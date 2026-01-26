Румыния сделала заявление об аншлюсе Молдавии, это будет шаг в пропасть

Румыния готова к аннексии Молдавии. Что мешет сделать последний шаг?

Власти Румынии готовы к аннексии Молдавии при поддержке большинства граждан. Однако рисовать правильные цифры в Молдавии в Брюсселе опасаются.

Фото: commons.wikimedia.org by Aurelian Sandulescu, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Молдавии

Румыния готова к аншлюсу Молдавии

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что серьёзно рассмотрит сценарий "объединения" с Молдавией, если большинство граждан этой страны выступит за это, "но на данный момент этого нет".

При этом, по данным национального опроса, проведённого центром CURS в январе, за "объединение" с Молдавией выступают 56% граждан Румынии.

Итак, власти Румынии принципиально готовы реализовать сценарий аншлюса (насильственного поглощения одним государством другого на основе "согласия" населения поглощаемого государства). Как и власти Молдавии. Президент Майя Санду недавно сказала, что она бы на референдуме проголосовала за "унию". По её словам, "объединение" с Румынией стало бы одним из способов обеспечить сохранение Молдавии "в составе свободного мира". Но тормозят процесс якобы сами молдаване, их поддержка аншлюса, по разным оценкам, составляет около 31-38%.

Молдавии не согласовали фальсификацию референдума

Уже этот лаг в 7% говорит о том, что опросы ненадёжны, а после фальсификаций последних выборов в обеих странах ни у кого не возникает сомнений в том, что при желании можно увеличить долю сторонников "унии" и приступить к реализации плана аншлюса.

Но заявление Дана говорит о том, что есть реальные опасения в ЕС в несвоевременности такого шага. "Проблема" в том, что жители Приднестровья и Гагаузии настроены категорически против "объединения" с Румынией. Попытка его реализации может спровоцировать новый виток внутреннего конфликта вплоть до превращения Молдавии в новый очаг войны, собственно, уже в Европе.

Украинские источники постоянно предупреждают, что Зеленский готов двинуть ВСУ на Приднестровье. Он ждёт только отмашку от кураторов в ЕС и уверен в успехе, так как регион отрезан от российского материка территорией Украины и российских сил там немного — около 1500 бойцов, охраняющих военные склады в Колбасне и стоящих на линии разграничения в качестве миротворцев.

Второй фронт в Молдавии ЕС открывать не будет

Россия, безусловно, воспримет аншлюс как продвижение НАТО к своим границам, что уже является огромным фактором риска для Европы, учитывая украинский опыт. Россия также будет защищать своих соотечественников (около 200 тысяч граждан Приднестровья имеют российские паспорта). Западные эксперты не исключают попыток России "пробить коридор" в Приднестровье, видя, как Одесса "отключается от моря" в рамках долгосрочной стратегии по освобождению города.

Европа, не разобравшись с Украиной и не повысив свой военный потенциал, будет минимизировать всяческие риски обострения ситуации в Молдавии. В Кишинёве пока ограничиваются риторикой о выходе из СНГ, чтобы "полностью отмежеваться от российского влияния и юридически закрепить свой стратегический курс на интеграцию в Европейский союз". На самом деле Молдавия уже давно переориентировала большую часть своей торговли на западные рынки и "отказалась" от российского газа, получая его через "Турецкий поток" по более высоким ценам.

До украинского сценария ей остался один шаг, но пока в Европе его очень опасаются делать в условиях, когда ВС РФ набрали мощь и обороты, а США ничего не гарантируют в плане "ядерного зонтика".

