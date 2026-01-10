Новый порядок в Персидском заливе после ухода США усилит Иран

Развал антихуситской коалиции усиливает Иран в Персидском заливе

Американцы не умеют с умом, а только силы — мало. Показательна история развала их коалиции в Персидском заливе, что усиливает Иран.

Страны Аравийского полуострова

Амбиции ОАЭ против влияния Саудовской Аравии вылились в войну в Йемене

То, что начиналось как единый арабский фронт против хуситов, созданный в марте 2015 года и поддержанный США, теперь превратилось в войну Саудовской Аравии и Объединённых арабских эмиратов (ОАЭ).

Месяц назад ОАЭ, вероятно, почувствовав снижение руководящей роли Вашингтона в регионе, сделали ставку на Южный переходный совет (ЮПС) в Йемене, стремящийся к независимости юга (на севере уже де-факто отделились хуситы). В декабре ЮПС при поддержке контингента из ОАЭ стремительно захватил богатые нефтью провинции Хадрамаут и Эль-Махра, взяв под контроль ключевые порты (Аден, Эль-Мукалла, Сокотра) на юге страны. В СМИ заговорили чуть ли не о создании нового государства на территории бывшего Йемена.

Но тут Эр-Риад, который ранее контролировал Аден, очнулся и нанёс авиаудары по "сепаратистам", поддержав "легитимное правительство". А затем в ультимативной форме приказал Абу-Даби вывести все силы из захваченных территорий в течение 24 часов, ввёл 90-дневное чрезвычайное положение и 72-часовую блокаду портов, одновременно разорвав договор с ОАЭ об обороне. Очевидно, что Эмираты, не имея общей границы с Йеменом и имея менее сильную армию, пошли на попятную.

Министерство обороны ОАЭ объявило о выводе контингента, чтобы "обеспечить безопасность своего персонала на фоне возросших рисков и открытого конфликта внутри коалиции". ЮПС объявил 9 января о своем самороспуске, а её лидер бежал в ОАЭ.

Хуситы будут набирать силу

Десятилетия недалёкой политики США в регионе — от подпитки "арабской весны", которая привела к сепаратизму хуситов, до создания коалиции из 10 стран для их сдерживания, создали вакуум власти в Йемене, который Эр-Рияд и Абу-Даби попытались заполнить самостоятельно после снятия прямого контроля из Вашингтона. Прямые столкновения между Саудовской Аравией и ОАЭ маловероятны, но затяжной тлеющий конфликт между их прокси в Йемене гарантирован. Между тем хуситы, которых спонсирует Иран, будут набирать силу, поскольку старые союзники становятся новыми противниками и можно играть на противоречиях между ними.

США проиграют Ирану и Бахрейн

Но это не все последствия перманентного американского вмешательства во внутренние дела других стран.

Французский сайт Dark Box сообщает, что саудовские войска, так называемые "Силы Щита", ушли из Бахрейна якобы из-за поддержки последним ОАЭ. Несомненно, что без их присутствия шиитское большинство Бахрейна снова активизируется при поддержке того же Тегерана. Согласно анализу Dark Box, регион Персидского залива вступил в фазу "вынужденной перестройки", поскольку напряженность между Эр-Риядом и Абу-Даби больше не ограничивается добычей нефти, пограничными спорами или влиянием в Йемене и Судане, а распространилась на саму суть суверенитета. Эпоха "консенсуса" в Персидском заливе фактически закончилась, уступив место открытой борьбе за лидерство в формирующемся региональном порядке, предупреждают авторы.

При этом в Бахрейне находится ключевая база ВМС США. Любая дестабилизация страны после ухода саудовских сил из Бахрейна напрямую затронет американские военные возможности в регионе и усилит риски для судоходства в Персидском заливе, которые и так велики.

