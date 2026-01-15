Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Гренландия — новый Крым? Что захват острова США означает для России

Гренландия будет аннексирована США: Россия в новой геополитической реальности
Мир » Европа » Евросоюз

После встречи американцами по поводу Гренландии, европейцы пребывают в состоянии "грогги". Гренландию США аннексируют, что это означает для России?

Флаг Гренландии
Фото: commons.wikimedia.org by Nanopixi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг Гренландии

Европа в шоке от неуступчивости Трампа по Гренландии

Шеф европейской дипломатии Кая Каллас сказала в кулуарах Европарламента, что пора начать пить (алкоголь), настолько её испугал, масштаб глобальных проблем возникающих с США по вопросу притязаний на Гренландию. Впору вводить санкции в случае американской агрессии против члена Евросоюза (Дании), которая, как выясняется, неизбежна.

В Вашингтоне накануне прошла встреча министров иностранных дел Дании и Гренландии — Ларса Лёкке Расмуссена и Вивиан Мотцфельдт, с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио. На ней обсуждались требования США по приобретению острова. Президент Дональд Трамп перед встречей опубликовал пост, заявив, что любой результат, кроме перехода Гренландии под прямой контроль США, "неприемлем".

Трамп утверждает, что Гренландия критически важна для его проекта системы ПВО и ПРО "Золотой купол", чтобы исключить выполнение "агрессивных планов" Китая и России в Арктике. Вашингтон предлагает Дании огромную финансовую компенсацию (обсуждаются суммы до 100 млрд долларов) и пожизненную ренту, называя это "сделкой века в сфере недвижимости". Если же это не удастся, то Трамп готов к аннексии Гренландии.

Расмуссен признал, что Дании не удалось отговорить Штаты от захвата острова.

"Нам не удалось изменить позицию США. Очевидно, что президент (Трамп) хочет захватить Гренландию", — заявил он после встречи.

Создана рабочая группа по Гренландии, где пройдёт референдум

Министры Дании и Гренландии, заявили на переговорах, что остров является автономной территорией и вопрос о смене суверенитета не подлежит обсуждению, но описали позицию Вэнса как крайне жёсткую и лишенную сочувствия к позиции союзников — администрация Трампа отказалась исключить возможность силового захвата острова, если Дания не пойдет на сделку.

Тем не менее, видимо, ради проформы, переговорщики договорились о создании "рабочей группы высокого уровня" для "изучения способов удовлетворения интересов безопасности США без нарушения территориальной целостности Дании". Сразу после встречи Трамп заявил журналистам: "Вы не знаете, что я собираюсь делать", сохраняя неопределенность относительно возможных силовых шагов.

Европейские страны — Германия, Франция, Швеция, объявили о решении срочно направить военных в Гренландию, и это якобы намеренно происходит вне рамок структур НАТО. Но НАТО от развала эта казуистика не спасёт. И, конечно, небольшой европейский контингент — это не та сила, которая остановит США.

Утверждается, что население Гренландии против перехода под юрисдикцию США, но американцы могут провести референдум о независимости, а вторым вопросом — о присоединении к США, с предсказуемыми в свою пользу результатами, если пообещать жителям большие суммы денег. Военная база США в Гренландии обеспечит охрану референдума.

Россия в долгосрочной перспективе приобретёт новую угрозу безопасности

Гренландия занимает ключевое положение в Арктическом регионе. Её превращение в "непотопляемый авианосец" США с размещением систем ПРО "Золотой купол" и гиперзвукового оружия может радикально изменить баланс сил. Имея полный контроль над Гренландией, США получают возможность более эффективно блокировать выход российского флота в Атлантику (через Фареро-Исландский рубеж) и контролировать западную часть Северного морского пути.

Россия потеряет преимущество, которое она выстраивала годами, восстанавливая арктические военные базы. Именно поэтому с Гренландией Трамп будет вопрос решать.

С другой стороны, аннексия Гренландии станет беспрецедентным ударом по западному альянсу, что открывает для России окно возможностей для снижения санкционного и военного давления.

