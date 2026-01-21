Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Путин в Совете мира Трампа: Россия готова рискнуть?

Мир

Россия получила приглашение в Совет мира Трампа. Что это — реальная возможность повлиять на мировую политику или ловушка?

сектор газа
Фото: commons.wikimedia.org by Boris Niehaus (www.1just.de), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
сектор газа

Россия сразу не отказалась от участия в Совете мира, где доминирует Трамп

Президент РФ Владимир Путин получил приглашение войти в так называемый Совет мира, заявил его пресс-атташе Дмитрий Песков. "В настоящий момент мы изучаем все детали этого предложения", — сказал Песков.

Согласно уставу совета, президент США Дональд Трамп является его бессрочным председателем. Смещение председателя возможно только в случае его добровольной отставки или недееспособности, подтверждённой единогласным решением исполнительного совета. Он обладает исключительным правом приглашать новые страны, продлевать мандаты членов, создавать или распускать вспомогательные органы и имеет решающий голос при равенстве голосов в ходе голосований

Срок членства для стран составляет три года. Однако страны, внесшие более 1 млрд долларов наличными в течение первого года работы совета, получают статус постоянного члена.

В тексте устава сектор Газа не упоминается, хотя первоначально речь шла о таком органе для решения израильско-палестинского вопроса. Вместо этого прописан широкий мандат на обеспечение "устойчивого мира в местах, где он долгое время оставался недостижимым", и "восстановление надёжного управления" в зонах конфликтов по всему миру. Деятельность совета финансируется за счёт прямых взносов государств-членов.

Министр иностранных дел Сергей Лавров 20 января подтвердил получение конкретных предложений и текста устава. Он отметил, что Россия "никогда не отказывается от разговора", но подчеркнул необходимость понять, не подменяет ли эта структура существующие международные институты.

Пекин также подтвердил получение приглашения, но не сказал, примет ли его. На пресс-конференции 21 января, отвечая на вопрос о возможном членстве Китая, представитель министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь заявил, что Китай всегда придерживался принципов подлинной многосторонности в рамках ООН.

Зачем Совет мира Белоруссии, Казахстану и Армении

О вступлении в Совет заявили

  • Казахстан,
  • Азербайджан,
  • Армения,
  • Белоруссия,
  • Венгрия,
  • ОАЭ,
  • Бахрейн,
  • Марокко,
  • Аргентина,
  • Вьетнам,
  • Египет,
  • Израиль.

Израиль первоначально отказался, не устраивали некоторые приглашённые игроки (Турция и Катар).

В логике "зачем это мне нужно” можно отнести согласных к следующим категориям...

  1. Это страны Ближнего Востока, которые получают доступ к влиянию на послевоенную Газу. Их прямой интерес — это безопасность, региональная политика, деньги и контракты на восстановление, контроль рисков.
  2. Страны, которые делают ставку на отношения с Вашингтоном, Трампом лично: часть стран предпочитает получить политический капитал у США, даже если формат спорный, например, к ним можно отнести Венгрию, Аргентину, Казахстан.
  3. Некоторым выгодно участвовать в любом новом международном клубе, если он потенциально распределяет ресурсы, внимание и даёт статус. Это касается Азербайджана, Армении, Белоруссии, Вьетнама.

Глобалисты отказались, и это аргумент задуматься

Отказались — Франция, Норвегия, Швеция, Евросоюз (отказался участвовать в церемонии объявления устава подписания Хартии Совета мира в Давосе). Западные СМИ отмечают, что Макрона не устроило приглашение российского президента, так как в данный момент это "политически неприемлемо".

Надо учесть, что первым опытом совета будет всё же Газа. Мирный план Трампа по Газе был одобрен Резолюцией 2803 на Совбезе ООН 13 голосами "за" и 0 "против", при этом Россия и Китай воздержались, чтобы дать возможность США добиться прекращения огня и урегулировать конфликт, раз уж ХАМАС тоже вошёл в сделку.

