поддержка Украины привела к снижению их собственного уровня жизни или прямому участию Франции в войне. Именно этот прагматизм избирателей заставляет Макрона искать пути к переговорам.

Кремль же никогда от переговоров не отказывается.

Читайте Telegram-канал автора.