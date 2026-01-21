Путин в Совете мира Трампа: Россия готова рискнуть?

Россия получила приглашение в Совет мира Трампа. Что это — реальная возможность повлиять на мировую политику или ловушка?

Фото: commons.wikimedia.org by Boris Niehaus (www.1just.de), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ сектор газа

Россия сразу не отказалась от участия в Совете мира, где доминирует Трамп

Президент РФ Владимир Путин получил приглашение войти в так называемый Совет мира, заявил его пресс-атташе Дмитрий Песков. "В настоящий момент мы изучаем все детали этого предложения", — сказал Песков.

Согласно уставу совета, президент США Дональд Трамп является его бессрочным председателем. Смещение председателя возможно только в случае его добровольной отставки или недееспособности, подтверждённой единогласным решением исполнительного совета. Он обладает исключительным правом приглашать новые страны, продлевать мандаты членов, создавать или распускать вспомогательные органы и имеет решающий голос при равенстве голосов в ходе голосований

Срок членства для стран составляет три года. Однако страны, внесшие более 1 млрд долларов наличными в течение первого года работы совета, получают статус постоянного члена.

В тексте устава сектор Газа не упоминается, хотя первоначально речь шла о таком органе для решения израильско-палестинского вопроса. Вместо этого прописан широкий мандат на обеспечение "устойчивого мира в местах, где он долгое время оставался недостижимым", и "восстановление надёжного управления" в зонах конфликтов по всему миру. Деятельность совета финансируется за счёт прямых взносов государств-членов.

Министр иностранных дел Сергей Лавров 20 января подтвердил получение конкретных предложений и текста устава. Он отметил, что Россия "никогда не отказывается от разговора", но подчеркнул необходимость понять, не подменяет ли эта структура существующие международные институты.

Пекин также подтвердил получение приглашения, но не сказал, примет ли его. На пресс-конференции 21 января, отвечая на вопрос о возможном членстве Китая, представитель министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь заявил, что Китай всегда придерживался принципов подлинной многосторонности в рамках ООН.

Зачем Совет мира Белоруссии, Казахстану и Армении

О вступлении в Совет заявили

Казахстан,

Азербайджан,

Армения,

Белоруссия,

Венгрия,

ОАЭ,

Бахрейн,

Марокко,

Аргентина,

Вьетнам,

Египет,

Израиль.

Израиль первоначально отказался, не устраивали некоторые приглашённые игроки (Турция и Катар).

В логике "зачем это мне нужно” можно отнести согласных к следующим категориям...

Это страны Ближнего Востока, которые получают доступ к влиянию на послевоенную Газу. Их прямой интерес — это безопасность, региональная политика, деньги и контракты на восстановление, контроль рисков. Страны, которые делают ставку на отношения с Вашингтоном, Трампом лично: часть стран предпочитает получить политический капитал у США, даже если формат спорный, например, к ним можно отнести Венгрию, Аргентину, Казахстан. Некоторым выгодно участвовать в любом новом международном клубе, если он потенциально распределяет ресурсы, внимание и даёт статус. Это касается Азербайджана, Армении, Белоруссии, Вьетнама.

Глобалисты отказались, и это аргумент задуматься

Отказались — Франция, Норвегия, Швеция, Евросоюз (отказался участвовать в церемонии объявления устава подписания Хартии Совета мира в Давосе). Западные СМИ отмечают, что Макрона не устроило приглашение российского президента, так как в данный момент это "политически неприемлемо".

Надо учесть, что первым опытом совета будет всё же Газа. Мирный план Трампа по Газе был одобрен Резолюцией 2803 на Совбезе ООН 13 голосами "за" и 0 "против", при этом Россия и Китай воздержались, чтобы дать возможность США добиться прекращения огня и урегулировать конфликт, раз уж ХАМАС тоже вошёл в сделку.

Если глобалисты против, то России надо бы попробовать поучаствовать в работе по Газе с корректировкой некоторых моментов устава, чтобы влиять на повестку. Формат не должен явно позиционироваться как альтернатива Совбезу ООН с доминированием Трампа и финансовым "входным билетом”.

Если Россия и Китай не согласятся, то детище Трампа сильно потеряет вес как глобальный арбитр, поэтому он будет готов уступать.

