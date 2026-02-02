Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Юрий Бочаров

США и Иран балансируют на грани войны, но удара нет: что на самом деле сдерживает Трампа

Мир

На протяжении последних недель мир живёт в ожидании большой войны между США и Ираном. Авианосцы, стратегическая авиация, ультиматумы и резкая риторика создают ощущение, что военный удар — лишь вопрос времени.

Иранские призывники
Фото: Own work by Jilas.wox, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Иранские призывники

Когда давление важнее войны

Однако проходит неделя за неделей, а война так и не начинается. Почему сценарий, который выглядит почти неизбежным, снова откладывается — и какие факторы на самом деле сдерживают эскалацию?

На первый взгляд всё выглядит как подготовка к крупному военному столкновению. США стягивают силы, усиливают противовоздушную оборону, выдвигают жёсткие требования, а Иран отвечает резкими заявлениями и демонстрацией готовности к сопротивлению. Однако при более внимательном анализе становится очевидно, что происходящее всё меньше похоже на прямую подготовку к войне и всё больше — на тщательно выстроенную войну-демонстрацию, где давление, запугивание и сигналы важнее реального удара.

Чтобы понять, почему эта демонстрация силы до сих пор не переросла в боевые действия и чего именно опасается Дональд Трамп, необходимо последовательно разобрать три ключевых элемента происходящего: масштаб военной концентрации США, эволюцию ультиматума к Ирану и фактор большой геополитики, который вывел конфликт далеко за рамки Ближнего Востока.

Военная демонстрация США: масштаб, цифры и реальный смысл

В январе администрация Дональда Трампа перешла к масштабной военной демонстрации на Ближнем Востоке. Речь шла не о символическом усилении, а о развёртывании полноценной ударно-оборонительной конфигурации.

По открытым данным и сообщениям профильных СМИ, в регион были стянуты:

  • авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем класса Nimitz/Gerald R. Ford, с авиакрылом до 70-80 самолётов палубной авиации, включая истребители, ударные самолёты и самолёты радиоэлектронной борьбы;
  • многоцелевые эсминцы и крейсеры с системой Aegis, оснащённые ракетами SM-3, SM-6 и Tomahawk, а также подводные лодки с крылатыми ракетами, способные наносить скрытые удары по наземным целям;
  • стратегическая авиация ВВС США — бомбардировщики B-1B и B-52 в ротационном режиме, способные нести высокоточное вооружение большой дальности;
  • самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и разведки, включая AWACS и разведывательные платформы, обеспечивающие непрерывный контроль воздушного и морского пространства;
  • дополнительные батареи Patriot, элементы противоракетной обороны и средства раннего предупреждения, развёрнутые для прикрытия американских баз и союзников в регионе.

Ключевой момент заключается в том, что наряду с ударным потенциалом США параллельно усиливали именно оборонительный контур, готовясь не столько к нанесению первого удара, сколько к отражению возможного массированного ответа. Иными словами, США готовились не столько бить, сколько выдержать ответ.

Ультиматум Трампа: четыре требования как заведомо завышенная планка

На фоне военной концентрации Белый дом выдвинул Ирану жёсткий пакет из четырёх требований:

  • прекращение расстрелов и казней;
  • остановка репрессий против протестующих;
  • отказ от ядерной программы;
  • прекращение разработки ракет повышенной дальности.

Это была классическая стартовая позиция ультиматума, где завышенные требования создают пространство для последующего торга.

Однако уже тогда эксперты указывали: пункты 3 и 4 затрагивают основу стратегического суверенитета Ирана и потому практически невыполнимы без капитуляции режима.

"Сдувание" требований: тревожный сигнал для ультиматума

Проходит всего несколько дней — и ультиматум начинает разваливаться.

  • первые два пункта исчезают из публичной риторики;
  • Белый дом заявляет, что "массовых расстрелов не фиксируется";
  • тема ракетной программы постепенно уходит с переднего плана;
  • переговорная рамка сужается до ядерного вопроса.


