Любовь Степушова

Сирия: Аш-Шараа добился капитуляции курдов, что резко усиливает Турцию

С разгромом курдов в Сирии риски для России резко возрастают
Курды в Сирии капитулировали. Раскрыты условия соглашения с Аш-Шараа при участии США и Турции. Каковы последствия для России и региона?

Курдские бойцы на передовой в Ракке
Фото: https://www.flickr.com/photos/kurdishstruggle/31722972051/ by Kurdishstruggle is licensed under FlickreviewR
Курдские бойцы на передовой в Ракке

Курды капитулировали в Сирии

Боевики, верные нынешнему лидеру Сирии Ахмеду Аш-Шараа (бывший террорист Ан-Нусры* Джулани) добились очень серьезных результатов в курдских районах (Рожава). Они за выходные без сопротивления заняли весь западный (южный) берег Ефрата и некоторые восточные его части в провинции Ракка. Курды, которые потеряли контроль над половиной прежней территории, похоже, капитулировали.

Иранские Telegram-каналы сообщают, что они вчера распустили Сирийские демократические силы (SDF, политико-военная коалиция, созданная для международного признания и управления территориями), а военная элита — командование воздушно-десантных войск вместе с курдскими партнерами из Пешмерги (Ирак), "начали перемещаться в неизвестное место".

Верховный командующий YPG (вооруженные формирования SDF) Сипан Хамо заявил, что Рожава не стремится к отделению, и её будущее лежит внутри Сирии. Он апеллирует к помощи США и Израиля в условиях отсутствия поддержки от Ирана или России. Поступают взаимные обвинения в резне курдов в Ракке и резне курдами заключенных в городской тюрьме Аль-Табка в провинции Ракка.

США сдали курдов Турции

Курдские войска выступали в качестве основной американской прокси-силы во время кампании Вашингтона против Исламского государства* (ИГ*, ранее ИГИЛ*), а скорее для сдерживания России. После устранения российского фактора, США сдали курдов Турции (там они считаются террористами), чтобы предотвратить дрейф Анкары от США, в частности, по Газе. Вашингтон признал право нового Дамаска на контроль над всей территорией страны и снял с него санкции.

Аш-Шараа заявил, что проект свободный сирийский Курдистан сворачивается. Вместо этого в рамках подписанного соглашения о перемирии при посредничестве США грядёт:

  • полная интеграция всех курдских гражданских институтов и армии (личным заявлением, а не скопом) в сирийское государство.
  • передача контроля над всеми нефтяными месторождениями сирийскому правительству;
  • обязательство курдов выдворить элементы РПК (Рабочей партии Курдистана) за пределы Сирии. Этот пункт говорит о плотном участии Турции.

Сообщается, что сирийское правительство представило лидеру SDF Мазлуму Абди предложение занять пост губернатора Хасаки (одной из "освобождённых" провинций).

Что для России означает усиление Турции

Разгром курдов на севере Сирии автоматически принесёт доминирование протурецких силв регионе. Для России это означает:

  1. Ослабление рычагов влияния, так как курды долгое время были силой, позволявшей Москве балансировать между Дамаском и Анкарой. Россия окончательно теряет роль гаранта мирного процесса, который она пыталась поддерживать через формат федерализации Сирии. Очевидно, что её не будет.
  2. Территориальную экспансию Турции,  вытесняя остатки российского присутствия из Рожавы, а это был аэродром Камышлы, дамба ГЭС Тишрин — стратегически важный объект на Евфрате, пункты дислокации патрулей в Манбидже и Кобани.
  3. Дестабилизацию региона, так как ликвидация курдских структур управления освободит исламистов из тюрем, что создаст новую волну нестабильности, угрожающую безопасности южных рубежей России.

*Террористическая организация, запрещена в РФ

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру
