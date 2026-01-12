Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Ненависть друг к другу растёт: убийство в Миннеаполисе приведёт к гражданской войне в США

Миннеаполис — точка невозврата: убийство раскололо общество США надвое
Мир » Северная Америка » США и Канада

Убийство женщины в Миннеаполисе агентом миграционной службы вызвало взрыв негодования в США. Протесты разжигаются демократами, которые нацелились на свержение Трампа.

Беспорядки в Миннеаполисе, нападение на авто Ника Сартора
Фото: Telegram-канал Ника Сортора by https://t.me/NickSortorOficial
Беспорядки в Миннеаполисе, нападение на авто Ника Сартора

Убийство в Миннеаполисе запустило механизм гражданской войны

Первая мировая война началась с повода, который спокойно можно было бы урегулировать политически. Но этого не случилось, потому что война нужна для перераспределения власти и ресурсов. Сейчас подобная ситуация складывается в США.

Во всех 50 штатах проходят массовые протесты против действий федеральной Иммиграционной и таможенной службы (ICE) в Миннеаполисе (Миннесота). Там её агент убил женщину, которая пыталась на своём автомобиле перекрыть ему дорогу.

Секретарь Департамента внутренней безопасности (DHS) Кристи Ноэм назвала погибшую "внутренним террористом". Но протестующие с этим категорически не согласны. Они требуют остановить все миграционные рейды, объявить импичмент президенту США Дональду Трампу и ликвидировать миграционную полицию. В Миннеаполисе жители возвели баррикады, заходят и громят гостиницы в поисках федералов, а также атакуют республиканских блогеров. Один из них Ник Сортор распространил видео, на котором запечатлено нападение толпы на его автомобиль.

"Окружают мой автомобиль. Разбивают мои окна. Рисуют граффити на машине. Говорят снова и снова, что они собираются меня убить", — написал блогер в Telegram.

Но тут же постом ранее Сортор призвал к линчеванию "исламиста", совершившего наезд на толпу в Лос-Анжелесе, которая занималась поддержкой смена режима в Иране:

"Этому парню нужно немного уличного правосудия".

По его мнению, в Иране протесты — это такие какие нужно протесты, в отличие от американских, здесь "леваки" — сумасшедшие, продавшие Америку иммигрантам-мусульманам.

В США сложились экономические предпосылки гражданской войны

На самом деле, США всегда были страной иммигрантов, просто сейчас на всех благополучия стало не хватать: реальные доходы давно не растут, а растут безработица и инфляция, недвижимость же стала недосягаемой мечтой. Не случайно Трамп распорядился выкупить ипотечные ценные бумаги (MBS) на сумму 200 млрд долларов, чтобы принудительно снизить ставки по ипотеке и сделать ежемесячные платежи доступнее для граждан (и то 5% это много, когда кредиты брались под 3%).

Сегодня в США довольны жизнью только те, кто находится на вершине "пищевой цепочки" (например, состояние Трампа почти утроилось по сравнению с 2024 годом). Именно эти люди ведут борьбу за власть и ресурсы, используя массовое недовольство населения.

Если демократы обвиняют республиканцев во втягивании в войны, в создании атмосферы насилия и безнаказанности, то республиканцы демократов — в плохом наследии и прямой организации протестов через фонды Сороса. В том же Миннеаполисе у демонстрантов имеются убежища, где проводится обучение и даже выдаются лазерные указки.

Жажда мести нарастает. Американцы перестреляют друг друга

Ситуация будет только обостряться в связи с психопатическим поведением Трампа. Причём, если он хотя бы немного где-нибудь оступится, то рискует получить не только демократический состав нижней палаты конгресса после выборов в ноябре, а значит и импичмент, но и гражданскую войну. Стволов в США приходится около 2-х единиц в расчете на одного взрослого, и существует вторая поправка к Конституции, которая гарантирует право граждан хранить и носить оружие.

