Скандал Эпштейна получил продолжение: адепты QAnon против сатанистов-педофилов

Публикация файлов Джеффри Эпштейна дала новое дыхание движению QAnon, адепты которого убеждены в существовании мирового заговора сатанистов-педофилов.

Фото: Cosmo magazine, July 1980 by Stephen Ogilvy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Джеффри Эпштейн, 27 лет, в объявлении о знакомстве, опубликованном в июльском выпуске журнала Cosmo за 1980 год

Смерть Эпштейна и тень элитного разврата

Напомним, что миллиардер Джеффри Эпштейн был найден мертвым 10 августа 2019 года в своей тюремной камере, где он сидел по обвинению в сексуальном насилии над десятками девочек в возрасте от 14 до 18 лет. По офицальной версии, он повесился. Впрочем, многие в это не верят.

Так или иначе, но Эпштейн, судя по всему, представлял из себя сосуд незамутнённого зла. Он ничем не сдерживал себя и свои страсти, а на собственном острове организовал фактически фешенебельный публичный дом, куда приезжали "развлечься" видные представители политической, экономической и творческой элиты Западного мира.

Хорошо, по всей видимости, осознавая крайне порочный характер такого рода развлечений, Эпштейн тем не менее сделал массу фотографий своих гостей, упоминая их фамилии также в личных дневниковых записях и переписке.

Общественности были предъявлены фотографии и записи, в которых фигурировали комик Крис Такер, поп-звезда Майкл Джексон, рокер Мик Джаггер, британский бизнесмен Ричард Брэнсон, журналист Уолтер Кронкайт, актер Кевин Спейси, брат нынешнего британского монарха Эндрю Маунтбеттен-Виндзор и герцогиня Йоркская Сара Фергюсон.

Среди клиентов Эпштейна называли экс-премьера Великобритании Тони Блэра, экс-премьера Израиля Эхуда Барака, бывшего лидера демократического большинства в американском сенате Джорджа Митчелла, члена Бильдербергского клуба Джорджа Стефанопулоса, миллиардеров Томаса Баррака и Лесли Векснера, обладателя премии "Оскар" Вуди Аллена, наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана и знаменитого адвоката Алана Дершовица.

Политические последствия и эффект QAnon

В документах Эпштейна обнаружено большое количество фотографий с участием бывшего президента США Билла Клинтона. На одной из них он нежится в бассейне с девушкой, лицо которой заретушировано по цензурным соображениям.

На суд общественности представлен также документ, в котором Эпштейн рассказывает, что в 90-х годах познакомил нынешнего президента США Трампа с 14-летней девочкой. Со слов Эпштейна, он спросил у Трампа, хороша ли девочка, а тот улыбнулся и кивнул головой в знак согласия.

Ирония здесь в том, что Дональд Трамп победил на президентских выборах, обещая, в том числе, вскрыть заговор молчания вокруг высокопоставленных педофилов, вывести их, так сказать, на чистую воду, разоблачить и осудить. В существовании такого заговора были убеждены адепты движения QAnon, которые составили значительную часть трамповского электората.

Теперь, после обнародования части документов Эпштейна, "куанонщики" получили новые подтверждения своей правоты. Единственное, что их шокировало — это вовлечённость самого Трампа в эту мутную историю. Такой поворот сюжета вызвал, во-первых, падение президентских рейтингов, а во-вторых, очередной рост популярности теории мирового педофильского заговора, на фундаменте которой как раз и выстроено здание QAnon.

Сила теории заговора QAnon в её многогранности

QAnon — это масштабная ультраправая конспирологическая теория, возникшая в США в 2017 году и распространившаяся по всему миру. Её часто называют "матерью всех теорий заговора" из-за её всеобъемлющего и изменчивого характера. QAnon впитала в себя элементы других теорий: "Пиццагейт" (ложное обвинение демократов в педофильском кольце, работающем из пиццерии), кровавый навет, теории о рептилоидах, отрицание COVID-19, антивакцинаторство и других.

Теория распространялась через анонимные посты на имиджборде 4chan от лица "Q", который утверждал, что имеет уровень доступа "Q" к засекреченной информации. Сообщения были полны намёков, ребусов и предсказаний, которые никогда не сбывались. Последователи занимались их расшифровкой, что создавало эффект вовлечённости и постоянного поиска "скрытой истины".

"Куанонщики" верят, что миром тайно управляет глобальная сеть сатанистов-педофилов и каннибалов, пьющих адренохром (мифическое вещество, добываемое из страдающих детей) для продления жизни и обретения власти.

В эту сеть входят высшие демократы (Клинтоны, Обама, Сорос), голливудские знаменитости, глобальные финансисты, лидеры "глубинного государства" (теневое правительство в аппарате власти), а иногда и Ватикан, или "иллюминаты" — так называют одну из старейших европейских религиозных сект. Все эти люди вместе составляют "кабалу".

