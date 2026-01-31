Пошлины вместо бомб: почему Америке сегодня выгоднее перекрывать торговые пути, а не воевать

За последние годы стало очевидно, что политика Дональд Трамп изменила сам подход США к конфликтам. Америке сегодня выгоднее не воевать напрямую, а зарабатывать и контролировать — через пошлины, санкции, блокаду транспортных коридоров и управление потоками товаров и ресурсов.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ трамп

Почему экономическое давление выгоднее войны

Война стала слишком дорогой и рискованной, а экономическое давление — куда эффективнее. Фактически США нашли новый способ подчинения государств: не через танки и бомбардировки, а через таможенные барьеры, логистические узлы и контроль над тем, кто, куда и по каким маршрутам может поставлять нефть, газ и товары.

Именно в этой логике следует рассматривать и противостояние между Соединёнными Штатами и Ираном. Речь идёт не столько о ядерной программе, угрозах или идеологии, сколько о борьбе за контроль над ключевыми маршрутами Евразии. Иран в этой схеме — не "враг цивилизации", а узел, без которого невозможно перекрыть альтернативные пути торговли между Азией и Европой. Всё остальное — лишь удобные объяснения для публики.

Этот подход проявляется не только на Ближнем Востоке, но и в отношениях США с Китаем, Россией, Венесуэлой и рядом стран Евразии. Во всех этих случаях прослеживается единая логика: не захват территорий и не смена режимов как самоцель, а формирование системы управляемых зависимостей, при которой ключевые экономические маршруты и ресурсы оказываются под внешним контролем.

Озвученная проблема Ирана

В случае Ирана официальная риторика США строится вокруг трёх факторов: ядерной программы, ракетного потенциала и поддержки прокси-структур, включая ХАМАС и "Хизбаллу".

Эти факторы реальны и представляют угрозу региональной безопасности, однако они не в полной мере объясняют масштаб давления на Тегеран, особенно на фоне декларируемого нежелания Вашингтона вступать в новую крупную войну.

Для понимания глубинной логики конфликта необходимо выйти за рамки военно-политической повестки и рассмотреть Иран в контексте глобальной геоэкономической конкуренции.

Нефть как стимул

Иран занимает одно из ключевых мест в мировой энергетике. По данным ОПЕК, доказанные запасы нефти в стране составляют около 208,6 млрд баррелей, что соответствует примерно 13 процентам мировых запасов. Это делает Иран одним из крупнейших потенциальных игроков на нефтяном рынке.

Даже находясь под санкциями, страна сохраняет добычу на уровне более 3 млн баррелей в сутки и экспортирует от 1,3 до 1,6 млн баррелей в сутки, преимущественно в Китай. Эти поставки осуществляются со значительным дисконтом, что даёт Китаю ценовое преимущество и подрывает эффективность американской санкционной политики.

Однако энергетический фактор сам по себе не исчерпывает значение Ирана. В условиях трансформации мировой экономики всё большую роль начинают играть не столько ресурсы, сколько маршруты их доставки.

Не важно, кто продавец и кто покупатель — важно, кто контролирует поставку

Глобальная конкуренция постепенно смещается в плоскость борьбы за устойчивость транспортных коридоров. Этот процесс резко ускорился на фоне кризиса морской логистики.

С конца 2023 года ситуация в районе Красного моря и Суэцкого канала привела к фактическому нарушению одного из ключевых маршрутов мировой торговли. Атаки на торговые суда, рост страховых премий и угрозы безопасности вынудили многие судоходные компании отказаться от традиционного маршрута Азия-Европа через Суэц.

До начала кризиса доставка товаров из Китая в европейские порты через Суэцкий канал занимала в среднем от 25 до 30 дней. После обострения ситуации значительная часть перевозок была перенаправлена вокруг Африки, через мыс Доброй Надежды, что увеличило сроки доставки до 35-40 дней и существенно повысило издержки.

Таким образом, морская логистика, ранее считавшаяся надёжной и дешёвой, превратилась в уязвимый элемент глобальной экономики, зависимый от локальных конфликтов и нестабильных регионов.

Китайско-российский "шёлковый путь"

На этом фоне альтернативные сухопутные и комбинированные маршруты Евразии приобрели принципиально новое значение. К ним относятся Северный морской путь, Срединный коридор — так называемый новый китайский Шёлковый путь — а также российско-иранский транспортный коридор "Север — Юг".

Северный морской путь позволяет доставлять товары из Китая в Европу при благоприятных ледовых условиях и сопровождении ледоколами в среднем за 18-23 дня, что как минимум на треть быстрее, чем через Суэцкий канал.

Китай активно развивает транзит через Казахстан, Каспийское море и Азербайджан в направлении Европы. Речь идёт о так называемом Срединном коридоре (Trans-Caspian International Transport Route, TITR), который соединяет Китай с Европой в обход России и проходит через Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузию и Турцию.

Этот маршрут позволяет доставлять грузы в среднем за 10-12 дней, что радикально меняет экономику поставок для высокотехнологичных и время-зависимых товаров.

Параллельно развивается и российский транспортный коридор "Север — Юг", связывающий северо-запад России с Ираном через Каспийское море. Путь из российских портов Балтийского моря до иранского порта Шахид-Раджаи в Персидском заливе занимает всего 5-7 дней и становится своеобразным "окном" в Азию — к рынкам ключевых потребителей в Индии и Китае.

В совокупности эти маршруты формируют альтернативную логистическую систему, выводящую значительную часть евразийской торговли из-под контроля традиционных морских путей, контролируемых США и их союзниками.

Полноценное функционирование и загрузка этих маршрутов фактически подрывает экономическую целесообразность европейских морских перевозок грузов из Китая — как через Суэцкий канал, так и тем более в обход Африки.

Стратегия США: блокировка транспортных путей

Именно в этом контексте становится понятна стратегическая тревога Вашингтона. Соединённые Штаты и Европа сохраняют контроль над основными морскими выходами России — Балтийским морем, Чёрным морем через Босфор, а также над частью северных морских маршрутов.

В этом свете становятся понятны и попытки США усилить своё присутствие в Гренландии как элемент частичного контроля над Северным морским путём России и Китая в Европу. Однако сухопутные и комбинированные коридоры через Кавказ, Каспий и Иран подрывают этот контроль.

Центральным узлом данной логистической архитектуры становится Южный Кавказ, прежде всего Азербайджан. Через его территорию проходят как китайский маршрут в Европу, так и потенциальные ответвления российского коридора "Север — Юг".

В этой системе Азербайджан выступает не просто транзитной страной, а полноценным логистическим хабом, обеспечивающим перевалку, таможенные процедуры и выход на турецкий и европейский рынки.

Повышенное внимание США к Азербайджану и Казахстану объясняется именно этим фактором. Дипломатическая активность, приглашения на высшем уровне в Вашингтон, подписание инвестиционных и рамочных соглашений, а также включение в различные международные инициативы и форматы, не предполагающие прямых обязательств со стороны США, но повышающие политический статус партнёров, направлены на постепенное встраивание этих стран в инфраструктурную систему, находящуюся под западным влиянием.

Такая стратегия позволяет Вашингтону формировать лояльную прослойку управленческих и экономических групп, ориентированных на западные правила и ожидания. В результате именно через элитный консенсус и внешнюю легитимацию создаются условия для постепенного вхождения США в контроль над ключевыми транспортно-логистическими маршрутами региона.

Формально речь идёт о суверенных решениях самих государств, однако на практике стратегические инфраструктурные проекты начинают выстраиваться в логике интересов и стандартов, задаваемых американской стороной, без необходимости прямого административного или военного вмешательства.

Армяно-азербайджанский трек в глобальной стратегии США

Особое значение в этом контексте приобретает армяно-азербайджанское урегулирование при активном и целенаправленном участии Соединённые Штаты. Американская сторона не ограничилась посредничеством, а фактически продавила в Армения политическое решение о заключении мира с Азербайджаном и открытии транспортных маршрутов через армянскую территорию.

Ключевым результатом этого процесса стал процесс открытия Зангезурского коридора — участка протяжённостью всего около 40-50 километров, который в рамках управление и эксплуатация будет передан структурам, аффилированным с США, сроком на 90 лет, что само по себе указывает на характер предполагаемого контроля.

Фактически так называемый "путь Трампа", контролируя этот короткий отрезок на территории Армении, формирует своеобразную "внешнюю таможню" на почти 7-тысячном километровом участке китайского Срединного коридора в Европу.

