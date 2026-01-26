Из Армении с любовью: антироссийские поцелуи Пашиняна грозят ему катастрофой

14 января, как раз после длинных новогодних каникул, премьер Армении Никол Пашинян вновь анонсировал выход своей страны из ОДКБ, сделав это обтекаемо, но в то же время достаточно конкретно, и, как всегда, оставив себе пространство для политического маневра, прямо так же, как и в Берлине 10 декабря, когда говорил о вступлении в Евросоюз и про "гибридные угрозы демократиям".

Фото: https://duma.gov.ru/news/54124/#slider-72399-72395 by Пресс-служба Государственной думы РФ / Roman Kubanskiy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Никол Пашинян

Армения фактически вышла из ОДКБ

Объясняя причины отказа Армении от участия в ОДКБ, Пашинян проговорился, что ключевым мотивом заморозки-выхода стали западные рестрикции на международном рынке вооружений. Об этом он заявил на дискуссии 14 января, участвуя в международным форуме "Армения и мир на стыке рисков и возможностей" с участием послов США и стран ЕС.

Кроме того, Никол Воваевич сделал очередное громкое заявление, обвинив Россию в нежелании защищать суверенитет Армении и назвав участие в ОДКБ ограничением для закупок иностранного оружия:

"Эти события привели нас к тому, что мы поняли, что необходимо менять парадигму. Поэтому мы приняли легитимное решение заморозить наше участие в ОДКБ", — заявил премьер-министр.

Кроме этого стоит добавить, лишь то, что в ноябре 2025 года Председатель армянского парламента Ален Симонян уже заявлял, что Армения фактически вышла из ОДКБ. Ведь Пашинян сам слил в СМИ кейс о полном выходе из организации в феврале 2026 года, и вот время, видимо, и подходит.

Но это далеко не первый такой привет из Армении с любовью от Никола Воваевича для России за прошедший год.

Из Германии с любовью и надеждой на ассоциацию

Многие политологи связывают подобные высказывания не с реальными проблемами в отношения двух стран, а со стремлением Пашиняна любой ценой прорваться в ЕС.

Так, 10 декабря, о чем писало издание Pravda. Ru, Армения заключила договор о стратегическом партнерстве с Германией, именно на этом форуме Пашинян и Мерц нашли общий язык в отношении российской угрозы.

Сначала Пашинян заявил в Берлине, что отношения двух стран перешли на уровень стратегического партнёрства.

По его словам, они основаны на "демократических ценностях", и Ереван высоко ценит содействие Берлина "демократическим реформам и устойчивому развитию Армении", а также ожидает "продолжительную политическую поддержку на сложном и долгом пути, ведущем в ЕС".

Таким образом, Пашинян подтвердил то, что множество политологов говорили гораздо ранее: рано или поздно Армения выйдет и из ЕАЭС, но выйти она хочет на своих условиях и во время, удобное для нее.

А затем Пашинян очень аккуратно дал понять, как реально относится к СВО.

По его словам, в настоящий период "беспрецедентных вызовов, когда демократии сталкиваются с быстро распространяющимися и имеющими гибридный характер угрозами, лишь скоординированными действиями возможно укрепить коллективную демократическую устойчивость".

В Европе недоумевают, в Кремле — тоже

Но это — не единственный такой шаг Пашиняна. Ранее 12 ноября СВР опубликовало доклад с названием "Поцелуй Еревана", в котором отмечается, что, еще не получив даже полноценную ассоциацию в ЕС, Пашинян оперативно занялся разрывом экономических связей с Россией и пытается как это модно в Европе — поддерживать Украину.

А именно — начать закупки вместо российского зерна украинского, которое почти на 50% дороже, т. е. оказывать дополнительную экономическую поддержку Киеву за счет России.

А чтобы закрыть разницу в цене, расчетливое армянское политическое и экономическое руководство решило призвать на помощь Европейский союз и персонально — Францию. Правда, ответа пока не дождалось. Третий постсоветский нахлебник после Молдавии и, прежде всего, Украины, сейчас вроде как не к месту.

