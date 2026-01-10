Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Новый порядок в Персидском заливе после ухода США усилит Иран

Развал антихуситской коалиции усиливает Иран в Персидском заливе
Мир » Азия » Ближний Восток

Американцы не умеют с умом, а только силы — мало. Показательна история развала их коалиции в Персидском заливе, что усиливает Иран.

Страны Аравийского полуострова
Фото: Яндекс-карты by Pravda.Ru
Страны Аравийского полуострова

Амбиции ОАЭ против влияния Саудовской Аравии вылились в войну в Йемене

То, что начиналось как единый арабский фронт против хуситов, созданный в марте 2015 года и поддержанный США, теперь превратилось в войну Саудовской Аравии и Объединённых арабских эмиратов (ОАЭ).

Месяц назад ОАЭ, вероятно, почувствовав снижение руководящей роли Вашингтона в регионе, сделали ставку на Южный переходный совет (ЮПС) в Йемене, стремящийся к независимости юга (на севере уже де-факто отделились хуситы). В декабре ЮПС при поддержке контингента из ОАЭ стремительно захватил богатые нефтью провинции Хадрамаут и Эль-Махра, взяв под контроль ключевые порты (Аден, Эль-Мукалла, Сокотра) на юге страны. В СМИ заговорили чуть ли не о создании нового государства на территории бывшего Йемена.

Но тут Эр-Риад, который ранее контролировал Аден, очнулся и нанёс авиаудары по "сепаратистам", поддержав "легитимное правительство". А затем в ультимативной форме приказал Абу-Даби вывести все силы из захваченных территорий в течение 24 часов, ввёл 90-дневное чрезвычайное положение и 72-часовую блокаду портов, одновременно разорвав договор с ОАЭ об обороне. Очевидно, что Эмираты, не имея общей границы с Йеменом и имея менее сильную армию, пошли на попятную.

Министерство обороны ОАЭ объявило о выводе контингента, чтобы "обеспечить безопасность своего персонала на фоне возросших рисков и открытого конфликта внутри коалиции". ЮПС объявил 9 января о своем самороспуске, а её лидер бежал в ОАЭ.

Хуситы будут набирать силу

Десятилетия недалёкой политики США в регионе — от подпитки "арабской весны", которая привела к сепаратизму хуситов, до создания коалиции из 10 стран для их сдерживания, создали вакуум власти в Йемене, который Эр-Рияд и Абу-Даби попытались заполнить самостоятельно после снятия прямого контроля из Вашингтона. Прямые столкновения между Саудовской Аравией и ОАЭ маловероятны, но затяжной тлеющий конфликт между их прокси в Йемене гарантирован. Между тем хуситы, которых спонсирует Иран,  будут набирать силу, поскольку старые союзники становятся новыми противниками и можно играть на противоречиях между ними.

США проиграют Ирану и Бахрейн

Но это не все последствия перманентного американского вмешательства во внутренние дела других стран.

Французский сайт Dark Box сообщает, что саудовские войска, так называемые "Силы Щита", ушли из Бахрейна якобы из-за поддержки последним ОАЭ. Несомненно, что без их присутствия шиитское большинство Бахрейна снова активизируется при поддержке того же Тегерана. Согласно анализу Dark Box, регион Персидского залива вступил в фазу "вынужденной перестройки", поскольку напряженность между Эр-Риядом и Абу-Даби больше не ограничивается добычей нефти, пограничными спорами или влиянием в Йемене и Судане, а распространилась на саму суть суверенитета. Эпоха "консенсуса" в Персидском заливе фактически закончилась, уступив место открытой борьбе за лидерство в формирующемся региональном порядке, предупреждают авторы.

При этом в Бахрейне находится ключевая база ВМС США. Любая дестабилизация страны после ухода саудовских сил из Бахрейна напрямую затронет американские военные возможности в регионе и усилит риски для судоходства в Персидском заливе, которые и так велики.

Читайте Telegram-канал автора.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру
Темы йемен бахрейн ближний восток саудовская аравия соединённые штаты америки
Новости Все >
Китай сдержал 337 000 кв. км песка с помощью соломы, воды и солнечной энергии
День артиста в Московском молодежном театре отпразднуют по-особенному
Орехи содержат жирные кислоты и магний для работы мозга ребенка — эксперт Михалева
Двукратный олимпийский чемпион объяснил возвращение Костылевой
Теннисист Андрей Рублев проиграл в полуфинале турнира ATP-250 в Гонконге
Сладкая газировка и пакетированные соки провоцируют потерю влаги — терапевт Исковских
Мошенники похищают аккаунты на Госуслугах под видом капремонта — Angara Security
Защитник Георгий Джикия близок к уходу из турецкого "Антальяспора"
Аренда квартиры в 2026 году будет в два раза дешевле покупки — эксперт Селезнев
Четырёхдневка возможна в IT и креативных индустриях с 2026 года — эксперт Трепольский
Сейчас читают
Раннее включение печки замедляет прогрев двигателя
Авто
Раннее включение печки замедляет прогрев двигателя
Томат "Малиновка яблочная" даёт плоды до 1 кг
Садоводство, цветоводство
Томат "Малиновка яблочная" даёт плоды до 1 кг
Хромированная фурнитура признана устаревшим решением — Elle Decor
Недвижимость
Хромированная фурнитура признана устаревшим решением — Elle Decor
Популярное
Космос сорвался с цепи: объект нарушил предел, о котором предпочитали молчать слишком долго

Астрономы нашли гигантский астероид с рекордным вращением. Почему 2025 MN45 меняет представления о строении космических тел и важно для науки.

Астероид 2025 MN45 стал самым быстро вращающимся крупным объектом — Popular Science
Минус две трети экспорта в Россию: названы потери ЕС от санкций
Сколько миллиардов евро потерял Евросоюз из-за санкций против России
Сокровище для тех, кто любит простоту: зелёный оберег, который очищает атмосферу и украшает интерьер
Тренд, который вытесняет бейсболку: модницы летом 2026 будут охотиться только за этим аксессуаром
США сократили поддержку ООН из-за отсутствия выгоды Юрий Бочаров План возмездия: Россия готовит США сюрпризы после инцидента с танкером Marinera Любовь Степушова Проект обновления российских банкнот продлён до 2028 года Виктор Пахомов
Ракета "Орешник": удар возмездия или начало новой стратегии России в СВО?
Модная стрижка 2026 года, которая адаптируется под ваш стиль: бикси — элегантность и динамика в одном
Мини-джунгли за копейки: январь превращается в идеальный месяц для размножения этих комнатных растений
Мини-джунгли за копейки: январь превращается в идеальный месяц для размножения этих комнатных растений
Последние материалы
США сократили поддержку ООН из-за отсутствия выгоды
В Андалусии обнаружили дольмен возрастом около 5 тысяч лет — Earth
Яйцо, соль и сахар взбивают с минеральной водой для простого теста для пельменей
Китай сдержал 337 000 кв. км песка с помощью соломы, воды и солнечной энергии
День артиста в Московском молодежном театре отпразднуют по-особенному
Модульная ковровая плитка в интерьере всё чаще заменяет паркет — Ouest France
Булочки на сковороде поднимаются без дрожжей и расстойки — ouest-france
Сорт перца "Толстые щечки" даёт крупные плоды в теплицах
Тейпирование лица помогает от морщин и разглаживает мимику
Орехи содержат жирные кислоты и магний для работы мозга ребенка — эксперт Михалева
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.