Это ключевой индикатор: жёсткий ультиматум трансформируется в минимально достижимую цель, которую можно представить как политический успех без войны.

С точки зрения переговорной логики это означает одно: первоначальное давление не сработало так, как ожидалось.

Региональный отказ: Персидский залив выходит из игры

Почти одновременно со "смягчением" требований США сталкиваются с ещё одной проблемой — регион отказывается участвовать в войне.

По дипломатическим каналам становится ясно:

  • страны Персидского залива не готовы предоставлять воздушное пространство;
  • инфраструктура и базы — под вопросом;
  • участие в ударе по Ирану расценивается как экзистенциальный риск.

Причины очевидны:

  • Иран официально предупреждает об ударах по любым участникам агрессии;
  • в зоне поражения — нефтяная инфраструктура, порты, терминалы;
  • даже ограниченный конфликт угрожает рынкам, бюджету и внутренней стабильности монархий Залива.

Фактически США оказываются в ситуации, когда война возможна технически, но политически и логистически токсична.

Закрытая сцена: Китай, слухи о поставках и демонстрация силы в океане

На этом фоне начинается то, что официально почти не комментируется.

В сети и ряде альтернативных медиа появляется информация о:

  • китайских военно-транспортных самолётах, якобы прибывающих в Иран;
  • поставках оборудования и военных грузов.

Важно подчеркнуть: надёжного подтверждения этим сообщениям нет. Однако сам факт активного распространения этих слухов играет роль либо реального сигнала скрытой поддержки, либо информационной операции, призванной показать, что Иран уже не один.
В любом случае, эффект один — повышение ставки.

Главное и подтверждённое: совместные учения Россия-Китай-Иран

На этом фоне публично проходят совместные военно-морские учения России, Китая и Ирана в северной части Индийского океана.

Формально — "плановые манёвры". Фактически — демонстрация политико-военного треугольника.

Сообщение адресовано не только США, но и:

  • странам Персидского залива;
  • региональным игрокам;
  • финансовым и энергетическим рынкам.

Смысл ясен: любой удар по Ирану затрагивает не региональный, а глобальный баланс. И это резко охлаждает энтузиазм потенциальных участников конфликта.

Почему Иран — критическая точка для России и Китая

Здесь конфликт окончательно выходит за рамки Ближнего Востока. Иран — геополитический и транспортный узел Евразии. Этот сюжет уже подробно разбирался нами ранее в аналитической статье "Пошлины вместо бомб: почему Америке сегодня выгоднее перекрывать торговые пути, а не воевать", поэтому в данном материале мы сознательно не воспроизводим весь аргумент целиком, а лишь кратко фиксируем его ключевые тезисы, без которых невозможно понять логику происходящего.

Иран — геополитический и транспортный узел Евразии

Для России:

  • коридор "Север-Юг" — выход к Персидскому заливу, Индии и Азии;
  • альтернатива маршрутам (через Балтийское и Черные моря), ЧТО под контролем НАТО;
  • инструмент диверсификации экспорта и логистики.

Потеря Ирана означает:

  • фактическое запирание России;
  • зависимость от ограниченного числа морских выходов;
  • стратегическое ослабление в торговле с третьими странами.

Для Китая:

  • Иран — ключевое звено инициативы "Один пояс — один путь";
  • сухопутный маршрут в Европу;
  • связка с Россией и Кавказом.

Дестабилизация Ирана:

  • обрывает сухопутную логистику;
  • усиливает контроль США над морскими путями;
  • резко удорожает китайский экспорт в Европу, который сегодня из-за проблем в Красном море пошел через Африку.

Итог для Москвы и Пекина один: потеря Ирана = масштабные экономические и стратегические потери.

Почему конфликт стал глобальным — и это остановило Трампа

С этого момента удар по Ирану перестаёт быть региональной акцией и становится прямым вмешательством в глобальный баланс сил. Любое силовое решение автоматически выходит за пределы Ближнего Востока и затрагивает интересы России и Китая, превращая локальный кризис в потенциальное столкновение мировых центров силы. Именно это делает войну с Ираном качественно иной по масштабу и последствиям.

