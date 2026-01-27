Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Юрий Бочаров

Своя рубашка ближе к телу: как Франция защищает свой ВПК, якобы поддерживая Украину

Мир » Европа » Евросоюз

Когда НАТО и Европейский союз начали обсуждать резкое увеличение военных расходов, официальная риторика звучала привычно: "угроза", "безопасность", "коллективная оборона" — набор слов, который традиционно предваряет обсуждение того, кому именно достанутся новые оборонные бюджеты.

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Безопасность по подписке: плати и покупай

Однако довольно быстро стало ясно, что за требованиями увеличить оборонные бюджеты скрывается куда более приземлённая логика — деньги и контроль над рынками вооружений.

Администрация Дональда Трамп, фактически не скрываясь, дала понять союзникам: если США остаются главным гарантом безопасности Европы, то Европа должна платить больше. Причём не абстрактно — а по конкретной модели. Увеличение расходов до предельных значений, разговоры о "едином стандарте вооружений", "совместимости систем" и "оперативной готовности" — технократический язык, за которым скрывается старая как мир идея: покупайте у тех, кто диктует правила.

Формально никто никого не обязывает. Неофициально — выбор становится очевидным. Когда речь идёт о ПВО, авиации, высокоточных боеприпасах, системах управления и разведки, европейским странам всё настойчивее предлагается "не экспериментировать", а брать проверенное — то есть американское.

Результат не заставил себя ждать. Объёмы закупок вооружений из США в Европе растут, а вместе с ними сужается пространство для собственных оборонных программ. Европейский рынок, который ещё недавно рассматривался как естественная зона сбыта для континентального ВПК, фактически начинает закрываться.

Германия и Франция: платят дважды

В этой ситуации особенно уязвимыми оказываются крупнейшие производители — Германия и Франция. Их оборонные концерны вынуждены всё чаще продавать продукцию собственным государствам, тогда как внешний европейский рынок перехватывается американскими поставщиками под флагом НАТОвской "совместимости".

Проще говоря, Париж и Берлин платят дважды:

  • сначала, увеличивая оборонные бюджеты;
  • затем, теряя возможность вернуть эти деньги через экспорт в рамках альянса.

Редкий случай, когда союзническая солидарность обходится дороже прямой конкуренции.

Именно в этом контексте становится понятной всё более жёсткая и раздражённая позиция Эммануэля Макрона, которого в США обвиняют в "торможении единства" и "избыточной автономии". На деле перед нами не конфликт характеров и не спор о ценностях, а классическая борьба капиталистов за рынки сбыта.

Дональд Трамп действует предельно прямолинейно: он отстаивает интересы американской промышленности и готов, не стесняясь формулировок, вытеснять конкурентов — союзников и партнёров — с любых перспективных рынков. В этой логике нет места сентиментам: союзники — это временные попутчики, пока они не мешают экспорту.

Макрон в этой схеме играет строго отведённую ему роль: как президент, он обязан защищать интересы французских экономических элит, прежде всего в отношении военно-промышленного комплекса, рабочих мест, технологий и бюджетных цепочек. Президент здесь — не философ и не медиатор, а наёмный управляющий интересами национального капитала.

Здесь уже не до дипломатических реверансов и разговоров об "общей судьбе Запада". Перчатки сняты, и начинается жёсткая драка за контракты, влияние и деньги. На этом примере мы наблюдаем то, что классики описывали без иллюзий: зубастый капитализм — лозунги о демократии служат фоном, а реальные решения принимаются в логике холодного, беспощадного экономического расчёта.

Storm Shadow как лакмус: когда помощь Украине упирается в интересы ВПК

На этом фоне особенно показательной выглядит история с британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. Как сообщает The Telegraph, Франция выступила против инициативы, которая могла бы облегчить Украина закупку этих ракет за счёт общеевропейских средств.

