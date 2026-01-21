Трамп желает стать величайшим президентом в истории США. Цена вопроса — Канада

После Гренландии Трамп нацелится не на Иран, с которым надо тяжело воевать, а на совершенно беспомощную Канаду. Там это прекрасно понимают и готовятся.

Фото: commons.wikimedia.org by Policy Exchange, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Марк Карни

Амбиции Трампа нацеливают его на Канаду, начнёт с Альберты

Президент США Дональд Трамп хочет войти в историю как величайший завоеватель новых земель, что покроет все его огрехи в экономике и социальной политике. Перед ним стоит пример 11-го президента Джеймса Нокса Полка, который после войны с Мексикой в 1848 году получил для страны более 1,3 млн квадратных километров земель, включая территории современных штатов Калифорния, Невада, Юта, большую часть Аризоны, Нью-Мексико и части Колорадо и Вайоминга.

Трамп начнёт с попытки растащить федеративную Канаду по штатам. Например, если провинция Альберта станет частью США, то у Канады будут очень серьёзные проблемы. Генеральный директор Проекта процветания Альберты Митч Сильвестр утверждает, что государственный департамент США уже ведёт переговоры о признании Альберты "независимой страной", если референдум на эту тему пройдёт успешно. В декабре прошлого года избирательный орган провинции одобрил референдум, на котором предлагается ответить "да" или "нет" на вопрос: "Согласны ли вы с тем, что провинция Альберта должна прекратить быть частью Канады и стать независимым государством?"

Согласно опросам, среди избирателей правящей в провинции Объединённой консервативной партии (UCP) в мае 2025 года число сторонников отделения достигало 65%. Для того чтобы референдум стал возможным, организаторам под руководством Сильвестра необходимо собрать 177 732 подписи. Сбор подписей идёт с опережением графика, и референдум может быть вынесен на голосование уже осенью 2026 года. Причина недовольства — "мы всех содержим в этой стране, а нас обделяют". Например, на Альберту приходится лишь около 10% мест в парламенте, хотя она обеспечивает около 17% ВВП страны.

В Альберте сосредоточено 80% канадских запасов нефти и 70% запасов природного газа. Она обеспечивает 12% от общего ВВП и географически расположена между Британской Колумбией и остальной частью заселённой территории страны. Потеря Альберты будет означать экономический коллапс для Канады, полную энергетическую зависимость от иностранной нефти и логистический кошмар для транспорта.

Премьер Канады Карни призвал объединяться против США

Премьер-министр Канады Марк Карни, предчувствуя назревающие события, выступил с эмоциональной речью в Давосе. Он сказал, что Канаду ранее устраивала гегемония США, поскольку она "помогала обеспечивать свободу морских путей, стабильную финансовую систему, коллективную безопасность и поддержку механизмов разрешения споров". Но в последнее время США стали использовать интеграцию как оружие:

"Тарифы — как инструмент давления. Финансовую инфраструктуру — как средство принуждения. Цепочки поставок — как уязвимости, которые можно эксплуатировать".

Карни предлагает странам наращивать суверенитет, объединяясь в рамках "средних держав":

"Потому что если нас нет за столом переговоров — мы оказываемся в меню".

Вторжение США в Канаду — уже не фантастика

На этом фоне вторжение США в Канаду перестало быть фантастическим сценарием. The Globe and Mail со ссылкой на источники сообщила, что Канада впервые смоделировала его и потенциальный ответ, включающий партизанскую борьбу, как в Афганистане, потому что канадская армия сможет продержаться не более недели.

Согласно опросу от 19 января 2026 года, 72,4% канадцев считают вторжение США возможным, а 12,8% называют его "очень вероятным". При этом 79% граждан не верят, что их армия способна защитить страну. Военные аналитики указывают, что реальным сигналом к началу конфликта станет официальный выход США из системы NORAD (совместная оборона аэрокосмического пространства).

Судя по всему, Россию Канада относит к великим державам, потому что Карни в Давосе призвал к её сдерживанию в рамках НАТО в Арктике и ни о какой несправедливости в отношении санкций против неё как к "средней державе" речи не идёт.

Читайте Telegram-канал автора