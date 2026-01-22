Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Новый вице-президент в Казахстане: усиление власти или подготовка к трансферу

Казахстан меняет сруктуру власти, обеспечивая стране подводные камни
Президент Токаев огласил основные направления конституционной реформы Казахстана. Будет ли обеспечена долгосрочная политическая стабильность страны?

Флаг Казахстана
Фото: commons.wikimedia.org by Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг Казахстана

Однопалатный парламент не будет представлять интересы регионов и этносов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев представил реформу Конституции как переход к "принципиально новой" архитектуре власти. По словам главы государства, объём планируемых правок (около 40 статей Конституции) фактически сопоставим с принятием нового Основного закона.

Главные изменения состоят в следующем.

1. Нынешняя двухпалатная система (сенат и мажилис) заменяется единым органом — Курултаем. В него войдут 145 депутатов, избираемых по пропорциональной системе и по партийным спискам. Токаев представил это как отход от "суперпрезидентской" модели к республике с сильным парламентом и чёткой системой сдержек и противовесов. Однако усиление позиции спикера парламента вряд ли будет способствовать стабильности, учитывая постоянные пертурбации в Казахстане перед трансфером власти. Кроме того, в партийных списках есть требования по квотированию мест для женщин, молодёжи и инвалидов, но не будет квот по этносам и регионам, что считается некоторыми политологами (Данияр Ашимбаев) опасным в многонациональном государстве. Отмена мажоритарных округов якобы исключает приход к власти временщиков и преступников.

2. Чтобы заменить некоторым образом сенат, будет создан Народный совет, призванный обеспечить представительство регионов, национально-культурных центров и непартийной общественности. Он обозначен как госорган с правом законодательной инициативы (Ассамблея народов Казахстана (АНК) и Нацкурултай упраздняются). Его статус и полномочия будут прописаны в Конституции и специальном законе.

Не станет ли вице-президент агентом внешних игроков

3. Вводится должность вице-президента (отсутствовавшая более 30 лет), который будет назначаться президентом. В его функциях будет представительство президента на международном уровне, на переговорах и в парламенте, при работе с общественными и научными организациями и замещение президента в его отсутствии. Считается, что это будет укреплять устойчивость государства перед лицом глобальных вызовов и обеспечение четкого механизма передачи власти.

Казахстанские источники особенно критикуют это новое старое решение, так как появляется сильная фигура, которая создаёт предпосылки для двоевластия в Казахстане в преддверии 2029 года., когда будет передача президентской власти. Казахстан уже проходил через подобный болезненный период во время передачи власти от Нурсултана Назарбаева к Токаеву, который завершился трагическими событиями в январе 2022 года.

"Если у вице-президента Казахстана будут широкие полномочия, включая представление страны за рубежом и работу с парламентом, то легко может возникнуть ситуация когда политические элиты Казахстана и заинтересованные в дестабилизации Казахстана внешние игроки этим воспользуются", — пишет казахстанский Telegram-канал "Келин услышала".

Кроме того, именно вице-президент Казахстана в такой политической системе координат автоматически станет самым очевидным кандидатом на пост следующего главы государства, что лишает борьбу за пост объективной конкуренции.

Реформа проводится под Токаева?

Токаев опроверг мнение, что реформа делается под него. Действующая норма (введённая ранее по его инициативе) ограничивает президентство одним семилетним сроком без права переизбрания. Но западные источники, например, Stratfor, считают, что масштабное изменение Конституции (приравниваемое к принятию новой) теоретически может создать юридическую лазейку для "обнуления" предыдущих сроков. Сразу возникли и старые теории насчёт поста "суперспикера", куда мог бы переместиться Токаев после истечения срока.

Презентация проекта реформы в январе даёт возможность проведения референдума в марте. Считается, что социально-экономическая конъюнктура в Казахстане вполне этому благоприятна.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы казахстан парламент конституция касым-жомарт токаев