В Кремле также сверхоперативно отреагировали на доклад СВР. На брифинге для журналистов 12 ноября, отвечая на вопрос от представителя "РИА Новости", официальный спикер Кремля, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что информация СВР не бывает голословной:

"Что касается сообщений СВР, то они никогда не бывают голословными", — сказал Песков, комментируя опубликованный доклад по Армении. ​

Разведка для разведки. Новая силовая структура на деньги Сороса и Британии в Армении

На том же самом брифинге 12 ноября действующий премьер Армении министр прокомментировал не только доклад российской СВР, но и вопрос относительно создания новой армянской разведки на деньги зарубежных спонсоров. Нетрудно догадаться, против кого будет работать новая структура в первую очередь.

Основной целью создаваемой разведки будет работа с Россией как в самой Армении в отношении пророссийских сил и активистов, так и на территории РФ для дестабилизации Северного Кавказа.

На прямой вопрос журналиста, против кого будет разведывать данная организация — впрочем, как и всегда, Пашинян, играющий не последнюю роль, а первую скрипку в текущих политических процессах, ответил в своей излюбленной и до боли знакомой армянскому обществу и российским журналистам "лайковой" манере и, учитывая дыхание предстоящих летом выборов, остался верен себе, не сказав ничего определенного и отделавшись общими фразами о том, что эта разведка угрозы России не несет.

Усиление давления на пророссийских активистов, гонение на церковь и возможный импичмент

Таким образом, за последний год Пашинян:

начал разрывать экономические связи с Россией и некоторыми другими странами СНГ;

фактически вышел из договора о коллективной безопасности;

усилил давление на пророссийские силы в Армении;

создал на своей территории подконтрольную иностранцам разведывательную структуру.

Впрочем, несмотря на все эти шаги, Пашиняну, который зачастую высказывается весьма жестко и откровенно о российско-армянских отношениях и их перспективах, в настоящий момент прямая медиаконфронтация и не нужна: по информации, опубликованной в российских и армянских СМИ, в парламенте Армении прямо сейчас осуществляется запуск процедуры импичмента в отношении действующего армянского премьер-министра, которая почти готова.

Как отмечают в СМИ, 34 депутата армянского парламента выразили готовность открыть ее. Об этом впервые сообщил глава оппозиционной фракции "Честь имею" Айк Мамиджанян:

"Сегодня (оппозиционная) фракция "Армения" вернула бланк, необходимый для процесса выражения недоверия премьер-министру, с подписями всех 28 депутатов фракции. С 7 июня по настоящее время к процессу выражения недоверия премьер-министру присоединились 34 депутата", — написал армянский парламентарий в социальной сети Facebook*.

Вместо эпилога: сложная дилемма армянского общества

Таким образом, политико-медийное шоу действующего премьера Пашиняна продолжается — ждем очередных "поцелуев". Причем и в Россию и внутри страны, где усиливается давление на пророссийских активистов и особенно на Армянскую Апостольскую церковь Армении.

Еще несколько "поцелуев" — и мы увидим новый проект АнтиРоссия на Южном Кавказе.

И, как сказал один крупный российский журналист, — главное, вовремя не подставляться: Пашинян, он такой — засосет.

Ибо все очевиднее: Пашинян хочет отвязать Армению от России и поддержать Украину. Во всем, в чем можно, а потом — и в чем нельзя.

Остается задать только один вопрос: насколько большая часть общества поддерживает такой сценарий. Ответ на него мы сможем наблюдать достаточно скоро: в июне в Армении назначены новые парламентские выборы.

Вряд ли импичмент наберет большую силу, так что свою партию на выборы Пашинян поведет лично. А вот на выборах армянскому народу придется выбирать: быть с Пашиняном, но без церкви или с церковью, но без Пашиняна.