Обсуждается применение "Закона о восстании" 1807 года, согласно которому президент США может в одностороннем порядке задействовать ополчение и федеральные войска внутри страны, если "насилие в штате лишает граждан их конституционных прав", а власти штата не могут или не хотят их защитить (сейчас в Миннеаполисе полиция бездействует).

С другой стороны, губернаторы 22 штатов могут применять собственные "силы обороны штата" (State Guard) в случае чрезвычайных ситуаций внутри штата без санкции президента. Среди этих штатов — оплоты демократов штаты Нью-Йорк и Калифорния. И не надо думать, что при демократах ситуация успокоится, наоборот. Жажда мести друг другу набирает обороты.

Читайте Telegram-канал автора.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы миннеаполис дональд трамп соединённые штаты америки
Новости Все >
Основная часть январской зарплаты поступает в феврале — экономист Колташов
Тактическое звено получило больше полномочий в управлении — капитан Дандыкин
Европейские туристы стали чаще выбирать апарт-отели вместо гостиниц
Постепенное возвращение к привычному ритму снижает постновогодний стресс — психолог
Привязка условий выдачи кредитов к ключевой ставке нереалистична — экономист Беляев
NASA зафиксировало антихвост у межзвёздного объекта 3I/ATLAS на снимках
Грязные контейнеры для рассады повышают риск грибковых болезней
Плющенко начал восстановление прыжков в 43 года
Губерниев назвал себя партнёром мечты Загитовой в "Ледниковом периоде"
Фиксированная индексация усилит разрыв в зарплатах россиян — депутат Бессараб
Сейчас читают
За орбитой Нептуна возможна землеподобная планета — FUTURA
Наука и техника
За орбитой Нептуна возможна землеподобная планета — FUTURA
Щипцы для завивки ресниц повышают эффект макияжа глаз — InStyle
Красота и стиль
Щипцы для завивки ресниц повышают эффект макияжа глаз — InStyle
Популярное
Ледяная тьма за Нептуном дрогнула: космос намекает на мир, который мы не должны были увидеть

Японские астрономы допускают существование далёкой планеты, похожей на Землю. Она может скрываться за Нептуном и влиять на орбиты ледяных тел.

За орбитой Нептуна возможна землеподобная планета — FUTURA
Техника теневого нанесения парфюма повышает стойкость аромата — Bovary
Парфюм держится весь день без лишних пшиков — трюк, о котором молчат флаконы
Ремонт, который впечатляет кошелёк: 7 способов оформить ванную без плитки и лишних трат
Эти 10 простых вещей захватят гардеробы в 2026 году: стилисты предупреждают — покупайте заранее
Миннеаполис — точка невозврата: убийство раскололо общество США надвое Любовь Степушова Неандертальские аллели влияют на болевой порог — Communications Biology Александр Рощин Массовые протесты в Иране усиливаются на фоне репрессий Юрий Бочаров
Чернобыль снова подал сигнал: внутри реактора изменилось то, что не ожидали, после долгого затишья
Бабушкин цветок спасает дом от сухости и усталости: работает на полную, если выполнить одно условие
Теплица выглядит тёплой, но внутри опасно: зимой запускается процесс, который не видно сразу
Теплица выглядит тёплой, но внутри опасно: зимой запускается процесс, который не видно сразу
Последние материалы
Морковь Лагуна F1 созревает за 60–85 дней в холодных регионах
Детские крики вызывают стрессовые реакции у собак — Ouest-france
Аквааэробика дважды в неделю снижает вес на 3 кг — учёные BMJ Open
Ячневая крупа сохраняет текстуру при варке 25 минут
В Швеции используют электроподогреватели двигателя
Алтари возрастом 2700 лет обнаружены на Эвии — Popular Mechanics
Основная часть январской зарплаты поступает в феврале — экономист Колташов
Тактическое звено получило больше полномочий в управлении — капитан Дандыкин
Утилизация новогодних елок после праздников требует соблюдения определённых правил
Миннеаполис — точка невозврата: убийство раскололо общество США надвое
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.