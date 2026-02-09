В Белоруссии судьбу будущих протестов решат решительно и быстро

Лидеры белорусской "оппозиции в изгнании" обвиняют друг друга и Брюссель в провале госпереворота в 2020 году. Возможна ли попытка номер два.

Тихановская назвала план госпереворота 2020 года ошибкой

Светлана Тихановская назвала "ошибкой" план по свержению легитимного правительства Белоруссии в 2020 году под названием "Перамога" ("Победа"), отметив, что возложенные на него ожидания не сбылись.

Суть плана, созданного другим бунтовщиком Александром Азаровым (лидером BYPOL), заключалась в создании секретного чат-бота, где "сторонники перемен" могли зарегистрироваться, чтобы в час X получить инструкции по свержению правительства.

План, как полагает Тихановская, ограничился сбором данных, но не имел собственно плана (взятие госструктур и т. д.). К Азарову же выдвигаются претензии, что в 2024 году он использовал собранную базу для агитации за себя во время выборов в "Координационный совет белорусской оппозиции". Это якобы привело к попаданию данных в поле зрения белорусских силовиков и закончилось для кандидатов в бунтовщики тюрьмой.

В провале виноват Брюссель и агенты белорусского МВД — Азаров

Азаров в ответ обвинил Тихановскую в том, что "самопровозглашённая на второй срок псевдолидерка" понятия не имеет как велось "сопротивление диктатору".

Свой "план" Азаров назвал "единственной угрозой" президенту Александру Лукашенко и заявил, что никакого "слива данных" не было, а было внедрение сотрудника ГУБОПиК (Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД) в ЧБК ("Чёрную книгу Белоруссии") и другие структуры "сопротивления", в результате чего информация об активистах "оказалась в руках режима".

Также Азаров возложил вину за провал попытки госпереворота на "беззубые политические элиты Брюсселя". По его мнению, у них изначально не было цели реально отстранять Лукашенко от власти. По мнению Азарова, Тихановская вносит в "оппозицию" раскол и "дискредитировала даже собственного мужа".

"Чёрная книга Белоруссии" (ЧБК) — это проект (изначально Telegram-канал), созданный в 2020 году для выявления сотрудников силовых структур, чиновников и судей, причастных к "репрессиям". В ЧКБ публиковались их личные данные. Проект был признан в Белоруссии экстремистским формированием. Белорусские силовики внедрили в организацию своего агента Артура Гайко, он получил доступ к базе данных людей, которые присылали информацию в бот ЧКБ.

Единство элит и народа спасло Белоруссию

В отличие от "цветных революций" в других странах Белоруссия справилась с попыткой госпереворота, продемонстрировав единство элит и народа. Силовики жёстко подавили бунтовщиков, их лидеры в пик забастовок и "маршей протеста" либо оказались в СИЗО, либо были выдворены за границу.

В критический момент (август-сентябрь 2020-го) Россия оказала Минску ключевую поддержку, создав резерв из силовиков на границе, подтвердив готовность России напрямую вмешаться. Не сработала и ставка на забастовки на крупнейших заводах (МТЗ, МАЗ, "Гродно Азот"), бастовали немногие. Глубокое внедрение агентуры позволило властям играть на опережение. Спецслужбы знали о планах, маршрутах и лидерах мнений в чатах, что позволяло проводить точечные аресты ещё до того, как протест перешёл в активную фазу. Также сыграло роль, что "голос протеста" Роман Протасевич со своим Telegram-каналом пошёл на беспрецедентно широкое сотрудничество со следствием после эффектного ареста (самолёт с Протасевичем развернули в небе).

Есть ли вероятность дестабилизации Белоруссии после передачи власти?

Лидеры белорусских бунтовщиков ненавидит друг друга, поэтому у них нет авторитета и потенциала. В новой Конституции Белоруссии заложен механизм передачи власти через Всебелорусское народное собрание (ВНС). Если элиты останутся едины вокруг фигуры преемника, любая попытка улицы будет подавлена превентивно.

Ожидается, что Запад сделает ставку на долгосрочную "мягкую силу", а не на быстрый переворот. Новая попытка, скорее всего, потребует "воспитания" уже имеющихся лидеров страны (как в Венесуэле).

Но для Москвы Белоруссия с геополитической точки зрения — это критически важный военный плацдарм, закрывающий Смоленский тракт.

Любая попытка разворота страны на Запад будет пресечена экономически или в крайнем случае силовым путём по примеру купирования "Кантара" в Казахстане.