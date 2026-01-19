Братский народ или антироссийский таран: СВО заставила сделать жёсткий вывод

На исходе четвёртого года Специальной военной операции в нашем общественном сознании, как это ни странно, нет чёткого понимания, кто такие украинцы.

Фото: flickr.com by Vladimir Yaitskiy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ флаг украины

Проблема самоидентификации украинцев в контексте СВО

То ли они представляют собой часть единого русского народа, то ли являются "братским" для нас народом, то ли входят в число европеизированных русофобских народов, таких как поляки, финны, прибалты и иже с ними. В первом случае отпадает необходимость в самом существовании Украины, во втором случае — нам нужно относиться к украинцам с любовью, уважением и пониманием, в третьем — следует учить их уму-разуму безо всяких церемоний и политесов, с помощью военной дубинки. По понятным причинам наши теоретики, аналитики и пропагандисты обходят стороной вопрос об украинском народе. Но без ответа на него невозможно определить, какой итог СВО не только будет приемлем для России, но и станет благом для Украины.

Формирование украинского самосознания и кровавый конфликт с Польшей

Не вдаваясь в исторические подробности и неуместное в публицистической статье теоретизирование, перечислю лишь некоторые общеизвестные факты. Самосознание и самобытная культура украинцев как восточнославянского православного народа в основном сложилась в ХV — ХVI веках. Оказавшись под властью Речи Посполитой, украинцы, мечтавшие о "нэзалэжнисти" (так в транскрипции звучит украинское слово "независимость"), то и дело учиняли кровопролитные бунты и поднимались на восстания, порой принимавшие характер национально-освободительных войн, самой масштабной из которых стала война под предводительством Богдана Хмельницкого. Причём в этих конфликтах обе стороны демонстрировали невероятную жестокость, порой превосходя в этом плане даже известных своей беспощадностью ассирийцев. Поляки, относившиеся к украинцам как к быдлу, сажали их на кол, распинали, поджаривали живьём, сдирали с них кожу и т. п. Украинцы поголовно вырезали целые польские селения и местечки, при этом, как правило, доставалось и попавшим под горячую руку евреям. Кстати, так называемая Волынская резня стала одним из последних проявлений такой вот свирепой борьбы украинцев против польского угнетения.

Вынужденное присоединение к Русскому государству

Понятно, что присоединение Украины к Русскому государству было вынужденной мерой, обеспечившей её народу элементарное выживание. Как известно, в составе Российской империи никакой Украины, в отличие от Царства Польскому или Великого княжества Финляндского, не было, что свидетельствует о том, что украинцы (малороссы) тогда действительно воспринимались в качестве чрезвычайно близкого великороссам народа. Однако это вовсе не препятствовало сохранению их национальной самобытности, причём украинская научная и культурная элита (политической попросту не было) продолжала лелеять и пестовать мечту о собственной государственности. А поскольку этот процесс шёл перманентно и не был приостановлен слишком уж мягкой русификацией, то на руинах Российской империи после 1917 года едва не возникла "нэзалэжна Украйина".

Советский период как высшая точка развития Украины

Следующий, а именно советский, этап существования украинского народа можно считать самым благополучным в его истории. Украинцы получили прекрасную возможность развивать свою культуру, сформировали политическую элиту, в состав УССР вошли огромные территории, населённые преимущественно русскими (Донбасс, Причерноморье, Крым). Правда, присоединение к Украине её нынешних западных областей явилось фатальной ошибкой советской власти, заложившей мину замедленного действия под само существование этой страны. В составе СССР Украина превратилась в процветающую и мощную республику с огромным научно-техническим и промышленным потенциалом. Её территория превысила площадь крупнейшей европейской страны Франции, а население достигло 52 миллионов человек.

Украинцы как "братский народ" и их воинская доблесть

Украинцы тогда, без всякого преувеличения, были нашим "братским народом". Между прочим, изучая потери советских подводных лодок на Чёрном море в годы Великой Отечественной войны, я выяснил, что примерно половину экипажей погибших субмарин составляли украинцы. Да и лучший ас антигитлеровской коалиции Иван Кожедуб тоже был украинцем. Так что с воинской доблестью у наших нынешних противников, к сожалению для нас и для них самих, всё в полном порядке. Поэтому вряд ли стоит пренебрежительно называть солдат ВСУ "боевиками", принижая таким образом профессионализм и отвагу наших воинов, сражающихся не с какими-то деморализованными и "разбегающимися в разные стороны" бандитами, а с хорошо обученными и вооружёнными западной техникой "захисныками риднойи нэньки".

Исторический шанс 1991 года

Таким образом, к 1991 году, когда Советский Союз был погублен бездарной политикой его руководства и предательством элит, всё было готово к тому, чтобы на карте мира возникла независимая Украина, перед которой рисовались самые великолепные перспективы развития. Украинцы подошли к своей главной исторической развилке в наилучшем положении по сравнению со всеми другими бывшими советскими республиками, включая Российскую Федерацию, которой грозила самая настоящая дезинтеграция. Оценивая ситуацию, в которой тогда оказалась Украина, можно невольно воскликнуть: "А счастье было так возможно!"

Национальный характер и роковые решения

Увы, одной из неприятных черт украинского национального характера (я сам наполовину украинец, да и жена у меня тоже украинка) является затмевающая разум жадность (это качество русским присуще в значительно меньшей степени или вообще несвойственно). Если русские мучают себя проблемами "Кто виноват?" и "Что делать?", то щирый украинец постоянно задаётся роковым вопросом: "Хто зйив мое сало?"

Если бы украинская власть проявила дальновидность и реально оценивала внутренне состояние своей новоиспечённой страны, то она добровольно бы отказалась от Крыма и Донбасса, чтобы не провоцировать возможные политические и национальные конфликты.

Ответственность российской элиты 1990-х

Однако здесь следует определённо сказать, что главная вина в том, что нынешний российско-украинский конфликт стал неизбежным, всё-таки лежит на руководстве нашей страны, а именно на ельцинской клике, избравшей главной идеей своей разрушительной деятельности лозунг, озвученный Борисом Николаевичем в Вашингтоне: "Боже, храни Америку!"

При расчленении нашей прежней Родины, по злой воле или по обыкновенной глупости была допущена непростительная преступная ошибка, которая во многом определила не самый благоприятный вектор развития России и совсем уж злосчастную (пожалуй, это самый подходящий эпитет) судьбу Украины.

Несостоявшаяся альтернатива украинского будущего

Очевидно, что, опираясь на боеспособную армию и ещё не до конца деморализованную службу госбезопасности, российское руководство могло провести на выгодных для себя условиях ряд референдумов и вернуть в состав РФ восточную и южную части Украины. Даже возвращение русскоговорящего Киева тогда было вполне возможным!

В результате возникла бы Украина примерно равная по площади Белоруссии, то есть состоящая из 6 — 8 областей, от которой откололась бы её крайне неоднородная западная часть. Именно в этом и состояло истинное счастье украинцев. Которое, как это ни печально признать, не сбылось.

Идеологический выбор Украины и его трагические последствия

Если бы не амбиции националистической львовско-киевской элиты (вспомним, что первый президент Украины Кравчук громогласно называл свою страну не иначе как "великой державой"), избравшей откровенную русофобию в качестве своей идеологии, компактная нейтральная или союзная России и Белоруссии Украина сейчас бы наверняка жила в мире и достатке. В этом случае её процветанию могли помешать разве что кумовство и местечковая ограниченность.

И тогда в организованной Западом бессмысленной для Украины бойне не погибли бы сотни тысяч оболваненных пропагандой жителей Незалежной, которая ныне являет собой самый чудовищный пример несостоятельного химерического государства, разрушенного изнутри преступными действиями компрадорского правящего режима и тупой упёртостью населения, до сих пор в большинстве своём грезящего о европейских благах и мечтающего о том, чтобы у клятого москаля "корова сдохла".

Россия, власть и поиск выхода из исторического тупика

Президент России Владимир Путин выведен из-под критики наших СМИ, что не мешает обсуждать его действия и слова не только на условных кухнях, но и в интернете. Причём суждения некоторых комментаторов порой грешат самыми несправедливыми оценками и даже обвинениями. Однако не следует торопиться с выводами и впадать в крайности, даже если они продиктованы самым пламенным патриотизмом.

Нужно понимать, что Владимир Владимирович пытается исправить или хотя бы смягчить ошибки своего незадачливого предшественника. Задача эта поистине титаническая, поскольку, как я уже писал, ельцинская зондеркоманда за сравнительно короткий срок натворила такое огромное количество непоправимых, разрушительных для России дел, что их последствия придётся разгребать нескольким поколениям "дорогих россиян". Здесь уместно вспомнить русскую пословица: "Ломать — не строить".

Горбачёв и Ельцин ломали примерно пятнадцать лет, отстраивать промышленность и формировать подходящую идеологию придётся, наверное, не одно десятилетие.

Из всего этого следует, что нынешние украинцы не являются ни частью нашего народа, ни "братским" нам народом. В силу обстоятельств и, главное, собственного выбора они используются Западом в качестве антироссийского тарана (скорее, даже бревна этой стенобитной конструкции). Поэтому считаться с интересами и чувствами последышей Мазепы, Петлюры и Бандеры нет никаких оснований.

Наша власть обязана отбросить в противостоянии с ними любые сантименты и проявления доброй воли и действовать в меру жестоко, но аккуратно. При этом нужно хотя бы попытаться объяснить замороченным украинцам, которых, подобно стаду баранов, свои и зарубежные "пастыри" гонят на убой, в чём их истинное благо и кто является их настоящими врагами.

Особенность России состоит в том, что почти всё мужское население нашей страны так или иначе связано с вооружёнными силами. Кто-то служил в армии, кто-то имеет военное образование, кто-то сейчас исполняет свой долг на фронте. Практически каждый из них способен сформулировать вполне реалистический план победы над впавшей в безумие Украиной.

В сущности, он состоит всего из трёх пунктов. Во-первых, нужно организовать транспортную блокаду Незалежной, отрезав её от моря; во-вторых, отключить электричество по всей стране, прежде всего в Киеве и Львове, и, наконец, в-третьих, — перебить мосты через Днепр.

Отрадно, что российское руководство всерьёз взялось за выполнение двух первых двух пунктов этого незамысловатого сценария. В связи с бурными событиями в мировой политике, в частности, предельно агрессивными действиями Трампа, перед Россией сейчас открывается большое окно возможностей, и если наша страна реально хочет стать одним из центров многополярного мира, то необходимо приложить все усилия для победного завершения СВО в течение ближайших 6 — 9 месяцев.

Я же мечтаю о том, чтобы мой двоюродный брат и два племянника, насильно мобилизованные в ВСУ, вернулись живыми в родную Одессу, которая либо снова окажется в составе России, либо станет столицей независимой республики.

И ещё мне бы очень хотелось, чтобы жители "вольной и новой" Украины в границах 7 или 8 её нынешней областей занялись не бессмысленным скаканием на майданах, а мирным трудом и читали книги не только Шевченко, Франко и Леси Украинки, но и Пушкина, Гоголя и Булгакова.