Даже при отсутствии публичных угроз было ясно, что за закрытыми дверями США получили предельно жёсткий сигнал: дальнейшая эскалация недопустима. В ситуации, когда страны Персидского залива не готовы участвовать в войне, регион откровенно напуган, а Москва и Пекин не могут позволить разрушение Ирана, у Вашингтона не остаётся пространства для силового манёвра. Задача американской администрации сводится уже не к началу войны, а к поиску способа её избежать, не спровоцировав неконтролируемый глобальный кризис.

Итоговый вывод: почему Иран стал красной чертой

До нынешнего кризиса Дональд Трамп действовал по знакомой и в целом эффективной модели. Он поочерёдно усиливал давление на отдельных противников и регионы — на Европу, на Латинскую Америку, на страны Ближнего Востока, каждый раз исходя из того, что противник будет изолирован, ответ ограничен, а последствия управляемы. Эта схема позволяла США повышать ставки, не переходя грань глобальной эскалации.

Однако Иран стал первой точкой, где эта логика перестала работать.

Не регион, а глобальная конфигурация

Иран стал первой точкой, где привычная логика давления перестала работать. В иранском кризисе США столкнулись не с одиночным противником, а с ситуацией, в которой за региональным государством объективно стоят две глобальные державы — Россия и Китай.

Речь идёт не о формальных союзах или публичных гарантиях, а о совпадении фундаментальных интересов. Потеря Ирана как геополитического и транспортного узла Евразии создаёт для Москвы и Пекина неприемлемые стратегические и экономические последствия. Именно поэтому удар по Ирану автоматически выходит за рамки региональной логики и превращается во вмешательство в глобальный баланс сил.

Украинская модель и её зеркальное продолжение

США уже имеют опыт подобного противостояния. Конфликт на Украине показал модель прокси-войны, при которой формально воюет одно государство, а де-факто против него выступает целый блок — коллективный Запад и НАТО через поддержку Киева. Этот опыт наглядно продемонстрировал, как региональный конфликт без формального объявления войны превращается в глобальное противостояние.

В случае с Ираном эта логика могла бы зеркально развернуться в другую сторону. Формально — война США с Ираном. Фактически — прокси-конфликт с Россией и Китаем через их ресурсы, технологии, логистику и стратегические интересы.

Это уже не управляемый кризис, а прямой выход к порогу Третьей мировой войны — не обязательно мгновенной и ядерной, но разворачивающейся через цепочку конфликтов и глобальных ударов по инфраструктуре и торговым маршрутам.

Почему США и Трамп к этому не готовы

В Вашингтоне это понимают, и особенно это понимает сам Трамп. При всей жёсткой риторике его стратегия строится на конфликтах, которые можно контролировать и при необходимости быстро замораживать.

Война с Ираном при фактическом вовлечении России и Китая не была бы ни быстрой, ни дешёвой, ни локальной и, главное, не была бы управляемой. В условиях, когда страны Персидского залива не готовы быть втянутыми в конфликт, цена ошибки для США становится запредельно высокой.

Финальный смысл происходящего

Именно поэтому мы видим парадоксальную картину: чем громче звучат угрозы, тем осторожнее становятся реальные действия. На публике — демонстрация силы и запугивание. За кулисами — переговоры, посредничество и поиск компромисса.

Скорее всего, нас ждёт затяжной театр устрашения, призванный скрыть главное — попытку всех сторон избежать перехода через опасную черту. Потому что война, за которой одновременно стоят Россия и Китай, — это уже не инструмент давления, а риск глобального обрушения. Потому что следующий шаг — это уже не Ближний Восток.

Это Третья мировая война. Поэтому война остаётся угрозой, но становится маловероятным сценарием.

А что Израиль?

И, как представляется, это прекрасно понимают и в Израиле. Несмотря на то, что армия, системы ПВО, аэропорты, службы гражданской обороны и медицинская инфраструктура приведены в состояние повышенной боевой готовности и формально готовы к развитию любых сценариев, включая военные, реальная политическая повестка последних дней выглядит иначе.

