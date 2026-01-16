Тимошенко обвинила США в том, что они руководят фашистским режимом на Украине

Тимошенко взбунтовалась, назвав режим Зеленского фашистским в суде

Юлия Тимошенко назвала власть Зеленского фашистской. Что стоит за политическим скандалом в Раде и как он повлияет на будущее Украины?

Фото: securityconference.de by Harald Dettenborn, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Юлия Тимошенко

Тимошенко выбрана НАБУ для атаки

Юлия Тимошенко сегодня с группой поддержки своей фракции "Батькивщина" явилась на суд, где отрицала все обвинения контролируемого американцами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по поводу подкупа депутатов Верховной рады.

Тимошенко подозревают в предложении взятки в 10 тысяч долл. депутатам за "правильные голосования". Тимошенко якобы планировала "убрать большинство" Зеленского и "убивать его законы", передавая указания по голосованиям в одной из соцсетей.

Очевидно, что у НАБУ и САП нет задачи "побороть коррупцию", так как для этого нужна перезагрузка системы, а не одиночные атаки. Бывший депутат Рады, а сейчас российский политик Олег Царёв вспоминает, что в парламенте всегда пытались воздействовать на депутатов. По его словам, когда голосовали за то, кто будет премьер-министром при президенте Викторе Ющенко - Тимошенко или Янукович, "последние голоса покупали по 8 миллионов долларов". Деньги дал Игорь Коломойский, и выиграла Тимошенко.

США нужен ручной парламент

Перед американскими структурами стоит задача получить контроль, власть и управление над парламентом, чтобы он голосовал, как надо.

В январе голосование "Батькивщины" характеризуется переходом в жёсткую оппозицию к действующей власти. Фракция отказалась поддержать назначение новых кандидатур на места министров обороны и энергетики (согласованные с американцами), выступила против законопроекта об укреплении независимости НАБУ и САП, зарегистрировав вместо него альтернативный документ, а также не поддержала правительственный проект госбюджета на 2026 год, представив свой "альтернативный бюджет", который позиционировался как более социально ориентированный. Это США и МВФ совсем не надо — наступила пора голосовать за законы, которые поднимут налоги и тарифы, а также по приватизации активов в пользу западного бизнеса, что "Батькивщина" не поддерживает.

Тимошенко обвиняет США в поддержке фашистского режима Зеленского

На первом слушании в суде Тимошенко нисколько не тушевалась, а назвала власть Зеленского "фашистским режимом" и предупредила, что "следующие 5 лет станут последними в истории независимой Украины":

"У нас будет герб, флаг, гимн и рассеянный по всему миру народ, но кроме этого ничего не будет".

Это прямое обвинение США в поддержке фашистского режима в Киеве. То, что это обвинение исходит изнутри Украины говорит о том, что конъюнктура там меняется.

Тимошенко предала махом все прежние "идеалы" украинских "оранжевых революций", являясь пламенным их вдохновителем. И если уж говорить о фашизме, то именно она мечтала обнести Донецк и Луганск колючей проволокой и сбросить на них атомную бомбу. Скоро новая "пророссийская" позиция Тимошенко станет всеобщим политическим трендом на Украине в предчувствии краха и в стремлении избежать ответственности.

Дама так просто не сдастся. Против Тимошенко заводили дела практически все действовавшие президенты Украины. 11 октября 2011 года она получила 7 лет тюрьмы по делу о превышении власти и служебных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией. Есть примета, что обижать Тимошенко всегда заканчивается для инициаторов приговоров плохо.

В Сети циркулирует предположение о том, что Тимошенко чуть ли не будет новым президентом Украины после установления мира. Это заблуждение. Только военная администрация лет на 10 в Киеве способна как-то изменить ситуацию в украинском политическом паноптикуме в сторону его вразумления.

