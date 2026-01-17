Украина в предвкушении «светлого будущего», но есть нюанс

Запад обманывает налогоплательщика, чтобы Украина продолжала погружаться в хаос

Западный информационный фон полон сообщениями о том, как прекрасно будет на Украине после установления мира, достаточно ей ещё немного помочь.

Маниловщина процветает в западных нарративах об Украине

Например, обсуждаются фантастические планы гарантий безопасности Украине, вплоть до ввода военных контингентов.Также есть некий американский "план восстановления Украины" на огромную сумму в 800 млрд долларов, однако ЕС не готов выделить свои 100 млрд, как и частный сектор, который не пойдёт в нестабильную страну. Вновь вернулся в повестку вопрос ускоренного вступления Украины в ЕС, хотя в самом ЕС существует мощное движение по недопущению туда Киева.

Сегодня FT опубликовала материал о создании "совета мира" по Украине, возглавляемый Трампом, который должен следить "за выполнением плана по прекращению войны". И хотя допускается вхождение в состав "совета" России, но она не приглашена к обсуждению, которое намечено в Давосе, начиная с 20 января.

Все эти инициативы оперируют словами "гарантии" "рамки", "намерения", "согласования", но не описывают формы, сроки и механизмы их реализации. Таким образом фиксируется процесс, но не результат, и создаётся ощущение успешного движения вперёд, хотя налицо отсутствие консенсуса по ключевым вопросам и не только с Россией, но в самом западном лагере.

Ещё один способ давления на Россию

Проблема в том, что вопросы вносятся в повестку до появления контуров послевоенного устройства Украины и новой европейской системы безопасности. С высокой долей вероятности, они будут не такими, какими их представляют на Западе. Применяемая тактика обусловлена желанием продавить Россию на решения, которые ей не выгодны, запугать санкциями и обрушением экономики, если Россия не согласиться с западными нарративами. Далее рисуются сценарии протестов (не случайно так ярко дестабилизируется Иран) и развала страны.

Европа рискует суверенитетом, помогая Украине

Есть некоторые проекты, как бы реальные, но они также неосуществимы. Например, выделено 90 млрд Украине. Еврокомиссия будет занимать средства на международных финансовых рынках под гарантии "запаса прочности" многолетнего бюджета ЕС. Но запас прочности у той же Франции исчерпан. Париж всё сделает для того, чтобы выйти из проекта, он уже заявил, что выделит деньги только под вооружение, закупленное в Европе. За Францией подтянуться и другие с учётом того, что Венгрия, Словакия и Чехия уже вне этого плана.

Очень показателен план помощи Британии в создании для Украины ракеты средней дальности Nightfall, тогда как сама Британия десятилетиями не производила собственные баллистические ракеты наземного базирования, а советские компетенции на Украине утеряны. Лондон только ещё ищет компании для проектирования и создания первых трёх испытательных ракет. Напомним, что проект "Фламинго" закончился выпуском нескольких ракет и разворовыванием бюджетных денег.

Даже если дело дойдёт до поставок, то ВСУ достанется мало ракет. Британия и вся Европа не готовы ни физически, ни морально к эскалации отношений с РФ, так как передача ракет Москвой будет восприниматься как расширение конфликта за счёт третьей стороны.

Пропагандистская словесная шелуха о том, как всё будет прекрасно на Украине "после войны", достаточно лишь ещё немного помочь, прикрывается моралью о помощи "жертве агрессора" и призвана обманывать европейского налогоплательщика, чтобы он продолжал "затягивать пояса". Украина же будет продолжать погружаться в хаос, становясь лабораторией для западных "ястребов", распродавая им свои природные ресурсы.

