Украинское урегулирование: очередное Трамп-шоу или зачем Стив Уиткофф и Джаред Кушнер летят в Москву

США направляют эмиссаров в Москву для диалога по Украине

Американский бизнес очень хочет вернуться, кулуарно Россию называют Клондайком. Но этому серьёзно мешает украинский кризис.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Embassy Jerusalem, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Steve Witkoff meets members of hostages families forum in Tel Aviv on May 13th 2025 - 4

Российский Клондайк, большая политика и переговоры по Украине

Позиция части американского истеблишмента, в народе называемого дипстейтом, крайне проконфликтна реальным переговорам и не раз помогала торпедировать определённые, уже почти достигнутые договорённости, как после того же Анкориджа.

Да и сам Дональд Трамп после пьянящей победы над Николасом Мадуро позволил себе несколько уж очень неуважительных высказываний в адрес Москвы, заявив даже, что не боится Путина "и всех уймёт".

Естественно, в Кремле и МИДе оценили и исчислили подоплёку трамповских высказываний. Так, министр иностранных дел Сергей Лавров прямо заявил следующее:

"Безусловно, когда Соединённые Штаты начинают действовать исключительно, игнорируя все те нормы, которые сами же продвигали, и когда сами же отказались от всех своих принципов, конечно, это наводит на мысль, что ненадёжными выглядят наши американские коллеги, когда действуют подобным образом".

А затем, после очередного кулуарного "нет", которое прозвучало в ходе прошедшего 12 января экстренного заседания Совбеза ООН по Украине, это же самое "Нет" более мягко прозвучало и от российского президента Владимира Путина во время церемонии вручения верительных грамот иностранным послам.

Казалось бы, зачем ехать в холодную и, как любят говорить рядовые американцы, негостеприимную страну двум наиболее доверенным эмиссарам Дональда Трампа, если российская позиция по Украине общеизвестна?

Вариантов здесь может быть только три:

Первый и самый маловероятный: Уиткофф и Кушнер, как автоматоны, едут вновь заявить о том, что Москва должна согласиться на сдвоенные гарантии безопасности ЕС-США, данные Украине. Т. е. по сути снова выставить неподкреплённый ничем, кроме экономического давления, ультиматум.

Но это было бы слишком просто. Как уже было сказано выше, американский бизнес буквально жаждет возвращения.

Поэтому второй вариант более простой и вероятный. Кушнер и Уиткофф едут в столицу России вести переговоры исключительно об экономических моментах возможного будущего сотрудничества. И тема Украины не будет реально затрагиваться либо будет затронута лишь символично.

И третий, практически не упоминаемый в российской прессе, вариант: трамповские эмиссары едут капитулировать. Косвенно на это указывают два совсем недавних события: во-первых, официально озвученное Трампом Зеленскому требование о выборах, а во-вторых, выступление Юлии Тимошенко, единственной из украинских политиков, кого Трамп и позвал на свою инаугурацию. В нём "железная леди" прямо с трибуны Рады обвинила Зеленского и весь киевский режим в тотальной коррупции.

Впрочем, это очень оптимистический вариант.

Неразрешённые вопросы и "качельное" Трамп-шоу, которое ещё не закончилось

Входит ли украинский трек в решающую фазу мирного урегулирования или более жёсткого противостояния, российский президент на вручении верительных грамот послам так и не сказал. И причина в том, что неразрешёнными остаются ещё несколько принципиальных вопросов.

Именно для этого Джаред Кушнер и Стив Уиткофф приезжают — в том числе прощупать развязки и в этом направлении. По словам Уиткоффа, как и Трампа, осталось два неразрешённых вопроса:

Статус Запорожской АЭС.

Обмен территориями и освобождение Донбасса от оккупирующих его украинских карателей.

К этим двум вплотную примыкает ещё одна крайне важная тема — проведение выборов на Украине, которому всячески сопротивляется истекше-просроченный режим.

Так что "качельное" Трамп-шоу и не заканчивалось. Просто в Москву прислали "добрых полицейских". Вполне возможно, уже через день после их визита Дональд Джонович заявит о новых поставках оружия или выдвинет угрозу обрушить мировой рынок нефти венесуэльскими запасами.

При этом нужно понимать: Трамп давит на всех и сразу, и события в Венесуэле наглядно показывают, что его методы давления, прежде всего, экономические, в любой момент могут получить дополнительное военное измерение. Естественно, не против России, но, вполне возможно, — её союзников, как уже случилось с Сирией и Венесуэлой.

Вместо заключения: мир меняется, и Россия должна меняться вместе с ним

Очевидно, что США вернули право сильного в международную политику, основанную на правилах. И теперь эти правила после 3 января и захвата Мадуро соблюдаются по инерции и не могут спорить с действительно оставшимся одним — США всегда правы, так как могут применить силу.

Именно так разворачивается на фоне очередного Трамп-шоу геополитическая реальность, во всяком случае, так это хочет представить сам Трамп. Но для России это на самом деле хорошее развитие событий.

Мало того, что события 3 января полностью легитимизируют в глазах мирового большинства и даже евроскептиков вроде Орбана и Фицо Специальную военную операцию, но и приводят в движение очень интересный парадокс, точнее, "вилку" для самого Трампа.

А парадокс такой: на фоне бунтующих американских штатов, городов и студенческих кампусов Трампу постоянно нужны не фиктивные победы, чтобы держать в тонусе свой ядерный MAGA-электорат, а настоящие. Ведь он обещал им — MAGA. И поэтому везде, где победа не будет лёгкой, даже легкодоступной, Трамп вынужден будет идти на уступки, чтоб закрыть проблему и поставить галочку перед промежуточными выборами, которые уже начинают дышать ему в затылок.

Поэтому, несмотря на то, что у Трампа есть цель, и цель эта — заключение максимально выгодной для него и его сторонников сделки с Россией, ему всё равно придётся уступить. Ибо Россия — не Венесуэла.

В то же время, как отмечают большинство экспертов-американистов, в том числе Джон Миршаймер, для Дональда Фредовича украинская война всё ещё чужая. Она не приносит ему и его команде значительных экономических дивидендов, и Трамп не уступает прежде всего из-за репутационных издержек, промежуточных выборов и дикого, патологического сопротивления ряда стран ЕС.

Поэтому Трамп медленно форматирует сам ЕС, надеясь переформатировать правительства там, как в Чехии, и уж потом выходить на сделку и с ЕС, и с Россией.

Примерно в таком ключе, как уже объявили об этом в Чехии: