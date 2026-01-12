Иран подавил террористический мятеж, взяв его организаторов на измор

Иранская крепость устояла: правительство подавило бунт, инспирированный извне

Иранское правительство отразило террористическую атаку, обвинив США и Израиль в её подготовке и завозе бунтовщиков. Для России это хороший знак.

Флаг Ирана

Перелом в Иране наступил

Иранцы собрались сегодня в Тегеране, чтобы выразить несогласие с антиправительственным бунтом. Это были сотни тысяч или даже миллионы человек, в отличие от малочисленных антиправительственных выступлений днями ранее.

Все иранские оппозиционные Telegram-каналы (часто транслирующие из Израиля) замолкли. Очевидно, что психологическая атака на Иран со стороны США и Израиля провалилась, а фейки (например, фото якобы иранской женщины прикуривающей от Корана было сделано в Канаде) не возымели действия, как и призывы американского гражданина Резы Пехлеви (наследника шаха) захватить правительственные здания, убить государственных служащих и установить флаги шаха в иранских посольствах по всему миру.

Оказывается, у этого человека "кроме Трампа" ничего за душой не было: ни правительства в изгнании, ни конкретных планов, ни опоры внутри Ирана.

Какие меры предпринял Тегеран

Критическая масса протестующих была преодолена через три дня после пика террора 8 января. Иранское правительство закрыло интернет, ввело армию в наиболее активные города и стало ликвидировать организаторов бунтов. Показаны сотни трупов бунтовщиков в чёрных мешках, что возымело эффект для массовки, оплаченной из Израиля. А для остальных и так было ясно, что вся эта "революция" — это не что иное, как внешняя попытка расчленить страну, уничтожить государство, подмять под себя ресурсы. Делу сплочения иранцев помогли имевшие место поджоги мечетей, осквернения святынь (даже средневековых), убийства с расчленением, погромы, творимые "революционерами".

Президент Масуд Пезешкиан открыто обвинил США и Израиль в организации терроризма путём подготовки отдельных лиц и ввоза их в страну. Он объявил три дня траура в честь "Национальной битвы за сопротивление поддерживаемому США и Израилем террористическому мятежу". Для Ирана это экзистенциальная война — за жизнь, суверенитет и достоинство.

Выявляя организаторов, особое внимание было уделено агентуре Моссада среди мигрантов. В результате ускоренного судебного процесса первая партия осужденных лидеров беспорядков будет, вероятно, публично, казнена.

Для России устойчивость Ирана — хороший знак

Если только США не вмешаются военным путём или не произойдет какое-либо другое трагическое событие, этот раунд войны Ирана с американским империализмом закончится, как и все предыдущие — Исламская Республика останется у власти, что важно для России, имеющей с Ираном общие огромные инвестиционные проекты, прежде всего транспортный коридор Север-Юг.

Что касается возможной войны, то спикер парламента Ирана предупредил, что любое военное нападение США вызовет масштабный ответ, назвав Израиль, а также все американские базы и корабли потенциальными целями. Психологический барьер Ираном преодолён в во время 12-дневной войны, так что сомневаться в этом обещании не приходится. Также не приходится сомневаться в той помощи, которую оказала Ирану Россия в части новых поставок средств ПВО.

