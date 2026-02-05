Вашингтон нанёс неожиданный удар по союзникам: опубликован секретный доклад о вмешательстве Еврокомиссии в выборы через давление на IT-гигантов.
В новом докладе комитета по судебной системе палаты представителей конгресса США, опубликованном 3 февраля 2026 года под названием "Угроза иностранной цензуры", Еврокомиссия обвиняется во вмешательстве как минимум в восемь избирательных кампаний в шести странах Европы (включая Францию, Нидерланды, Германию, Польшу, Ирландию и Румынию) в период с 2023-го по 2025 год.
Доклад основан на тысячах страниц внутренней переписки, полученных через повестки, между Еврокомиссией и такими гигантами, как TikTok, X* (Twitter*) и Meta*. Утверждается, что чиновники ЕС провели более 100 закрытых встреч с ними, на которых требовали удалять контент, не нарушающий закон, но "неудобный" для властей, например, критику миграции, гендерной политики или политики в отношении COVID-19.
Согласно отчёту, чиновники ЕС использовали для давления "Закон о цифровых услугах" (DSA) — регламент Европейского союза, направленный на создание "безопасной, прозрачной и подотчётной онлайн-среды".
Комитет отдельно отметил президентские выборы в Румынии 2024 года, заявив, что ЕС и Франция оказывали давление на Telegram и TikTok для блокировки контента консервативных кандидатов (Кэлина Джорджеску), хотя доказательств "российского вмешательства", которыми оправдывали эти меры, не было.
Госдепартамент США уже ввёл визовые ограничения против пяти ключевых фигур, ответственных за цифровую политику ЕС, включая бывшего еврокомиссара Тьерри Бретона. Их обвиняют в руководстве "глобальным цензурно-промышленным комплексом". Президент США Дональд Трамп предупредил, что введёт "существенные дополнительные пошлины" на экспорт из стран, которые используют "дискриминационное" цифровое законодательство против американских IT-гигантов.
Представители Еврокомиссии назвали эти обвинения "абсурдными и совершенно необоснованными". В Европе считают доклад частью предвыборной борьбы в США и попыткой администрации Трампа ослабить европейское регулирование (закон DSA), которое мешает американским IT-компаниям.
На фоне публикации доклада французские власти провели обыск в парижском офисе компании X*, а Илон Маск был вызван на допрос. В ответ республиканцы в конгрессе обвинили ЕС в использовании регуляций как оружия против свободы слова американцев.
Обвинения во вмешательстве в выборы (особенно в Румынии и Ирландии) бьют по самому фундаменту союзнических отношений. Когда США обвиняют ЕС в том, в чём раньше обвиняли только Россию или Китай, это ставит под вопрос возможность их совместной работы в рамках НАТО и других структур.
Трансатлантические отношения сместились к открытому противостоянию в цифровой и идеологической сферах, что ведёт к дальнейшему обособлению двух центров Запада. Но главное — что доклад США сейчас лишь подливает масла в огонь уже утихшего внутреннего конфликта в Румынии, переводя его в плоскость международного скандала.
Для России этот конфликт — окно возможностей, которое меняет геополитическую расстановку сил. Полярность мнений важна для Москвы по трём ключевым причинам.
Полярность мнений на Западе делает Россию наблюдателем-выгодоприобретателем. Конфликт между "демократией по-американски" (защита доходов своих соцсетей) и "демократией по-европейски" (защита от "агентов Кремля") лишает Запад единства в моральном наставничестве остального мира, которое всем надоело.
*- организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.
