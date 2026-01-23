Любого чиновника в США можно за посадить за коррупцию, особенно в синих штатах

Хищения века: американские чиновники воровали миллиардами бюджетные деньги

Когда вам говорят, что в США деньги не воруют, особенно когда они выделяются из бюджета, не верьте. Государство прогнило насквозь.

Фото: https://unsplash.com by Alexander Grey is licensed under Free Доллары

Госслужащие США организовывали схемы по краже "ковидных" денег

Сейчас в США идёт расследование, куда были потрачены 2,2 трлн долларов на помощь при COVID в рамках закона CARES Дональда Трампа от 2020 года. Власти тогда обещали спасти малые предприятия, рабочие места и семьи.

Одна только Программа защиты зарплат (PPP) на 953 млрд долларов должна была обеспечить выплаты сотрудникам малого бизнеса во время карантина. Вместо этого на ней обогатились чиновники в государственном Управлении по делам малого бизнеса (SBA). По данным проверяющих органов, 64 млрд из средств PPP (и 136 млрд из связанной программы EIDL) были выплачены по подложным документам. И хотя сами чиновники утверждают, что 86% выплат произошло в первые месяцы пандемии "из-за ослабленного внутреннего контроля", это, безусловно, отговорка.

Бывшая сотрудница SBA и Налогового управления (IRS) Атталла Уильямс, по версии следствия, организовала схему по хищению более 3,5 млн долларов. Она обвиняется в использовании служебного положения для одобрения фиктивных заявок в обмен на взятки и откаты, а также в открытой вербовке сообщников через Instagram. Всего в рамках расследований к маю 2023 года было вынесено более 500 обвинительных приговоров по делам о мошенничестве с COVID-выплатами с участием государственных служащих.

Самая распространённая схема заключалась в создании фиктивных компаний или использовании "спящих" фирм, которые не вели реальной деятельности. От их имени подавались заявки на кредиты, в которых утверждалось, что бизнес активно работал до пандемии. Например, в январе 2026 года был осуждён житель Сент-Томаса, который получил 400 тысяч долларов на компании, не имевшие ни одного сотрудника.

В 2026 году расследования продолжаются, и сроки исковой давности по этим делам были продлены до десяти лет.

Воровали чиновники и на пособиях по безработице. Согласно данным Associated Press, на этом были украдены 280 млрд долларов с использованием украденных персональных данных или данных умерших людей. Опять же без помощи чиновников такие объёмы воровать нереально.

Любого чиновника в США можно посадить за коррупцию

Сейчас в США расследуются факты коррупции в Миннесоте, где проходят протесты против действия Федеральной иммиграционной полиции (ICE).

Федеральные власти возбудили дело о мошенничестве по программе питания детей. Осуждено или признало вину более 60 человек. Организатором признана основатель и исполнительный директор некоммерческой организации Feeding Our Future Эми Бок. Под её руководством организация выступала спонсором для сотен фиктивных площадок по раздаче еды. Бок лично подписывала заявки с фальшивыми списками детей и завышенным количеством порций, которые подавались в министерство образования Миннесоты для получения федерального финансирования. Она продолжает настаивать на своей невиновности, утверждая, что стала козлом отпущения за "ошибки" государственных органов. На самом деле это не ошибки, в самом министерстве у неё были сообщники, действовавшие за откаты.

Заметим, что коррупция в Миннесоте всплыла, потому что штат пошёл против Трампа, преследуя федералов. Можно предположить, что в каждом штате есть такие эми бок. В соцсетях обсуждают, могут ли щедрые социальные программы выжить в системе, изобилующей воровством федеральных бюджетных денег, в то время как простые граждане вынуждены выплывать самостоятельно.

Теперь, если информационно на всё будут давить масштабами коррупции в стране, где США намереваются свергнуть "плохих парней", можно вспомнить про эти случаи. Как говорится, хорошо, что в США нет посольства США.

Читайте Telegram-канал автора