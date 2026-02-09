Что сейчас происходит на Украине: отчаянная борьба за власть или очередной фарс

В ночь на 14 января сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пришли с обысками в офис партии "Батькивщина" в Киеве. Тимошенко предъявили обвинения в том, что она предлагала депутату Рады десять тысяч долларов в месяц за голосование на двух пленарных заседаниях. А затем и вызвали в суд.

С этого момента на Украине стали "плодиться" конспирологические версии происходящего, а курируемая американцами НАБУ предъявила обвинения Тимошенко в коррупции: Тимошенко якобы планировала "убрать большинство" Зеленского и "убивать его законы".

Не только на Украине: российский суд постановил арестовать Юлию Тимошенко

В России тоже заочно арестовали Юлию Владимировну. Кроме того, по решению суда, от 3 февраля подозреваемая по делу о распространении фейковой информации о Вооруженных силах России Тимошенко объявлена в международный розыск. Само Уголовное дело направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу, которое начнется уже 9 февраля.

Таким образом, Тимошенко находится под расследованием и судами сразу в двух странах: на Украине и в России. Кстати, в украинском телемарафоне уже поспешили обвинить Россию в том, что она своим судебным преследованием выгораживает Юлию Владимировну, делая ей "патриотический пиар". И, следовательно, Тимошенко — российский шпион.

Фарс на крови: в Раде заявили о союзе Зеленского и Тимошенко

Бывший премьер-министр Украины, лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко является союзником президента Украины Владимира Зеленского, так как не осудила конфликт на Украине. Об этом заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене нардеп Верховной Рады Украины Александр Дубинский.

"Тимошенко так и не выступила ни против войны, ни в защиту политзаключенных, из чего я делаю простой вывод — она союзник Зеленского", — написал парламентарий в Telegram.

По его словам, попытка Тимошенко подкупить депутатов Верховной Рады также была в интересах украинского лидера, на которого, по мнению Дубинского, давит руководитель фракции Верховной Рады "Слуга народа" Давид Арахамия.

В связи с этой версией давление из НАБУ смотрится совсем иначе, вот как об этом сказал Олег Царев, выступая в телеэфире и комментируя решающую помощь Тимошенко в том, чтобы отставить главу СБУ Малюка, ставшего слишком независимым и опасным для Зеленского:

"Запад выдвигает Тимошенко ультиматум… Юля, либо ты сядешь, либо ты прекращаешь слушаться Зеленского".

Перспективы и политические риски Юлии Тимошенко

Одно в этой истории очевидно с кристальной ясностью — как бы Юлия Владимировна ни старалась — президентом Украины ей не стать. В этот раз ореола жертвы фашисткого режима для этого будет явно недостаточно.

А вот риски у Юлии Владимировны очень высокие, помимо преследования от НАБУ и российского правосудия, — то самое СБУ, главу которого Тимошенко помогла Зеленскому отставить, в рамках все тех же телемарафонов постоянно угрожает выдвинуть для Юлии Владимировны обвинение в госизмене.

Так что, возможно, правы те эксперты, которые отмечают, что обвинение НАБУ выводит Тимошенко из-под гораздо более сильного удара, который может нанести СБУ в отместку за отставку своего руководителя.