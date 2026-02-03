Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Володин

Дело Эпштейна: страшная правда опубликована — почему нет последствий

Мир

Есть трагедия, которую в 2026 году почти никто не формулирует прямо. "Файлы Эпштейна" оказались не взрывом, а инвентаризацией.

Это не "страшная правда, которая вырвалась наружу", а правда, которую нам разрешили прочитать. Потому что она больше не опасна.

Её размоют, обсудят и забудут — как Уотергейт, WikiLeaks или Монику с "оральным в Овальном кабинете".

Западная система выстроила идеальный паритет страха.

Когда в одном массиве фигурируют либералы и консерваторы, миллиардеры и артисты, королевские семьи и технотитаны, возникает пат.

Нет никакого судьи дредда, который пришёл бы и покарал. Прокуроры, судьи, регуляторы, редакторы — части одной и той же среды, одной тусовки.

Публикация документов на сайте правительства США и четырёхдневная пауза в его работе ещё недавно означали бы "переворот, танки едут к Капитолийскому холму". Сегодня это просто технический перерыв. Уборка в шкафу, переполненном скелетами.

Здесь нет кульминации. Нет арестов, бегства, закрытых границ и ночных экстренных заседаний. Никто панически не выключал свет на виллах и не опечатывал их, не вывозил золото, не сжигал архивы. Мир просто пролистал страницу и пошёл дальше.

Обыватель смотрит на это и делает единственный рациональный вывод.

Если Бейонсе жива, на свободе и всего лишь потеряла миллион подписчиков, а принцы по-прежнему сидят в своих поместьях, значит, элита настолько уверена в своей неуязвимости, что может позволить себе откровенность.

И даже заработать. Потому что скандал превращается в контент, контент — в охваты, охваты — в деньги на их счетах.

В 1970-х маньяка в крупном городе обсуждали месяцами. Сегодня 3,5 млн страниц о торговле детьми, переворотах, шантаже, насилии и сатанизме — просто ещё один массив данных. Мир реагирует вспышкой шока, а затем усталостью и переключением на новые мемы с котиками. Привыкли.

Если раньше крушение поезда с 20 погибшими было мировой новостью, сегодня падение самолёта становится фоном. "Не вставляет".

Каждый раз должно случиться что-то ещё более страшное и чудовищное — теракт уровня 11 сентября, ядерный взрыв, "дамба смыла целый город", чтобы общество, живущее в информационной ниагаре, охнуло и задержало внимание хотя бы на пару суток.

Старая формула "тайное всегда становится явным" так называемую мировую элиту больше не пугает. Они знают: "явное не равно действенное".

Даже если завтра "элиточка" начнёт приносить жертвы в прямом эфире, через час мир переключится на новую презентацию Apple и будет спорить, "iPhone Z — это поддержка РФ в СВО или просто очередной выпендрёж Купертино".

Представьте 1970-е годы. Тогда информация была дефицитом и один факт весил тонну.

Сегодня информация — океан, и даже "цифровой Чернобыль" растворяется в нём, тонет в шуме интерпретаций, ботов и мантр "это фейк и монтаж", "это нейросеть", "это заговор против наших".

Хотя даже во времена молодости наших отцов от архивов Эпштейна мир бы не рухнул.

  • Уотергейт длился два года и закончился уходом президента США, но не обрушением института президентства.
  • Pentagon Papers не остановили войну во Вьетнаме — мир просто узнал реальные потери и зверства.
  • Скандал "Иран-контрас" закончился стрелочниками.
  • Чем закончились губки Моники? Панамские офшоры? "Викиликс"?

Вот-вот.

Скажем больше. Если завтра миру официально заявят: "НЛО существуют, мы не одни", — первые двое суток будет истерика. На третьи появятся мемы. Через неделю пойдут челленджи "я одеваюсь, говорю и ем как инопланетянин". Через месяц начнут обсуждать межгалактический налог и запускать телешоу "почему тарелка села в Сызрани, а не в Монте-Карло".

Человечество обладает пугающей способностью к нормализации кошмара.

  • Если инопланетяне объявят лотерею "выбираем десять детей в год для опытов", мировые СМИ быстро найдут "умные головы", которые вспомнят Спарту, жертвоприношения инков и пионеров-героев, "погибших за всех".
  • Если зелёные человечки, как в дешёвой фантастике, потребуют вставить (понятно куда) инопланетный зонд — его назовут Bio-Link 2.0 и продадут как мониторинг здоровья. Люди будут стоять в очередях за моделью с золотым напылением и версией Pro.

Почему так происходит?

Современный человек устроен так, что между "справедливостью" и "комфортом" почти всегда проигрывает справедливость. Мы готовы мириться с чем угодно, пока война не пришла в наши дома, пока холодильник полон, машины ездят, дети улыбаются, а интернет летает.

Добавим эффект лягушки в кипятке. Сначала нам сказали, что элиты врут. Мы кивнули. Потом — что воруют. Мы вздохнули. Потом — что убивают. Мы охнули и пошли платить за ЖКХ. Теперь — что они педофилы и садисты. Мы пожали плечами: "Мы так и знали".

Американец не пойдёт жечь Голливуд, британец не побежит вешать королевскую семью не только из-за страха дубинок и водомётов. У него кредиты, йога после работы, запись в автомастерскую на утро и отпуск через 62 дня.

Гнев упирается в экран смартфона, распадается на обсуждение ковров из священного покрывала, футболок Эпштейна, поз насильников на фото, "они ели человека или просто из гроба с ним" и сумм переводов. Он превращается в посты, комментарии, лайки и умирает.

И в этом месте важно сказать неприятное. Эта система держится не только на деньгах, влиянии и силе. Она держится на нашем удобстве. На готовности знать и ничего не делать. Смотреть и пролистывать. Возмущаться и идти спать. Мы не просто свидетели. Мы потребители этого ада.

Так что "файлы Эпштейна" — это правда, которую нам позволили прочитать. Потому что посадок и вил не будет.

Уточнения

Дже́ффри Э́двард Эпште́йн – американский торговец людьми, педофил, серийный насильник и финансист. Дружил с такими "топами" как Дональд Трамп, Виндзоры и Билл Клинтон, поддерживал связи с Питером Тилем, Илоном Маском, Биллом Гейтсом, Ларри Саммерсом и Стивом Бэнноном. Плотно контактировал с Эхудом Бараком, Стивом Тишем, Говардом Лютником, Кэти Руммлер и Метте–Марит, кронпринцессой Норвегии.

Постпра́вда или пости́стина (англ. post-truth) — обстоятельства, при которых объективные факты являются менее значимыми при формировании общественного мнения, чем обращения к эмоциям и субъективным убеждениям. Термин отражает постмодернистскую модальность
 

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
