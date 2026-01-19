Сирия: Аш-Шараа добился капитуляции курдов, что резко усиливает Турцию

Курды в Сирии капитулировали. Раскрыты условия соглашения с Аш-Шараа при участии США и Турции. Каковы последствия для России и региона?
Боевики, верные нынешнему лидеру Сирии Ахмеду Аш-Шараа (бывший террорист Ан-Нусры* Джулани) добились очень серьезных результатов в курдских районах (Рожава). Они за выходные без сопротивления заняли весь западный (южный) берег Ефрата и некоторые восточные его части в провинции Ракка. Курды, которые потеряли контроль над половиной прежней территории, похоже, капитулировали.
Иранские Telegram-каналы сообщают, что они вчера распустили Сирийские демократические силы (SDF, политико-военная коалиция, созданная для международного признания и управления территориями), а военная элита — командование воздушно-десантных войск вместе с курдскими партнерами из Пешмерги (Ирак), "начали перемещаться в неизвестное место".
Верховный командующий YPG (вооруженные формирования SDF) Сипан Хамо заявил, что Рожава не стремится к отделению, и её будущее лежит внутри Сирии. Он апеллирует к помощи США и Израиля в условиях отсутствия поддержки от Ирана или России. Поступают взаимные обвинения в резне курдов в Ракке и резне курдами заключенных в городской тюрьме Аль-Табка в провинции Ракка.
Курдские войска выступали в качестве основной американской прокси-силы во время кампании Вашингтона против Исламского государства* (ИГ*, ранее ИГИЛ*), а скорее для сдерживания России. После устранения российского фактора, США сдали курдов Турции (там они считаются террористами), чтобы предотвратить дрейф Анкары от США, в частности, по Газе. Вашингтон признал право нового Дамаска на контроль над всей территорией страны и снял с него санкции.
Аш-Шараа заявил, что проект свободный сирийский Курдистан сворачивается. Вместо этого в рамках подписанного соглашения о перемирии при посредничестве США грядёт:
Сообщается, что сирийское правительство представило лидеру SDF Мазлуму Абди предложение занять пост губернатора Хасаки (одной из "освобождённых" провинций).
Разгром курдов на севере Сирии автоматически принесёт доминирование протурецких силв регионе. Для России это означает:
*Террористическая организация, запрещена в РФ