Речь идёт о займе в €90 млрд, который страны ЕС согласовали для поддержки Украины. Согласно исходному плану, две трети этих средств должны быть направлены на закупку вооружений — с приоритетом для европейских и украинских производителей. Однако коалиция из 11 государств ЕС предложила ослабить правила, чтобы Украина могла использовать часть средств и для закупки британских вооружений.

Именно здесь Париж нажал на тормоз — не из-за пацифизма, а из-за бухгалтерии, напомнив, что гуманизм заканчивается там, где начинается чужой ВПК.

Франция настаивает: деньги ЕС должны тратиться внутри Евросоюза. Не в Лондоне, не в Вашингтоне — а в европейской промышленности. Формально аргумент звучит как защита "стратегической автономии ЕС". Неофициально — как защита собственного военно-промышленного комплекса.

Четырёхуровневая схема и французское "нет"

В рамках обсуждений была предложена многоступенчатая система закупок:

  • украинская оборонная промышленность;
  • производители ЕС;
  • Великобритания;
  • Соединённые Штаты Америки.

Коалиция стран — в том числе Балтии, Скандинавии, Польши, Румынии, Чехии и Нидерландов — предлагала упростить третий уровень, позволяя Украине быстрее закупать британские ракеты, если европейские аналоги не закрывают потребности.

Причина проста: украинская сторона оценивает дефицит вооружений вне ЕС в 2026 году примерно в €24 млрд. В первую очередь речь идёт об американских системах ПВО Patriot и перехватчиках PAC-3, но также — о дальнобойных ракетах, которые европейская промышленность пока не способна поставить в нужных объёмах.

Для части стран ЕС британские Storm Shadow выглядят логичным компромиссом: союзник, проверенное оружие, быстрая поставка. Но Франция говорит: "Нет".

Помощь Украине или поддержка европейского ВПК?

Париж последовательно продвигает тезис: средства, выделяемые Украине, должны укреплять европейскую оборонную промышленность, даже если это означает более сложные и медленные схемы поставок. Критики прямо предупреждают, что такая позиция может ослабить способность Украины отражать воздушные удары, но во французской логике приоритеты расставлены иначе.

И здесь исчезает иллюзия "безусловной помощи". Остаётся лишь условие: помощь должна быть экономически целесообразной для помогающего. Война — это, конечно, трагедия, но бюджеты, как известно, любят порядок.

Фактически мы видим, как лозунг "поддержки Украины" трансформируется в механизм перераспределения оборонных бюджетов. Деньги не идут напрямую Киеву — они возвращаются в виде контрактов. Вопрос лишь в том, чьим компаниям.

Для Франции поражение на НАТОвском рынке из-за доминирования США — уже состоявшийся факт. Допустить, чтобы европейские средства дополнительно уходили в британский ВПК, — значит добровольно сузить и без того ограниченное поле для французских производителей.

Англия как раздражитель

Дополнительное напряжение создаёт и политический фактор. Великобритания рассматривается рядом стран ЕС как ключевой игрок "коалиции желающих", готовой участвовать в возможной миссии на территории Украины после урегулирования конфликта. С этой точки зрения инвестиции ЕС в британские вооружения выглядят как вклад в безопасность будущей операции.

Но для Парижа это — ещё один аргумент против. Лондон — больше не член ЕС, а значит, каждая закупка у британских компаний — это вывод европейских средств за пределы Союза. Так геополитика уступает место бухгалтерии.

Вывод без иллюзий

История с Storm Shadow наглядно показывает: внутри западной коалиции нет абстрактной "солидарности". Есть жёсткий расчёт, борьба за рынки и защита собственных военно-промышленных комплексов.

Франция действует не из вредности и не из пацифизма. Она действует как государство, для которого собственный ВПК, рабочие места и технологическая база оказываются важнее красивых деклараций.

Под флагом демократии каждый защищает свой бюджет. И, как показывает практика, даже в коалиции "ценностей" рубашки остаются строго индивидуальными.

Автор Юрий Бочаров
Юрий Бочаров — внештатный автор Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Своя рубашка ближе к телу: как Франция защищает свой ВПК, якобы поддерживая Украину Юрий Бочаров
