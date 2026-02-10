Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу

Мир

Официальные лица РФ заговорили о развенчании "духа Анкориджа", обвинив США в несоблюдении договорённостей. Прозрение наступило вовремя, надо спасать Иран.

Сергей Лавров
Фото: mid.ru by Пресс-служба МИД России, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сергей Лавров

Лавров обвинил США в нарушении договорённостей в Анкоридже

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью по случаю Дня дипломата заявил, что слова США о возможном инвестиционном сотрудничестве "не вяжутся" с их действиями. В качестве примеров он привёл

  • введение новых санкций,
  • вытеснение российского бизнеса из Венесуэлы
  • и установление пошлин для покупателей российской нефти.

Лавров обвинил США в злоупотреблении статусом мировой резервной валюты в "невиданных масштабах", используя доллар как инструмент политического давления. Он указал также, что США препятствуют экономическому росту стран БРИКС, пытаясь сохранить своё влияние. Также были озвучены претензии по поводу разрушения европейской энергетической безопасности и попыток вывести из строя российские газопроводы.

Общий жёсткий вывод из интервью — на практике Вашингтон продолжает политику давления и не отказывается от попыток "экономически душить" Россию.

Сегодня, 10 февраля, российские СМИ цитируют источник, близкий к переговорному процессу в Абу-Даби, который утверждает, что ключевым и обязательным условием для снижения требований к Киеву по территориальному вопросу, как просили американцы, было налаживание более масштабного взаимодействия с США, выходящего за рамки исключительно украинской повестки. Речь шла, в том числе, об экономическом сотрудничестве и смягчении санкционного давления. Однако "пока Вашингтон не хочет и не может оказать нужного давления на Киев, а также пытается вытеснить Россию с мировых энергетических рынков и продолжает использовать санкции".

Эти факторы, по словам источника, ставят под вопрос актуальность и жизнеспособность "духа Анкориджа” в его первоначальном виде. Тем не менее Москва не закрывает дверь для продолжения переговоров.

Реальность жёстко диктует: надо завершать СВО и спасать Иран

Очевидно, что продолжать совершенно незачем, поскольку Россия теряет переговорные позиции после событий в Венесуэле, Иране, не говоря уже о Молдавии, Армении и Казахстане.

Президент США Дональд Трамп видит в России страну, на которую можно больно нажать и она сдастся. Не надо обольщаться, его не устраивает успешное проведение СВО, а устраивает статус-кво, при котором весь мир работает на США, покупая их энергоносители и открывая свои рынки. Экономическое сотрудничество с Россией — это выход из-под санкций, что США не устраивает, они открыто зарабатывают на исключении России из мировых рынков. При этом Вашингтон поставляет на европейские деньги львиную долю оружия, которым ВСУ воюют с Россией, обеспечивает им связь и поставку разведданных, то есть является участником конфликта.

В связи с этим пора признать очевидное: никакого "духа Анкориджа" давно уже нет, а существует стремление США, прикрывшись договорённостями на Аляске, добиться причинения российской стороне максимального экономического и военного ущерба.

Надо перестать с Трампом договариваться, надо жёстко доводить до конца СВО с применением новейшего оружия и дать по рукам захватчикам российских танкеров. С Китаем у России есть неплохой шанс создать сильный полюс мира, а сейчас надо вместе, безусловно, помочь Ирану, очень многие проекты и векторы силы завязаны на дружественном Тегеране. Туда в последние дни летают грузовые самолёты обеих стран, надеемся, что не пустые.

Читайте Telegram-канал автора.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы иран санкции дональд трамп сергей лавров соединённые штаты америки
Новости Все >
Исключение ради Киева: чем опасна для ЕС идея частичного членства Украины
Расставание длиной в миллиарды лет: Луна незаметно меняет ход земной жизни
Белоруссия в прицеле Запада: что скрывается за планами новой цветной революции
В Госдуме назвали причину пересмотра правил допуска россиян к Олимпийским играм
Автошколы готовятся к изменениям: порядок сдачи экзаменов на права могут пересмотреть
Цены на цветы к 14 февраля бьют прямо в сердце — но эти букеты в Кемерове сметут первыми
Новая волна простуд захлестнула Россию: что вызвало взрывной рост заболеваемости в феврале
Казачий код единства: опыт братства народов определил повестку 2026 года
Отпуск с риском для здоровья: что мешает россиянам лечиться за границей
Подмосковная роскошь без компромиссов: особняк Лепса за 550 млн ищет нового хозяина
Сейчас читают
Черный и бежевый — прошлый век: новые нейтральные цвета уже высмеивают классику
Красота и стиль
Черный и бежевый — прошлый век: новые нейтральные цвета уже высмеивают классику
Ресницы-щётки больше не работают: процедуры, которые незаметно вытесняют наращивание
Красота и стиль
Ресницы-щётки больше не работают: процедуры, которые незаметно вытесняют наращивание
Популярное
В Германии потребовали срочных мер из-за низких запасов газа

Германские "зелёные" потребовали внеочередного заседания комитета бундестага по экономике и энергетике. Всё из-за ситуации с газом.

В Германии потребовали срочных мер из-за низких запасов газа
Гвоздика меняет сад до неузнаваемости: 10 видов, которые творят чудеса с цветником
Гвоздика меняет сад до неузнаваемости: 10 видов, которые творят чудеса с цветником
Прихожая перестаёт быть проходной: обои-2026 превращают вход в дом в арт-объект
Томат, что спасает занятых дачников: растёт сам, пока вы на работе, а урожай рекордный
Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу Любовь Степушова Сто лет телевидению: как шляпная коробка и иголки запустили экранную эпоху Сергей Ивaнов Минус на улице — машина мертва: простой способ оживить АКБ без замены Сергей Милешкин
Черенки не вянут и не гниют: приём, который создаёт идеальные условия для корней
Британия хочет продавать российскую нефть с захваченных танкеров
Доставка больше не нужна: эта пицца готовится быстрее, чем привезут заказ
Доставка больше не нужна: эта пицца готовится быстрее, чем привезут заказ
Последние материалы
Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу
Расставание длиной в миллиарды лет: Луна незаметно меняет ход земной жизни
Белоруссия в прицеле Запада: что скрывается за планами новой цветной революции
Бар без вывески внутри квартиры: настроение задаёт одна деталь за стойкой
Садовую дорожку собирают как пазл: аккуратный участок за выходные и без больших вложений
В Госдуме назвали причину пересмотра правил допуска россиян к Олимпийским играм
Автошколы готовятся к изменениям: порядок сдачи экзаменов на права могут пересмотреть
Цены на цветы к 14 февраля бьют прямо в сердце — но эти букеты в Кемерове сметут первыми
Новая волна простуд захлестнула Россию: что вызвало взрывной рост заболеваемости в феврале
Казачий код единства: опыт братства народов определил повестку 2026 года
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.