Если глобалисты против, то России надо бы попробовать поучаствовать в работе по Газе с корректировкой некоторых моментов устава, чтобы влиять на повестку. Формат не должен явно позиционироваться как альтернатива Совбезу ООН с доминированием Трампа и финансовым "входным билетом”.

Если Россия и Китай не согласятся, то детище Трампа сильно потеряет вес как глобальный арбитр, поэтому он будет готов уступать.

Читайте Telegram-канал автора

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы дональд трамп владимир путин дмитрий песков
Новости Все >
Город гудит на пределе спроса: бизнес Удмуртии фиксирует дефицит работников
Совет мира США не впечатлил Москву: почему РФ не торопится вступать в новые форматы
Не ждите индикатора: скрытые признаки, что моторное масло отработало ресурс
Минус 13% за год: Ростовская область теряет молочное производство
Сахар — не главный враг: какие продукты и привычки разрушают зубы быстрее конфет
Динозавры сбросили камуфляж: кожа диплодоков намекнула на неожиданную окраску
Завтрак без перегрузки: как питаться утром, чтобы насытиться и не навредить организму
Фасады без самодеятельности: чем рискуют ростовчане с остеклёнными балконами
Тихая эпидемия тревоги: почему все больше людей сталкивается с паническими атаками
Цифры встали гроздьями: российская статистика по винограду из Китая разрослась
Сейчас читают
Стрижка-перья средней длины стала альтернативой бобу зимой 2026 года — Elle
Красота и стиль
Стрижка-перья средней длины стала альтернативой бобу зимой 2026 года — Elle
Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Садоводство, цветоводство
Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Золотистые плоды декоративной айвы полезны для иммунитета
Садоводство, цветоводство
Золотистые плоды декоративной айвы полезны для иммунитета
Популярное
Посадите однажды — и забудьте на век: куст, который растёт 100 лет и цветёт коронами гигантов

Пион древовидный способен десятилетиями украшать сад без пересадок и ухода: рассказываем, почему этот многолетник называют вечной ценностью участка.

Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Перец Атлант формирует урожай за 90 дней даже в прохладе
Толстые стенки и сок по рукам: 5 сортов перца, которые не подводят даже в плохое лето
Земля только оттаяла — а клумба уже пылает: мартовский цветок для нетерпеливых дачников
Баня сама сушит пол, если сделать одну хитрость: комбинация, которая избавляет от гнили навсегда
Может ли время дергаться? Физики проверили гипотезу гравитационного шума Александр Рощин Трамп желает стать величайшим президентом в истории США. Цена вопроса — Канада Любовь Степушова УАЗ разработал минивэн 3165 на базе 3160 в 1996 году Сергей Милешкин
Не забор, а живая ширма: эти растения расставят яркие цветущие акценты в вашем саду
Су-75 получил сердце от Су-57: что скрывает новый истребитель пятого поколения
Древняя легенда, чудо-целитель и незаменимый спутник зимнего сада: цветок, который не боится холода
Древняя легенда, чудо-целитель и незаменимый спутник зимнего сада: цветок, который не боится холода
Последние материалы
Пять жалоб на одну похвалу: питание в китайских отелях оказалось ахиллесовой пятой
Город гудит на пределе спроса: бизнес Удмуртии фиксирует дефицит работников
Кошка или собака в кровати: польза есть, но риски тоже никуда не делись
Совет мира США не впечатлил Москву: почему РФ не торопится вступать в новые форматы
Не ждите индикатора: скрытые признаки, что моторное масло отработало ресурс
Минус 13% за год: Ростовская область теряет молочное производство
Сахар — не главный враг: какие продукты и привычки разрушают зубы быстрее конфет
Динозавры сбросили камуфляж: кожа диплодоков намекнула на неожиданную окраску
Россиян любят не там, где их больше: неожиданный вывод о путешествиях за границей
Завтрак без перегрузки: как питаться утром, чтобы насытиться и не навредить организму
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.