Если США официально аннексируют территорию западного государства, то любые претензии Запада к России по поводу Крыма или новых регионов теряют всякую моральную и юридическую силу. Москва сможет использовать принцип "вы делаете то же самое" как абсолютный аргумент на международной арене.

Россия получит выгоду от хаоса внутри Запада, однако в долгосрочной перспективе появление мощной американской военной инфраструктуры прямо у северных границ России станет критической угрозой для безопасности Северного морского пути.  

Читайте Telegram-канал автора.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы дания кая каллас дональд трамп соединённые штаты америки
Новости Все >
Маркировка питомцев упростит ветеринарный учет — ветеринар Шеляков
Российская ПВО эффективно перехватывает ракеты Нептун — эксперт Клупов
Еда не усиливает алкогольную интоксикацию — диетолог Рождественская
Санкции против России бьют по экономике ЕС — экономист Лежава
США могут изменить ход переговоров по Украине — политолог Баширов
В лагуне Лагоа-Нова зафиксировали 10 укусов пираний за месяц — биолог Мотта
Польза от холодной воды возможна только при системном закаливании — врач Гришанова
Десерт после еды не вредит при соблюдении нормы калорий — нутрициолог Брабечан
Первый тренер Овечкина: хоккеист просил прощения после неудачного сезона Динамо
Рост цен на нефть из-за Ирана и Венесуэлы усилил риск нефтяного шока
Сейчас читают
Классические коричневые брюки стали заменой джинсам со свитерами
Красота и стиль
Классические коричневые брюки стали заменой джинсам со свитерами
Пластик в Тихом океане стал домом для 46 видов животных — The Times of India
Наука и техника
Пластик в Тихом океане стал домом для 46 видов животных — The Times of India
Популярное
Урожай не помещается в ящики: томаты для теплицы, которые в 2026 году берут количеством

Лучшие сорта томатов для теплицы в 2026 году: урожайные гибриды, устойчивые новинки и проверенные фавориты для стабильного и вкусного урожая.

Гибриды томатов F1 дают более высокую урожайность в теплицах
Сорт томата "Санька" дает урожай до 8 кг с одного куста
Сорт за копейки обошёл элитные гибриды: урожай рекордный даже у тех, кто редко приезжает на дачу
Жизнь нельзя было спасти: после 46 000 лет заморозки в Сибири ожило существо старше всей цивилизации
Мусорное пятно в Тихом океане: пластик стал домом для существ, которых не должно быть в открытом море
Шерстистых носорогов погубил климат — Genome Biology and Evolution Александр Рощин Сначала посмотрите на себя: Кремль пересмотрел приоритеты в поддержке союзников Любовь Степушова Стеклоочиститель для автомобиля изобрела женщина Сергей Милешкин
Этот зимний маникюр выглядит так, будто ногти подсветили изнутри — новый тренд из Азии
Украинцы расплачиваются за русофобию и амбиции тотальным блэкаутом. Россия начала воевать серьёзно
Дыра размером с две страны вскрывала антарктические льды: разгадка пришла из глубины
Дыра размером с две страны вскрывала антарктические льды: разгадка пришла из глубины
Последние материалы
Диетические роллы готовят без майонеза и жирных соусов
Шерстистых носорогов погубил климат — Genome Biology and Evolution
Гренландия будет аннексирована США: Россия в новой геополитической реальности
Протесты в Сербии — это классическая цветная революция — Весна Веизович
Канцлер Германии требует от сограждан спасать экономику
Рынок такси уходит в тень из-за невыполнимых требований закона — экономист Корнеев
Поэтапное увлажнение кожи зимой снижает сухость при морозе и отоплении — Asteelcz
Плесень развивается в квартирах при высокой влажности и тепле
В озере Байкал обнаружили новый тип грязевых вулканов на дне — Sciencepost
Маркировка питомцев упростит ветеринарный учет — ветеринар Шеляков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.