Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Тимошенко обвинила США в том, что они руководят фашистским режимом на Украине

Тимошенко взбунтовалась, назвав режим Зеленского фашистским в суде
Мир » Бывший СССР » Украина

Юлия Тимошенко назвала власть Зеленского фашистской. Что стоит за политическим скандалом в Раде и как он повлияет на будущее Украины?

Юлия Тимошенко
Фото: securityconference.de by Harald Dettenborn, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Юлия Тимошенко

Тимошенко выбрана НАБУ для атаки

Юлия Тимошенко сегодня с группой поддержки своей фракции "Батькивщина" явилась на суд, где отрицала все обвинения контролируемого американцами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по поводу подкупа депутатов Верховной рады.

Тимошенко подозревают в предложении взятки в 10 тысяч долл. депутатам за "правильные голосования". Тимошенко якобы планировала "убрать большинство" Зеленского и "убивать его законы", передавая указания по голосованиям в одной из соцсетей.

Очевидно, что у НАБУ и САП нет задачи "побороть коррупцию", так как для этого нужна перезагрузка системы, а не одиночные атаки. Бывший депутат Рады, а сейчас российский политик Олег Царёв вспоминает, что в парламенте всегда пытались воздействовать на депутатов. По его словам, когда голосовали за то, кто будет премьер-министром при президенте Викторе Ющенко - Тимошенко или Янукович,  "последние голоса покупали по 8 миллионов долларов". Деньги дал Игорь Коломойский, и выиграла Тимошенко.

США нужен ручной парламент

Перед американскими структурами стоит задача получить контроль, власть и управление над парламентом, чтобы он голосовал, как надо.

В январе голосование "Батькивщины" характеризуется переходом в жёсткую оппозицию к действующей власти. Фракция отказалась поддержать назначение новых кандидатур на места министров обороны и энергетики (согласованные с американцами), выступила против законопроекта об укреплении независимости НАБУ и САП, зарегистрировав вместо него альтернативный документ, а также не поддержала правительственный проект госбюджета на 2026 год, представив свой "альтернативный бюджет", который позиционировался как более социально ориентированный. Это США и МВФ совсем не надо — наступила пора голосовать за законы, которые поднимут налоги и тарифы, а также по приватизации активов в пользу западного бизнеса, что "Батькивщина" не поддерживает.

Тимошенко обвиняет США в поддержке фашистского режима Зеленского

На первом слушании в суде Тимошенко нисколько не тушевалась, а назвала власть Зеленского "фашистским режимом" и предупредила, что "следующие 5 лет станут последними в истории независимой Украины":

"У нас будет герб, флаг, гимн и рассеянный по всему миру народ, но кроме этого ничего не будет".

Это прямое обвинение США в поддержке фашистского режима в Киеве. То, что это обвинение исходит изнутри Украины говорит о том, что конъюнктура там меняется.

Тимошенко предала махом все прежние "идеалы" украинских "оранжевых революций", являясь пламенным их вдохновителем. И если уж говорить о фашизме, то именно она мечтала обнести Донецк и Луганск колючей проволокой и сбросить на них атомную бомбу. Скоро новая "пророссийская" позиция Тимошенко станет всеобщим политическим трендом на Украине в предчувствии краха и в стремлении избежать ответственности.

Дама так просто не сдастся. Против Тимошенко заводили дела практически все действовавшие президенты Украины. 11 октября 2011 года она получила 7 лет тюрьмы по делу о превышении власти и служебных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией. Есть примета, что обижать Тимошенко всегда заканчивается для инициаторов приговоров плохо.

В Сети циркулирует предположение о том, что Тимошенко чуть ли не будет новым президентом Украины после установления мира. Это заблуждение. Только военная администрация лет на 10 в Киеве способна как-то изменить ситуацию в украинском политическом паноптикуме в сторону его вразумления.

Читайте Telegram-канал автора.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы украина юлия тимошенко верховная рада владимир зеленский соединённые штаты америки
Новости Все >
Долг в 3 тыс. рублей может запустить исполнительное производство — юрист Семеновский
Жители домов тоже ответственны в случае схода снега — эксперт по ЖКХ Гордеев
Индексация зарплат по уровню инфляции ударит по рынку труда — экономист Сальников
Эмоциональную устойчивость можно натренировать — психолог Бенетт
Частый прием жаропонижающих перегружает организм — врач Беляева
Летом проще оценить состояние автомобиля при покупке — автоэксперт Попов
Живая новогодняя ёлка в квартире повышает риск плесени через 2 недели
Цены на стоматологию в Ростове выросли на 10–15% — директор клиники Дмитриева
Жевательная резинка низкого качества вредит слизистой — эндокринолог Гончарова
Возврат смертной казни в России невозможен — правозащитница Меркачева
Сейчас читают
Пластик в Тихом океане стал домом для 46 видов животных — The Times of India
Наука и техника
Пластик в Тихом океане стал домом для 46 видов животных — The Times of India
Забор из искусственной травы служит до 10 лет без ухода
Недвижимость
Забор из искусственной травы служит до 10 лет без ухода
На Большом Никобарском острове обнаружен новый вид змей
Наука и техника
На Большом Никобарском острове обнаружен новый вид змей
Популярное
Мусорное пятно в Тихом океане: пластик стал домом для существ, которых не должно быть в открытом море

В середине Тихого океана огромный мусорный остров перестаёт быть пустым: пластик стал домом для живых существ, что меняет понимание экосистемы.

Пластик в Тихом океане стал домом для 46 видов животных — The Times of India
В озере Байкал обнаружили новый тип грязевых вулканов на дне — Sciencepost
Байкал снова преподнёс сюрприз: то, что обнаружили на дне озера, не ожидали увидеть вовсе
Гибрид-чемпион для лентяев: не требует пасынкования, не боится жары и кормит гроздьями весь сезон
Гренландия — новый Крым? Что захват острова США означает для России
Тимошенко взбунтовалась, назвав режим Зеленского фашистским в суде Любовь Степушова Физики воспроизвели вибронную связь в ионной ловушке — университет Райса Александр Рощин АЗЛК создал прототип автомобиля нового поколения, актуального и сегодня, ещё в 1980-х Сергей Милешкин
Срываешь — и текут соки: эти томаты слаще фруктов, опытные дачники засаживают ими каждую грядку
Грязь, вода, суррогатное топливо — им всё нипочём: двигатели СССР, которые могли буквально всё
Красиво на фото, ужасно в жизни: какие шторы выглядят дорого, а какие — сразу выдают экономию
Красиво на фото, ужасно в жизни: какие шторы выглядят дорого, а какие — сразу выдают экономию
Последние материалы
Влага в салоне становится причиной замерзания лобового стекла изнутри — Actualno
Дневной свет влияет на уровень сахара в крови
Эмоциональную устойчивость можно натренировать — психолог Бенетт
Недосып, стресс и малоподвижность ускоряют старение внешности — keramka
Ледяную воду добавляют в тесто для хруста чебуреков
Физики воспроизвели вибронную связь в ионной ловушке — университет Райса
Частый прием жаропонижающих перегружает организм — врач Беляева
Летом проще оценить состояние автомобиля при покупке — автоэксперт Попов
Картофель сохраняет сочность котлет при запекании
Куртка комбат снова войдёт в весенние коллекции дизайнеров в 2026 году — iGlanc
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.