В результате ключевое ответвление сухопутного евразийского маршрута оказывается завязанным на критический узел, находящийся под внешним политическим и корпоративным влиянием, что позволяет США воздействовать на всю логистическую цепочку — от Центральной Азии до европейских рынков — без формального объявления прямого контроля.

Следующим логичным шагом становится попытка установления аналогичного контроля над российским транспортным коридором "Север — Юг", ключевым звеном которого остаётся Иран.

Данный маршрут имеет три базовых варианта прохождения из России в Иран — через Азербайджан, через Казахстан и по каспийскому морскому направлению. Фактически два сухопутных участка уже в той или иной степени оказываются в зоне американского политического и инфраструктурного влияния.

Единственным маршрутом, сохраняющим относительную автономию, остаётся каспийское направление. В этих условиях давление на Иран перестаёт быть частным элементом региональной политики и приобретает характер системного шага, направленного на блокировку последнего неконтролируемого звена евразийского транспортного коридора.

Транспортная проблема США в Иране и не только

Именно поэтому давление на Иран выходит далеко за рамки вопросов ядерной программы, прав человека или региональной безопасности. Эти темы выполняют исключительно функцию политического и медийного прикрытия. Реальный интерес Соединённые Штаты сосредоточен на контроле над потоками — энергетическими и транспортными.

Контроль или нейтрализация Ирана позволяют Вашингтону ограничить поставки санкционной нефти в Китай, получить рычаг воздействия на альтернативные евразийские маршруты и сохранить доминирование морской логистики, находящейся под контролем западных военно-морских сил.

Практика американской внешней политики демонстрирует, что внутреннее устройство государств, уровень коррупции, состояние прав человека или характер политического режима перестают иметь какое-либо значение в момент, когда ключевые экономические рычаги переходят под внешний контроль.

Показателен пример Венесуэлы: после того как управление её нефтяными потоками и финансовыми механизмами оказалось встроено в американскую систему влияния, тема внутренней повестки — коррупции, криминальных структур, наркоторговли и деградации институтов — фактически исчезла из западного дискурса. Приоритетом стал не "исправленный режим", а управляемый ресурс.

Тот же подход просматривается и в отношении Ирана. В случае достижения контроля над нефтяными поставками, портовой инфраструктурой и транзитными маршрутами вся сопровождающая риторика — о ядерной угрозе, авторитаризме или региональной дестабилизации — утратит актуальность.

Исторический опыт показывает, что при наличии геоэкономической лояльности идеологические и моральные претензии быстро снимаются с повестки.

Таким образом, противостояние США и Ирана следует рассматривать как элемент более широкой и предельно прагматичной геоэкономической стратегии, направленной на перекрытие или жёсткое регулирование альтернативных путей поставок между Азией и Европой.

В этой логике Иран является не самостоятельной целью и не объектом "воспитания", а ключевым узлом инфраструктуры. Как только контроль над этим узлом будет обеспечен, все остальные вопросы перестанут представлять для Вашингтона системный интерес.

Ядерный фактор как инструмент выживания, а не войны

Ядерная программа Ирана традиционно подаётся Соединёнными Штатами и Израилем как экзистенциальная угроза. В публичной риторике постоянно повторяется тезис о том, что обладание Ираном ядерным оружием якобы создаёт риск уничтожения Израиля и запуска ядерной войны на Ближнем Востоке.

Однако подобная постановка вопроса плохо выдерживает элементарный стратегический анализ.

Начало ядерного конфликта не может ограничиться односторонним ударом. Любое применение ядерного оружия автоматически запускает цепную реакцию международного вмешательства, в которой Иран как государство с высокой вероятностью перестаёт существовать в прежнем виде.

Это хорошо понимают в Тегеране, это понимают в Вашингтоне и это понимают в Иерусалиме. Следовательно, ядерное оружие в данном контексте не является инструментом нападения, а выступает инструментом сдерживания и политического иммунитета.

Причины, по которым Иран столь настойчиво удерживает ядерную программу, становятся понятнее в исторической перспективе. Международная практика последних десятилетий выработала для государств простой и крайне наглядный сигнал: если страна отказывается от ядерного оружия, она не получает гарантий безопасности; если страна приобретает ядерный статус, вопрос военной интервенции снимается с повестки.

