Любовь Степушова

Новые данные о переговорах в Абу-Даби: Киев требует гарантий безопасности для Одессы

Мир » Бывший СССР » Украина

В столице ОАЭ обсуждают условия, которые могут изменить карту Восточной Европы. Пока Зеленский защищает Одессу, Лавров возвращает на стол стамбульские тезисы.

Фото: wikimedia.org by SegeKot, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Зеленский уверен, что Россия готовит операцию в Одессе

Западные СМИ стараются убедить читателей со слов госсекретаря США Марко Рубио, Владимира Зеленского и других, что по мирным договорённостям по Украине осталось урегулировать лишь "один, но главный вопрос" — территориальный. Якобы РФ требует вывода ВСУ "из Донбасса", а остальные российские территории в Запорожской и Херсонской областях готова разделить по корейскому сценарию, то есть по линии боевого соприкосновения (ЛБС).

Но затем Зеленский заявил, что его не устраивает контроль России над Запорожской АЭС. Зеленский настаивает на выводе российских войск из Энергодара и только тогда сможет говорить о её эксплуатации.

Третьим "главным вопросом" стала Одесса. Источник ТАСС на переговорах в Абу-Даби заявил сегодня, 6 февраля: Украина требует гарантий того, что ВС РФ не попытаются захватить Одессу.

"Для Киева это критически важный аспект. Украине в рамках пакета важны гарантии того, что Россия не будет идти на Одессу, то есть должен быть такой механизм, который закрепляет примерно такие вещи", — сказал источник.

Какие именно гарантии хочет получить Киев, не уточняется, но само по себе это говорит о "ситуации на земле" и пессимистических настроениях в Киеве.

Зато стали известны общие гарантии безопасности Украине, разработанные Киевом совместно с Западом, которые назвал генсек НАТО Марк Рютте. Это ввод контингента "желающих" стран, как только прекратится огонь для создания объектов наблюдения за перемирием и военных хабов для обслуживания техники внутри Украины.

Россия настаивает на признании де-юре новых территорий Западом и Украиной

И это то, что не может принять Россия. МИД РФ неоднократно предупреждал, что такие объекты будут рассматриваться как "законные цели" и "иностранная интервенция".

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью RT в начале февраля назвал текущие предложения Запада по урегулированию на Украине "абсурдными". Он подчеркнул, что любые договорённости, не учитывающие "реалии на земле" и права русскоязычного населения, не будут приняты Россией. То есть претензии Киева на ЗАЭС отвергаются, а требования по выводу ВСУ из Донбасса остаются. Также Россия настаивает на возврате русского языка как официального, реабилитации и прекращении преследования УПЦ.

Сергей Лавров отметил, что реальное мирное соглашение на условиях, обеспечивающих безопасность России, фактически означало бы "конец политической карьеры" Владимира Зеленского. Из этих слов понятно, что Россия ставит своим условием уход Зеленского, вероятно, через выборы, на которых надеется обеспечить приход лояльного политика.

Лавров снова предложил взять за основу проект Стамбульского договора 2022 года, по которому Россия входила в число стран — гарантов Украины. Поскольку механизм гарантий подразумевал консенсус всех участников, это автоматически даст России право вето на любые международные действия "по защите" Украины.

Также появилась информация, что РФ требует международного признания де-юре отходящих по договору территорий всеми участниками соглашения. Зеленский прокомментировал, что никогда Украина на это не пойдёт.

СВО продолжается до взятия Одессы

На февраль 2026 года ситуация выглядит не как подготовка к миру, а как продолжение "войны на измор" перед окончательным выходом на мир. Каким он будет, вероятно, станет известно в этом году, эксперты (украинец Константин Машовец, в том числе) прогнозируют широкое наступление ВС РФ в летней кампании и вывод энергосистемы Украины на тотальный блэкаут.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
