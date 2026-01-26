Болгария на пороге политической трансформации: Станет ли Радев вторым Орбаном?

Президент Радев подал в отставку, чтобы сдать Украину. Интрига нарастает

В Болгарии рождается новая политическая ситуация в связи с отказом Румена Радева от президентства. Будущее ЕС туманно, Болгария решила поймать новую волну.

В Болгарии меняется политический расклад в связи с планами Радева

Болгария стала единственной страной на Западе, которая представлена и в "коалиции желающих" по Украине, и в Совете мира президента США Дональда Трампа. Для Софии это рискованная игра, но у правящей партии "Граждане за европейский выбор Болгарии" (ГЕРБ), которая и отправила делегацию на подписание устава Совета мира в Давосе, появился мощный конкурент на предстоящих досрочных парламентских выборах.

Это экс-президент Болгарии Румен Радев, который подал в отставку 20 января за год до окончания своего второго срока. Основная причина этого шага — желание перейти в активную партийную политику для участия в предстоящих досрочных парламентских выборах. Страна настолько нестабильна, что уже готовится к восьмым досрочным выборам за несколько лет.

Радев является самым популярным политиком Болгарии, и его уход — это попытка конвертировать личное доверие населения в парламентские мандаты. В своём недавнем обращении Радев резко раскритиковал "коррупционную модель управления", неспособность парламента решить экономические проблемы и падение уровня жизни граждан. Но этого недостаточно, чтобы получить парламентское большинство и не увязнуть в болоте коалиций с оппозицией.

Станет ли Радев выгоден Трампу

Если Радев настроен серьёзно, то надо предложить болгарам то, что предлагает премьер Венгрии Виктор Орбан. К риторике защиты традиционных ценностей, национального суверенитета и скептицизма по отношению к "брюссельской бюрократии", а также отказа от спонсирования Киева надо предложить суверенитет в энергетике, чтобы смягчить инфляцию, полученную после перехода на евро.

Обстановка может способствовать Радеву, потому что Трампу обязательно нужно увеличивать своё присутствие в Европе, нужен второй Орбан, и Радев очень для этого подходит. Неслучайно ГЕРБ стал играть на его поле в Давосе. Достаточно Трампу объявить о поддержке Радева (как он сделал в отношении Орбана), и в Болгарии многие станут за него голосовать. Если же придут деньги от администрации Трампа, то у Радева будет победа.

Радев сдаст Украину

Для России — это нормальный расклад. В случае победы Радев вряд ли пойдёт на выход Болгарии из альянса, но снизит поддержку Украине из бюджета, которая была существенной. По заявлению главы Еврокомиссии, Болгария обеспечила до 30% всех потребностей ВСУ в боеприпасах и до 40% дизельного топлива. Возможно, рассчитывать на остановку частных военных заводов не следует, как и в Словакии, но Радев усилит антибрюссельский полюс (наряду с Венгрией и Словакией), выступающий за диалог с Россией.

Хотя "партии Радева" как зарегистрированного юридического лица ещё нет, но политический процесс по её формированию уже запущен и является главным фактором текущей ситуации в стране. Ожидание, что президент выйдет на политическую арену, — всеобщее. Совершенно очевидно, что в Болгарии рождается новая политическая ситуация.

Перспективы Радева одержать победу достаточно высоки. Социологическая служба "Галъп интернешънъл Болкан" буквально через день отставки президента провела исследования общественного мнения. Согласно их опросам, 64% респондентов поддерживают действия Радева и только 23% против.

