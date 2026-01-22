Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Кремль раскрыл хитрый план с $1 млрд для Трампа: что задумал Путин

Мир

Путин сделал красивый ход, предложив Трампу разморозить российские активы в США для вступления в Совет мира со взносом постоянного члена в 1 млрд долларов.

Putin and Trump begin talks at military base in Alaska
Фото: commons.wikimedia.org by Сергей Бобылёв, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Putin and Trump begin talks at military base in Alaska

Россия готова выложить миллиард за членство в Совете мира

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва принципиально готова участвовать в любых мирных инициативах и могла бы перечислить требуемый взнос в Совет мира президента США Дональда Трампа в 1 млрд долларов, но есть нюанс — используя для этого активы, замороженные в США (всего 4-5 млрд).

Комментируя эту тему, пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков заявил, что такой шаг напрямую потребует разблокировки российских активов. По его словам, Россия хочет, чтобы этот миллиард долларов был направлен исключительно на восстановление Палестины, и Кремль готов его перечислить "даже до решения вопроса об участии" в совете, ссылаясь на гуманитарные нужды палестинского народа.

По уставу Совета мира, 1 млрд долларов поступает не на какие-то конкретные операции, а как взнос для постоянного членства, если страна хочет этого. Путин, таким образом, демонстрирует готовность "купить постоянное кресло”, но так, чтобы это требовало встречного шага США (по активам).

Тем не менее это ещё не согласие на вступление, так как Путин прямо сказал, что МИД РФ поручено изучить документы и проконсультироваться с партнёрами, и только после этого Россия сможет дать ответ на приглашение.

Также это не жёсткое условие США в юридическом смысле, потому что Путин формулирует это как "принципиально могли бы” и даже "до решения вопроса об участии”, то есть как жест доброй воли, но без оформления обязательств.

Красивый ход: снять санкции, признавая их несправедливость

Раз речь идёт о снятии санкций с России, то это означает признание её правды в украинском конфликте. Поэтому предложение — не уступка, а восстановление справедливости. Путин добавил, что Россия готова использовать остальные замороженные активы в США для восстановления Донбасса. И это выгодно для России, так как деньги на это всё равно придётся тратить.

Ход Москвы — безусловно, правильный, так как он не только переводит замороженные активы из источника давления и конфискации в источник сотрудничества, но и также фиксирует политический результат. Предложение Путина является тестом на готовность США перейти от риторики, которая признаёт, что НАТО было виновно в начале СВО, продвигаясь на Украину, к конкретным действиям. Для США, это возможность заключить сделку по привлечению важного партнёра в свою инициативу, не вкладывая собственные средства.

Отказаться Трампу можно, но тогда Россия не вступит в его Совет мира.

На текущий момент о готовности присоединиться к структуре заявили лидеры более 35 стран, включая Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, Армению.

США отказались подписывать в Давосе план "послевоенного восстановления Украины", в том числе из-за намерения американской стороны сначала выслушать позицию Москвы. Значит, речь будет идти и о привлечении к восстановлению Украины замороженных активов на территории Европы, это тоже выгодно России, так как они не пойдут на поддержку европейского ВПК.

