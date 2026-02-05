Грязное бельё европейской политики: доклад США выставил Брюссель главным врагом выборов

Вашингтон нанёс неожиданный удар по союзникам: опубликован секретный доклад о вмешательстве Еврокомиссии в выборы через давление на IT-гигантов.

Фото: whitehouse.gov by Lawrence Jackson (Executive Office of the President of the United States), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ конгресс

США признали ЕС манипулятором на выборах в шести странах

В новом докладе комитета по судебной системе палаты представителей конгресса США, опубликованном 3 февраля 2026 года под названием "Угроза иностранной цензуры", Еврокомиссия обвиняется во вмешательстве как минимум в восемь избирательных кампаний в шести странах Европы (включая Францию, Нидерланды, Германию, Польшу, Ирландию и Румынию) в период с 2023-го по 2025 год.

Доклад основан на тысячах страниц внутренней переписки, полученных через повестки, между Еврокомиссией и такими гигантами, как TikTok, X* (Twitter*) и Meta*. Утверждается, что чиновники ЕС провели более 100 закрытых встреч с ними, на которых требовали удалять контент, не нарушающий закон, но "неудобный" для властей, например, критику миграции, гендерной политики или политики в отношении COVID-19.

Согласно отчёту, чиновники ЕС использовали для давления "Закон о цифровых услугах" (DSA) — регламент Европейского союза, направленный на создание "безопасной, прозрачной и подотчётной онлайн-среды".

Комитет отдельно отметил президентские выборы в Румынии 2024 года, заявив, что ЕС и Франция оказывали давление на Telegram и TikTok для блокировки контента консервативных кандидатов (Кэлина Джорджеску), хотя доказательств "российского вмешательства", которыми оправдывали эти меры, не было.

Госдепартамент США уже ввёл визовые ограничения против пяти ключевых фигур, ответственных за цифровую политику ЕС, включая бывшего еврокомиссара Тьерри Бретона. Их обвиняют в руководстве "глобальным цензурно-промышленным комплексом". Президент США Дональд Трамп предупредил, что введёт "существенные дополнительные пошлины" на экспорт из стран, которые используют "дискриминационное" цифровое законодательство против американских IT-гигантов.

Европа обвинила США во вмешательстве во внутренние дела

Представители Еврокомиссии назвали эти обвинения "абсурдными и совершенно необоснованными". В Европе считают доклад частью предвыборной борьбы в США и попыткой администрации Трампа ослабить европейское регулирование (закон DSA), которое мешает американским IT-компаниям.

На фоне публикации доклада французские власти провели обыск в парижском офисе компании X*, а Илон Маск был вызван на допрос. В ответ республиканцы в конгрессе обвинили ЕС в использовании регуляций как оружия против свободы слова американцев.

Обвинения во вмешательстве в выборы (особенно в Румынии и Ирландии) бьют по самому фундаменту союзнических отношений. Когда США обвиняют ЕС в том, в чём раньше обвиняли только Россию или Китай, это ставит под вопрос возможность их совместной работы в рамках НАТО и других структур.

Трансатлантические отношения сместились к открытому противостоянию в цифровой и идеологической сферах, что ведёт к дальнейшему обособлению двух центров Запада. Но главное — что доклад США сейчас лишь подливает масла в огонь уже утихшего внутреннего конфликта в Румынии, переводя его в плоскость международного скандала.

Чем важен конфликт для России

Для России этот конфликт — окно возможностей, которое меняет геополитическую расстановку сил. Полярность мнений важна для Москвы по трём ключевым причинам.

Многие годы Запад обвинял Россию во вмешательстве в выборы и цензуре. Теперь, когда США официально обвиняют Евросоюз в том же самом, Москва получает мощный контраргумент. Если США говорят, что выборы (например, в Румынии) были сомнительными из-за действий ЕС, это девальвирует западную критику избирательных процессов в самой России. Россия может использовать доклад палаты представителей для дискредитации европейских институтов, указывая на двойные стандарты Брюсселя. Чем сильнее торговая и дипломатическая война между США и ЕС, тем сложнее им координировать совместное давление на Россию. Поддержка Дональдом Трампом Виктора Орбана укрепляет позиции особого пути Венгрии внутри ЕС, что помогает Москве сохранять важный канал взаимодействия с Европой.

Полярность мнений на Западе делает Россию наблюдателем-выгодоприобретателем. Конфликт между "демократией по-американски" (защита доходов своих соцсетей) и "демократией по-европейски" (защита от "агентов Кремля") лишает Запад единства в моральном наставничестве остального мира, которое всем надоело.

*- организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

Читайте Telegram-канал автора.