Основные усилия израильского руководства были сосредоточены не на подготовке к войне с Ираном, а на внутренних конфликтах — на проведении государственного бюджета, внутриполитических торгах и дебатах вокруг переходов в секторе Газа и второго этапа соглашений.

Иранская тема заметно ушла с переднего плана, что само по себе является показателем: в Иерусалиме готовятся к рискам, но не живут в логике неминуемой войны.

Автор Юрий Бочаров
Юрий Бочаров — внештатный автор Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы сша иран война конфликт дипломатия
Новости Все >
Подписывают за минуту — расплачиваются годами: эти документы не прощают невнимательности
Классический борщ на шеф-уровне: от точного расчёта к совершенству во вкусе
Старение — не сбой системы? Эволюция могла заложить в него скрытый смысл
Анатомия вкуса: Почему вырезка — это новый биохакинг для мясоедов
Невидимое богатство рядом: всеми привычные отходы становятся новой золотой жилой
Питомец больше не радуется хозяину: тревожная перемена, которую нельзя списывать на характер
Экономить и жить лучше: метод, который возвращает деньги на радости и мечты
Процентные ставки давят сильнее страхов: металлы не выдержали и потеряли равновесие
Оспа обезьян добралась до Москвы: течение болезни зависит от одного фактора
Настоящая рыбная намазка: Рецепт Северного Риета без пюреобразности и сальности
Сейчас читают
Самое эффектное растение для тени — без капризов и круглый год выглядит как из каталога
Садоводство, цветоводство
Самое эффектное растение для тени — без капризов и круглый год выглядит как из каталога
Кошачья эволюция пошла своим путём: породы, появившиеся естественно и почти случайно
Домашние животные
Кошачья эволюция пошла своим путём: породы, появившиеся естественно и почти случайно
Популярное
Посадили один раз — и собирают до морозов: огурцы с иммунитетом, который не ломается

Как выбрать огурцы с отличной устойчивостью к болезням и минимумом ухода? Рекомендации по выбору гибридов с высокой защитой для стабильного урожая.

Посадили один раз — и собирают до морозов: огурцы с иммунитетом, который не ломается
Алые купола соцветий поднимаются каждый год: цветок, который не спрашивает разрешения
Алые купола соцветий поднимаются каждый год: цветок, который не спрашивает разрешения
Не томат, а летняя машина урожая: по 30 плодов на кисти, и плодоносит до холодов
Когда нет времени стоять у плиты: запеканка, которая всегда выручает
США и Иран балансируют на грани войны, но удара нет: что на самом деле сдерживает Трампа Юрий Бочаров Скрытая причина обвала биткоина: что делать, если вы вложились в крипту Любовь Степушова Тупиковая ветвь: почему СССР так и не приручил двигатель Ванкеля, несмотря на годы разработок Сергей Милешкин
Сочные перья за неделю: два зимних способа получить зелёный лук прямо на подоконнике
Цветёт непрерывно и выглядит как сахарная вата: кустарник, который цветёт дольше всех
Забытый вкус 90-х возвращается: десерт из двух продуктов снова собирает комплименты
Забытый вкус 90-х возвращается: десерт из двух продуктов снова собирает комплименты
Последние материалы
США и Иран балансируют на грани войны, но удара нет: что на самом деле сдерживает Трампа
Подписывают за минуту — расплачиваются годами: эти документы не прощают невнимательности
Классический борщ на шеф-уровне: от точного расчёта к совершенству во вкусе
Живём среди запахов и платим здоровьем: что вредит дыханию и коже прямо у вас дома
Старение — не сбой системы? Эволюция могла заложить в него скрытый смысл
Starlink для дронов: Илон Маск вводит ограничения, но у России есть решения
Анатомия вкуса: Почему вырезка — это новый биохакинг для мясоедов
Невидимое богатство рядом: всеми привычные отходы становятся новой золотой жилой
Питомец больше не радуется хозяину: тревожная перемена, которую нельзя списывать на характер
Экономить и жить лучше: метод, который возвращает деньги на радости и мечты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.