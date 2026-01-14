Украинцы расплачиваются за русофобию и амбиции тотальным блэкаутом. Россия начала воевать серьёзно

Украина во тьме: расплата за русофобию обрушилась на каждый дом

Когда население Украины массово поддержало антироссийский проект и карательные операции в Донбассе, никто из "щирых", конечно, не думал, что расплачиваться придётся каждому.

Блэкаут на Украине

Украина платит за русофобию и амбиции

"Каждая сторона поднимает ставки, пока гибнут военные на фронте, а мы сидим без света", — жалуются авторы "пророссийского" Telegram-канала "Резидент".

Жалуется даже стойкий бандеровец Богдан Мирошников на той же платформе:

"Оккупант, к сожалению, всё ещё существует. И наносит удар по энергетике. В ближайшее время для столицы и трёх прилегающих районов графики отключений будут как манна небесная".

Положение усугубило желание руководства Украины начать летом прошлого года инфраструктурную войну с Россией. ВСУ наносили удары по НПЗ, критической инфраструктуре, в том числе в Чёрном (КТК и танкеры) и Каспийском морях (в январе по трём буровым установкам "Лукойла"). Кроме того, удар в новогоднюю ночь по селу Хорлы в Херсонской области, в котором заживо сгорели 29 человек, разъярил "русского медведя" до крайности.

Цели тотального блэкаута на Украине

Ситуация в энергетике за январь усугубилась для Украины до катастрофической. Киев, Одесса, Днепропетровск, Николаев, Харьков и их области практически полностью обесточены. По данным на 13-14 января, в Киеве и других городах введены экстренные отключения электроэнергии, из-за чего сотни тысяч домохозяйств остались без света, тепла и воды в условиях морозов до -16…-20°C. В Киеве так и не удалось запустить две главные ТЭС без перспектив на это, так оборудование станций — советского производства, а власти не побеспокоились о резервах, предпочитая разворовывать иностранную помощь.

Цель ударов ВКС РФ состоит не только в том, чтобы дестабилизировать тыл ВСУ, который обеспечивает работу военно-промышленного комплекса и логистику, но также спровоцировать отток населения из столицы (магазины перестанут работать, квартиры, вода, канализация замёрзнут). А потом можно и по бункерам киевского режима ударить тем же "Орешником". Недееспособный центр принятия решений — это то, к чему нужно стремиться.

Американцы засобирались в Москву, чтобы остановить Кремль

Американцы заволновались, потребовав прекратить обстрелы. На экстренном заседании Совета Безопасности ООН 12-13 января заместитель постпреда США Тэмми Брюс заявила, что удары по гражданской инфраструктуре "открыто высмеивают саму идею мира", которая имеет первостепенное значение для президента Трампа.

Россию не должно это волновать, так как у неё есть свои первостепенные значения, а угроза санкций не страшит. Это будут вторичные санкции, и Китай и Индия ответят. Тем временем, по сообщениям СМИ, переговорщики Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер засобирались в Москву. В Вашингтоне реально усомнились в том, что нынешние удары- "цветочки", что Кремль может преподнести "ягодки", и плакали тогда американские контракты на пока ещё украинские редкоземельные металлы.

Россия начала воевать серьёзно

Просматривается решимость Москвы, наконец, начать воевать серьёзно. Пока ещё украинцам оставляют газ, но скоро, вероятно, ПГХ во Львовской области, которое второй "Орешник" недавно пощадил, будет уничтожено.

"Россия будет решать проблемы военными методами, пока Киев не придёт в себя и не согласится на реалистичные условия переговоров", — заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя.

Он же предупредил, что с каждым днём эти условия для Киева становятся всё хуже.

Как сказала Елена Зеленская, украинцы готовы сидеть без света, воды и тепла ради "перемоги". Что же они заслужили такую прививку от русофобии и амбиций, чтобы никогда в будущем даже пикнуть не посмели что-то против России.