Весь мейнстрим — СМИ, наука, система образования, "официальная" история, выборы (если их выиграли не те) — является инструментом кабалы для обмана "спящих" масс. Пандемия COVID-19 могла быть либо сфабрикована, либо преувеличена для введения контроля. Вакцины — часть плана по чипированию или сокращению населения.

Против кабалы ведёт тайную войну Дональд Трамп (а до него — патриоты в армии и спецслужбах, известные как "Q+" или "Военные"). Существует секретный "План", в ходе которого все члены кабалы будут арестованы военными трибуналами и публично казнены (часто упоминаются расстрелы на Гуантанамо).

Когда предсказанный массовый арест ("Шторм") не происходит в обещанную дату, это не приводит к разочарованию. Вместо этого дата переносится, а неудача объясняется сложностью операции или кознями врага.

После поражения Трампа на выборах 2020 года и ненаступления "Шторма" идеология трансформировалась. С тех пор Трамп стал рассматриваться не просто как президент, а как мессианская фигура, "избранный Богом", чьё возвращение к власти должно было стать кульминацией "Плана". Как видим, этого пока не произошло, и в этом — фундаментальное разочарование адептов QAnon.

Друзья по всему свету

QAnon это динамичная идеологическая экосистема, построенная на ядре конспирологических нарративов, которые адаптируются под местный контекст и текущие события. Она впитывает и объединяет множество мифов и городских легенд в единую апокалиптическую сагу.

"Куанонщики" нашли соратников во многих странах. Например, в Германии кабалой стали называть правительство Меркель, а локдауны и вакцинацию — частью глобального плана по угнетению. Движение "Querdenken" впитало в себя идеи QAnon.

Во Франции кабалой называют западную либеральную элиту, стремящуюся уничтожить традиционные ценности, а Трамп рассматривается как союзник в борьбе с нею. Похожее дела складываются и в Японии, только там на теорию QAnon накладывается поражение во Второй мировой и местные религиозные культы.

В целом же "куанонщики" фокусируются на "духовной войне", используя наративы библейской апокалиптики (что привлекает радикальных христиан-евангелистов).

Тайные знаки воинов света

Пока ни одно из предсказаний QAnon не сбылось. Массовых арестов не произошло. ФБР официально назвало QAnon идеологией, провоцирующей насилие и представляющей угрозу внутренней безопасности. С другой стороны, правоохранительные органы стран Запада в своих отчётах фиксируют преступления против детей, но не упоминают о сатанинских организациях как о глобальной силе. Во всяком случае, публично.

В свою очередь, официальные лица и крупные западные СМИ иногда упоминают "деструктивные культы", не предоставляя системных доказательств её наличия. Так что на сегодняшний день нет верифицированных данных или судебных подтверждений существования глобальной сети сатанистов-педофилов. Однако, как известно, если у вас нет паранойи, это не значит, что за вами не следят.

Одно время "куанонщики" воспринимались общественностью как люди, переживающие острую фазу шизофрении. Но публикация документов Эпштейна заставила журналистов и расследователей отказаться от излишней тенденциозности.

По общему мнению, только в Америке активно действуют больше тысячи организаций сатанистов. Значительная часть из них вовсе не скрывается, поскольку американское законодательство лояльно в отношении таких групп. Часть действует подпольно, поскольку методы таких групп и их религиозные практики выходят за рамки даже самого либерального законодательства.

Показательно, что в сатанинские организации втягивают детей. Часто это делают их старшие родственники — адепты сатанизма. Американское общество как будто специально подготовлено для распространения сатанизма — бесконтрольное распространение порнографии, толерантное отношение к наркотикам, разрушение семейных ценностей, поддерживаемый пропагандой культ однополых связей. Американская молодежь отрицает в своей массе традиционные религиозные ценности.

Это, конечно, не сеть педофилов, но самая настоящая глобальная сатанинская паутина, в которую попала целая нация, а её вожди до последнего времени делали многое, чтобы вместе с ними в этой опасной ловушке оказался весь мир. Трамп вроде бы решительно отказался от концепции насильственного либерального переустройства мира. Тем не менее, он не спешит делиться с общественностью тайной, хотя и продолжает утверждать, что эта тайна существует.

Молчание Трампа как предательство

Адепты QAnon чувствуют себя преданными, но пока отказываются от решительных поступков. По их мнению, Тамп не до конца свободен в своих действиях. Они внимательно смотрят на его выступления и пытаются по губам Трампа прочесть, что на самом деле он пытается донести до своих сподвижников.

Из этого пока ничего не получается. То ли "куанонщикам" не хватает таланта, то ли Трамп говорит только то, что хочет сказать. Так или иначе, публикация файлов Эпштейна больше подрывает репутацию нынешнего президента чем его оппонентов из демократического лагеря. Сторонники Трампа готовы простить ему всякие, сказанные в запале, глупости. Они не простят президенту только молчания.