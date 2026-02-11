Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Французский разворот: Макрон хочет говорить с Путиным вопреки мнению Брюсселя

Мир » Европа » Евросоюз

Москва не отказывается от диалога с Европой, главное — чтобы Макрон не организовал очередное шоу, много шума, чтобы поддержать себя любимого в ущерб делу.

Макрон
Фото: Веб-сайт правительства Франции
Макрон

Макрон поддержал пророссийский лагерь в ЕС

Ещё совсем недавно Эмманюэль Макрон хотел судить российское руководство и отказывался от диалога с "агрессором", которому предрекал "стратегическое поражение". Но сегодня президент Франции считает, что Россия остаётся ближайшим соседом Европы, и это положение дел не изменится, поэтому, "нравится нам это или нет", с Россией придётся строить новую европейскую архитектуру безопасности.

В интервью европейским изданиям Макрон подчеркнул, что европейские страны не должны "делегировать" вопросы урегулирования на Украине США, а должны напрямую участвовать в обсуждении будущего своей безопасности, чтобы не зависеть от решений Вашингтона. Эта позиция смыкается с позицией Венгрии и Словакии.

Макрон подтвердил, что Москва и Париж уже восстановили контакты на "техническом уровне". Он призвал коллег по Евросоюзу присоединиться к этому процессу, чтобы сформировать единый "организованный европейский подход" к диалогу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Но Парижу сразу же последовала отповедь из Брюсселя в лице главы дипломатии ЕС Каи Каллас. Она настаивает на том, что никаких уступок Москве перед "диалогом" быть не должно, наоборот, надо сообща составить список требований к России, например, сократить численность российской армии. В Кремле уже назвали это требование неприемлемым.

Позиция Макрона будет давить на Еврокомиссию

Прямые контакты с Елисейским дворцом в обход Брюсселя подтверждают тезис Москвы о том, что игнорировать Россию бесконечно невозможно. Позиция Макрона и присоединившихся будет давить на Еврокомиссию. Важно, чтобы не было очередного шоу, а были конкретные предложения по деэскалации отношений с Россией.

Среди них можно назвать:

  • признание новых территорий РФ,
  • юридические гарантии того, что Украина никогда не станет членом НАТО,
  • отвод или сокращение ударных вооружений и контингентов НАТО от российских границ,
  • возвращение доступа к государственным резервам и частной собственности РФ, замороженных в ЕС,
  • снятие ограничений на экспорт энергоносителей,
  • замораживание поставок ВСУ оружия.

Европейцы сметут спонсоров ВСУ

Инфляция и расходы на поддержку Киева снижают готовность населения Европы к долгой конфронтации, поэтому правительства стран ЕС будут вести диалог с Россией. Европа всё меньше готова быть единственным донором и гарантом киевского режима. Франция же меньше всех.

Ожидается, что рост французской экономики в 2026 году составит около 0,9-1% (после 0,8% в 2025 году). Франция зафиксировала один из крупнейших дефицитов бюджета в еврозоне (около 5,4% ВВП в 2025 году) и имеет огромный растущий долг в 118% к ВВП. Французы категорически против того, чтобы поддержка Украины привела к снижению их собственного уровня жизни или прямому участию Франции в войне. Именно этот прагматизм избирателей заставляет Макрона искать пути к переговорам.

Кремль же никогда от переговоров не отказывается.

Читайте Telegram-канал автора.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы франция евросоюз брюссель кая каллас
Новости Все >
Шоу Великая иллюзия: от Гарри Гудини до Дэвида Копперфильда
Олимпиаду включают фоном: важный пробел игр может пройти мимо миллионов
Ждать 30 минут после еды или чистить зубы сразу: стоматолог раскрыла правду о риске для эмали
Сначала списывают на стресс, потом сталкиваются с диагнозом: нервная система не прощает промедления
Очередная безумная идея Маска: SpaceX коордианально пересматривает космические планы
Без нотариуса не примут, а с ним — не оспорят: эти документы требуют обязательного удостоверения
Сердце работает на износ: три привычки, которые медленно приближают миокард и ускоряют атеросклероз
В Госдуме оценили риск рецессии в российской экономике
Олимпийские перспективы сужаются: пауза в лёгкой атлетике бьёт по будущему
Без мозга, но по расписанию: кораллы нашли способ пережить самоуничтожение
Сейчас читают
Причёски с характером, а не по инструкции: стрижки и укладки, которые задают тон 2026
Красота и стиль
Причёски с характером, а не по инструкции: стрижки и укладки, которые задают тон 2026
В Германии потребовали срочных мер из-за низких запасов газа
Газ
В Германии потребовали срочных мер из-за низких запасов газа
Популярное
Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней

Как укоренить капризные черенки без химии: простой метод с алоэ помогает защитить срез и ускорить рост корней уже за месяц.

Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней
Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу
Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу
Пурпурные облака, алые чаши и гигантские цветы: многолетники, которые преображают сад
Модель, что меняет фигуру за секунду: эти джинсы сметают в магазинах по всей Европе
Французский разворот: Макрон хочет говорить с Путиным вопреки мнению Брюсселя Любовь Степушова Новая переменная в уравнении Дрейка: без топлива разумные миры не могут выйти на связь Александр Рощин Летучий голландец не один: что скрывают самые жуткие морские исчезновения Сергей Милешкин
Розовые кружевные цветки стелются у самой земли: тенелюбивый многолетник без хлопот
Холодный, нежный и пузырчатый: десерт, который спасает от вечерной тяги к сладкому
Горят даже под снегом: топ-3 многолетника, от которых невозможно отвести глаза
Горят даже под снегом: топ-3 многолетника, от которых невозможно отвести глаза
Последние материалы
ОПЕК+ сообщил о резком падении добычи нефти в январе
Олимпиаду включают фоном: важный пробел игр может пройти мимо миллионов
Ждать 30 минут после еды или чистить зубы сразу: стоматолог раскрыла правду о риске для эмали
Сначала списывают на стресс, потом сталкиваются с диагнозом: нервная система не прощает промедления
Свет от галактик исчезает по дороге: расширение Вселенной крадёт краски космоса
Худеют не от диет, а от спокойствия: 3 упражнения, что дают быстрый эффект
Очередная безумная идея Маска: SpaceX коордианально пересматривает космические планы
Без нотариуса не примут, а с ним — не оспорят: эти документы требуют обязательного удостоверения
Блины подгорают без предупреждения: антипригарное покрытие скрывает главную проблему
Германия переплатила десятки миллиардов евро после отказа от российской нефти
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.