Прецедент Ливии является в этом смысле показательным. Режим Муаммара Каддафи, отказавшийся от ядерной программы в обмен на обещания интеграции и нормализации отношений с Европой и США, в итоге был уничтожен именно теми силами, которые выступали гарантом этих договорённостей. Отказ от ядерного фактора не стал страховкой, а, напротив, устранил последний сдерживающий барьер.

Противоположный пример демонстрирует Северная Корея. В 1960–1970-е годы Пхеньян рассматривался США как одна из приоритетных целей для возможной военной интервенции.

Однако с момента приобретения ядерного оружия ситуация изменилась принципиально. Независимо от характера политического режима, уровня репрессий или риторики, военный сценарий в отношении Северной Кореи был фактически исключён. Ядерный статус превратил страну в объект переговоров, а не военного планирования.

Таким образом, именно западная практика сформировала устойчивую международную логику: государства без ядерного оружия остаются уязвимыми, государства с ядерным оружием получают иммунитет от прямой военной агрессии.

В этом контексте ядерная программа Ирана становится не попыткой пересмотра регионального баланса сил, а рациональной стратегией выживания в системе, правила которой были заданы США и Европой задолго до нынешнего кризиса.

Парадокс заключается в том, что сегодня те же акторы, которые на протяжении десятилетий фактически поощряли ядерное сдерживание как форму самозащиты, пытаются решить порождённую ими проблему административными и силовыми методами.

Ядерный вопрос Ирана в этой логике перестаёт быть исключительно проблемой Тегерана и становится отражением глубинного кризиса международных гарантий безопасности, созданного самими западными державами.

Заключение

Анализ противостояния США и Ирана показывает, что за риторикой о "защите мира", "предотвращении угроз" и "стабилизации региона" скрывается прагматичный геоэкономический расчёт. Речь идёт не о ценностях, не о демократии и не о безопасности как таковой, а о перераспределении контроля над ресурсами, логистикой и ключевыми транспортными узлами в пользу одного центра силы.

Американская стратегия последовательно выстраивается вокруг подчинения глобальных процессов собственным экономическим интересам. Военная сила, дипломатическое давление и санкционные режимы используются не как самоцель, а как инструменты принуждения к выгодной конфигурации рынков и маршрутов.

Мир перестраивается под США не открыто, а под прикрытием универсальных формул — "мир", "стабильность", "защита союзников", которые служат не ценностным ориентиром, а удобной упаковкой для утилитарных решений.

В этой логике судьба политических режимов вторична. История последних десятилетий наглядно демонстрирует, что отношение Вашингтона к тому или иному государству определяется не характером власти и не внутренним устройством, а степенью готовности встроиться в американскую систему контроля.

Сопротивляющиеся объявляются угрозой, согласившиеся — легитимируются независимо от идеологии и прежних обвинений.

Иран в данном контексте не является исключением. Конфликт вокруг него не следует воспринимать как столкновение цивилизаций или борьбу добра со злом. Это борьба за контроль над стратегическим узлом, от которого зависит конфигурация евразийских поставок.

В этой борьбе нет сантиментов, нет постоянных союзников и нет моральных обязательств — есть только интерес, выраженный в цифрах, маршрутах и инфраструктуре.

Такова реальность современного мирового порядка: за громкими заявлениями о мире и безопасности всё чаще стоит холодный расчёт. Осознание этого позволяет точнее понимать подлинные причины конфликтов, которые продолжают формировать глобальную геоэкономическую архитектуру.

Как бы в заключение — от себя лично

При этом важно подчеркнуть: для нас простых людей, живущих в зоне потенциального ответного удара — в том числе для жителей Израиля, — подобное геополитическое понимание не делает ситуацию ни спокойнее, ни безопаснее. Осознание того, что конфликты формируются холодным расчётом, а не моральными соображениями, не снижает личных рисков и не отменяет тревоги за собственную жизнь и жизнь близких.

Однако именно такова реальность современной геополитики: интересы государств и стратегических центров силы почти не учитывают судьбы обычных людей, независимо от страны, гражданства или политических симпатий. Это не вопрос справедливости или неправоты, а жёсткое описание мира, в котором мы вынуждены жить.