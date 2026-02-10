Анкоридж умер, да здравствует реальность: американская ложь раскрыта, а Россия переходит к делу

Официальные лица РФ заговорили о развенчании "духа Анкориджа", обвинив США в несоблюдении договорённостей. Прозрение наступило вовремя, надо спасать Иран.

Лавров обвинил США в нарушении договорённостей в Анкоридже

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью по случаю Дня дипломата заявил, что слова США о возможном инвестиционном сотрудничестве "не вяжутся" с их действиями. В качестве примеров он привёл

введение новых санкций,

вытеснение российского бизнеса из Венесуэлы

и установление пошлин для покупателей российской нефти.

Лавров обвинил США в злоупотреблении статусом мировой резервной валюты в "невиданных масштабах", используя доллар как инструмент политического давления. Он указал также, что США препятствуют экономическому росту стран БРИКС, пытаясь сохранить своё влияние. Также были озвучены претензии по поводу разрушения европейской энергетической безопасности и попыток вывести из строя российские газопроводы.

Общий жёсткий вывод из интервью — на практике Вашингтон продолжает политику давления и не отказывается от попыток "экономически душить" Россию.

Сегодня, 10 февраля, российские СМИ цитируют источник, близкий к переговорному процессу в Абу-Даби, который утверждает, что ключевым и обязательным условием для снижения требований к Киеву по территориальному вопросу, как просили американцы, было налаживание более масштабного взаимодействия с США, выходящего за рамки исключительно украинской повестки. Речь шла, в том числе, об экономическом сотрудничестве и смягчении санкционного давления. Однако "пока Вашингтон не хочет и не может оказать нужного давления на Киев, а также пытается вытеснить Россию с мировых энергетических рынков и продолжает использовать санкции".

Эти факторы, по словам источника, ставят под вопрос актуальность и жизнеспособность "духа Анкориджа” в его первоначальном виде. Тем не менее Москва не закрывает дверь для продолжения переговоров.

Реальность жёстко диктует: надо завершать СВО и спасать Иран

Очевидно, что продолжать совершенно незачем, поскольку Россия теряет переговорные позиции после событий в Венесуэле, Иране, не говоря уже о Молдавии, Армении и Казахстане.

Президент США Дональд Трамп видит в России страну, на которую можно больно нажать и она сдастся. Не надо обольщаться, его не устраивает успешное проведение СВО, а устраивает статус-кво, при котором весь мир работает на США, покупая их энергоносители и открывая свои рынки. Экономическое сотрудничество с Россией — это выход из-под санкций, что США не устраивает, они открыто зарабатывают на исключении России из мировых рынков. При этом Вашингтон поставляет на европейские деньги львиную долю оружия, которым ВСУ воюют с Россией, обеспечивает им связь и поставку разведданных, то есть является участником конфликта.

В связи с этим пора признать очевидное: никакого "духа Анкориджа" давно уже нет, а существует стремление США, прикрывшись договорённостями на Аляске, добиться причинения российской стороне максимального экономического и военного ущерба.

Надо перестать с Трампом договариваться, надо жёстко доводить до конца СВО с применением новейшего оружия и дать по рукам захватчикам российских танкеров. С Китаем у России есть неплохой шанс создать сильный полюс мира, а сейчас надо вместе, безусловно, помочь Ирану, очень многие проекты и векторы силы завязаны на дружественном Тегеране. Туда в последние дни летают грузовые самолёты обеих стран, надеемся, что не пустые.

