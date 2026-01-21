Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Трамп желает стать величайшим президентом в истории США. Цена вопроса — Канада

Мир » Северная Америка » США и Канада

После Гренландии Трамп нацелится не на Иран, с которым надо тяжело воевать, а на совершенно беспомощную Канаду. Там это прекрасно понимают и готовятся.

Марк Карни
Фото: commons.wikimedia.org by Policy Exchange, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Марк Карни

Амбиции Трампа нацеливают его на Канаду, начнёт с Альберты

Президент США Дональд Трамп хочет войти в историю как величайший завоеватель новых земель, что покроет все его огрехи в экономике и социальной политике. Перед ним стоит пример 11-го президента Джеймса Нокса Полка, который после войны с Мексикой в 1848 году получил для страны более 1,3 млн квадратных километров земель, включая территории современных штатов Калифорния, Невада, Юта, большую часть Аризоны, Нью-Мексико и части Колорадо и Вайоминга.

Трамп начнёт с попытки растащить федеративную Канаду по штатам. Например, если провинция Альберта станет частью США, то у Канады будут очень серьёзные проблемы. Генеральный директор Проекта процветания Альберты Митч Сильвестр утверждает, что государственный департамент США уже ведёт переговоры о признании Альберты "независимой страной", если референдум на эту тему пройдёт успешно. В декабре прошлого года избирательный орган провинции одобрил референдум, на котором предлагается ответить "да" или "нет" на вопрос: "Согласны ли вы с тем, что провинция Альберта должна прекратить быть частью Канады и стать независимым государством?"

Согласно опросам, среди избирателей правящей в провинции Объединённой консервативной партии (UCP) в мае 2025 года число сторонников отделения достигало 65%. Для того чтобы референдум стал возможным, организаторам под руководством Сильвестра необходимо собрать 177 732 подписи. Сбор подписей идёт с опережением графика, и референдум может быть вынесен на голосование уже осенью 2026 года. Причина недовольства — "мы всех содержим в этой стране, а нас обделяют". Например, на Альберту приходится лишь около 10% мест в парламенте, хотя она обеспечивает около 17% ВВП страны.

В Альберте сосредоточено 80% канадских запасов нефти и 70% запасов природного газа. Она обеспечивает 12% от общего ВВП и географически расположена между Британской Колумбией и остальной частью заселённой территории страны. Потеря Альберты будет означать экономический коллапс для Канады, полную энергетическую зависимость от иностранной нефти и логистический кошмар для транспорта.

Премьер Канады Карни призвал объединяться против США

Премьер-министр Канады Марк Карни, предчувствуя назревающие события, выступил с эмоциональной речью в Давосе. Он сказал, что Канаду ранее устраивала гегемония США, поскольку она "помогала обеспечивать свободу морских путей, стабильную финансовую систему, коллективную безопасность и поддержку механизмов разрешения споров". Но в последнее время США стали использовать интеграцию как оружие:

"Тарифы — как инструмент давления. Финансовую инфраструктуру — как средство принуждения. Цепочки поставок — как уязвимости, которые можно эксплуатировать".

Карни предлагает странам наращивать суверенитет, объединяясь в рамках "средних держав":

"Потому что если нас нет за столом переговоров — мы оказываемся в меню".

Вторжение США в Канаду — уже не фантастика

На этом фоне вторжение США в Канаду перестало быть фантастическим сценарием. The Globe and Mail со ссылкой на источники сообщила, что Канада впервые смоделировала его и потенциальный ответ, включающий партизанскую борьбу, как в Афганистане, потому что канадская армия сможет продержаться не более недели.

Согласно опросу от 19 января 2026 года, 72,4% канадцев считают вторжение США возможным, а 12,8% называют его "очень вероятным". При этом 79% граждан не верят, что их армия способна защитить страну. Военные аналитики указывают, что реальным сигналом к началу конфликта станет официальный выход США из системы NORAD (совместная оборона аэрокосмического пространства).

Судя по всему, Россию Канада относит к великим державам, потому что Карни в Давосе призвал к её сдерживанию в рамках НАТО в Арктике и ни о какой несправедливости в отношении санкций против неё как к "средней державе" речи не идёт.

Читайте Telegram-канал автора

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы канада дональд трамп соединённые штаты америки
Новости Все >
Громкое заявление из Варшавы: что на самом деле стоит за словами о кризисе с Индией
Бензин тянет кошелёк на дно: как заправки Кузбасса переписали ценники в 2025 году
Попытка удержать фронт: почему маневр Киева на сумском направлении обернулся провалом
Политический театр Трампа: что стоит за идеей международного Совета мира
Ипотечный пузырь надулся незаметно: что пошло не так с льготными программами
Ответ России на поставки Запада: почему Искандер-И — кошмар для обороны ВСУ
Чистые бумаги — грязный итог: работодатели нашли схему увольнений без компенсаций
Сезонность не гарантирует успешную смену работы — карьерный консультант
Генетический анализ всего генома новорождённых позволит выявлять риски болезней
Отек и синяки после ринопластики держатся до двух недель — хирург Тигран Алексанян
Сейчас читают
Морозник называют "рождественской розой" и "христовым цветком"
Садоводство, цветоводство
Морозник называют "рождественской розой" и "христовым цветком"
Перец Атлант формирует урожай за 90 дней даже в прохладе
Садоводство, цветоводство
Перец Атлант формирует урожай за 90 дней даже в прохладе
Популярное
Посадите однажды — и забудьте на век: куст, который растёт 100 лет и цветёт коронами гигантов

Пион древовидный способен десятилетиями украшать сад без пересадок и ухода: рассказываем, почему этот многолетник называют вечной ценностью участка.

Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Перец Атлант формирует урожай за 90 дней даже в прохладе
Толстые стенки и сок по рукам: 5 сортов перца, которые не подводят даже в плохое лето
Земля только оттаяла — а клумба уже пылает: мартовский цветок для нетерпеливых дачников
Не забор, а живая ширма: эти растения расставят яркие цветущие акценты в вашем саду
Трамп желает стать величайшим президентом в истории США. Цена вопроса — Канада Любовь Степушова УАЗ разработал минивэн 3165 на базе 3160 в 1996 году Сергей Милешкин Су-75 получил сердце от Су-57: что скрывает новый истребитель пятого поколения Сергей Ивaнов
Баня сама сушит пол, если сделать одну хитрость: комбинация, которая избавляет от гнили навсегда
Древняя легенда, чудо-целитель и незаменимый спутник зимнего сада: цветок, который не боится холода
Су-75 получил сердце от Су-57: что скрывает новый истребитель пятого поколения
Су-75 получил сердце от Су-57: что скрывает новый истребитель пятого поколения
Последние материалы
Громкое заявление из Варшавы: что на самом деле стоит за словами о кризисе с Индией
Кукловод живёт в теле собаки: рефлекс на почёсывание может выдать скрытую проблему
Ярко, красиво и опасно: зимой глаза могут получить ожог за считанные минуты
Трамп желает стать величайшим президентом в истории США. Цена вопроса — Канада
Бензин тянет кошелёк на дно: как заправки Кузбасса переписали ценники в 2025 году
Попытка удержать фронт: почему маневр Киева на сумском направлении обернулся провалом
Рассыпчатый плов без магии: принципы, которые не дадут блюду стать кашей
Политический театр Трампа: что стоит за идеей международного Совета мира
Ипотечный пузырь надулся незаметно: что пошло не так с льготными программами
Захват Гренландии запустит необратимый процесс: один шаг Трампа ударит по НАТО и ЕС
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.