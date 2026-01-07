Венесуэльский кризис пытаются прикрыть борьбой за свободу: что США хотят контролировать на самом деле

В Венесуэле нефтяной сектор остаётся ключевым фактором конфликта

История вокруг Венесуэлы показывает, как экономические интересы всё чаще маскируются под риторику ценностей.

Фото: defense.gov by Старшина 2-го класса Джастин Стамберг, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Горение нефти во время контролируемого пожара в Мексиканском заливе

Нефтяная логика силы

Формально речь идёт о борьбе с диктатурой, фактически — о демонстрации права сильного влиять на перераспределение ресурсов.

Возникает принципиальный вопрос, который выходит далеко за рамки венесуэльского кейса: почему одни государства имеют право решать свои проблемы войной, а другим это категорически запрещено? И что происходит с мировой стабильностью, когда такие правила становятся нормой?

Именно на этом месте абстрактные рассуждения о ценностях заканчиваются и начинается прикладная технология давления. Чтобы силовое и экономическое вмешательство выглядело не как нарушение суверенитета, а как "вынужденная мера", ему требуется универсальное моральное оправдание — простое, эмоционально заряженное и понятное широкой аудитории. Таким оправданием в американской внешнеполитической практике всё чаще становится тема наркотрафика и образ "наркогосударства".

Тезис о "наркогосударстве" как удобная рамка

В продолжение этой логики американская риторика активно использует утверждение о том, что венесуэльская власть якобы сосредоточила в своих руках все ключевые теневые бизнесы, включая наркотрафик. Образ "наркогосударства" позволяет перевести разговор из плоскости международного права в плоскость криминального преследования и морального оправдания давления.

Однако даже при гипотетическом допущении такого контроля наркотики не способны формировать экономику государства. При любых объёмах это не системообразующий сектор: он не создаёт устойчивого бюджета, не обеспечивает международный статус и не делает страну стратегическим игроком. Наркоторговля может быть инструментом обогащения элит, но не фундаментом государственной мощи.

Нефть как реальный центр конфликта

Совершенно иной масштаб имеет нефтяной сектор. Венесуэла располагает крупнейшими в мире доказанными запасами нефти — свыше 300 млрд баррелей. Даже при сниженной добыче нефть остаётся главным источником потенциальных доходов и ключевым фактором геоэкономического веса страны. В периоды, когда добыча превышала 2-2,5 млн баррелей в сутки, нефтяные доходы формировали основу валютных поступлений и делали Венесуэлу одним из значимых игроков глобального энергетического рынка.

Именно нефть, а не наркотики, резко повышает интерес к стране со стороны Китая, Индии, Турции, Ирана и государств глобального Юга. Именно она превращает Венесуэлу из объекта санкций в потенциального партнёра и объясняет, почему, несмотря на давление США, Каракас сохраняет широкую сеть внешних контактов.

Американская практика смены режимов

Для американской политической системы внешнее вмешательство давно превратилось в рутинный управленческий инструмент: оно быстрее принятия законов, дешевле затяжной дипломатии и во многом выведено из-под прямого общественного контроля. По данным исследовательских центров с 1945 года в мире зафиксировано около 285 вооружённых конфликтов, при этом США участвовали минимум в 200 из них, что составляет 70-85 % всех случаев. Разброс оценок объясняется различиями в трактовке "участия": от полномасштабных вторжений до операций через прокси, военных советников, логистику и разведывательную поддержку. Однако принципиально важно другое: в крупнейших и наиболее жёстких операциях нефть и контроль над энергетическими потоками играли ведущую роль, даже если формально вмешательство оправдывалось борьбой с диктатурой, наркотиками, терроризмом или гуманитарными мотивами. И это было уже не раз

В 1951 году правительство Мохаммед Мосаддык национализировало нефтяную отрасль Ирана, лишив западные компании контроля над добычей, а уже в 1953 году США и Великобритания через спецслужбы организовали государственный переворот, свергнув Мосаддыка и восстановив управляемый внешний контроль над нефтью под лозунгами "стабильности" и "защиты демократии".

Аналогичный сценарий реализовался в Ливии: до 2011 года режим Муаммар Каддафи оставался договороспособным партнёром Запада и поставлял около 1,6 млн баррелей нефти в сутки, однако после усиления государственного контроля над нефтяными доходами и попыток автономной экономической политики США и их союзники инициировали военную операцию НАТО с авиаударами и поддержкой мятежа, что привело к ликвидации режима, распаду государства и утрате Ливией контроля над нефтяной системой.

В Панаме кейс Мануэль Норьега показал ту же логику в концентрированном виде: после утраты управляемости он был объявлен "наркобароном", и в декабре 1989 года США провели прямое военное вторжение в рамках операции "Правое дело", сопровождавшееся бомбардировками и арестом главы государства.

Во всех трёх случаях схема идентична: усиление ресурсной автономии → делегитимизация лидера → силовое давление под флагом борьбы с диктатурой, наркотиками или гуманитарной угрозой.

А что дальше?

Ключевой вопрос заключается не в прошлом, а в будущем. Если бы целью США действительно было "закрытие наркотиков", логично было бы ожидать демонтажа соответствующих сетей и смены экономической модели. Но этого не происходит. Нефтяные и наркокартели, посредники и региональные структуры остаются на своих местах. Меняется не система, а степень её управляемости.

Сейчас Вашингтон демонстративно показывает другое: если можно нейтрализовать действующего президента, значит, можно ликвидировать практически любого неугодного лидера. При этом ставка делается не на договорённости с оппозицией, а на переговоры с уже существующей властью — при условии её полного подчинения внешнему контролю.

Одним из первых сигналов в этом направлении стали обсуждения возвращения американских нефтяных компаний в Венесуэлу. Это принципиальный момент: вопрос нефти и нефтедобычи выходит на первый план, окончательно вытесняя всю риторику о наркотрафике и "уголовных режимах".

Нефтяной мотив: зачем США на самом деле нужна Венесуэла

Венесуэла официально обладает крупнейшими в мире доказанными запасами нефти — 303 млрд баррелей, что составляет около 20 % мировых запасов. При текущей добыче на уровне 0,8 млн баррелей в сутки коэффициент извлечения остаётся ниже 0,3 %, что указывает не на истощение, а на искусственно сдерживаемый потенциал. Иначе говоря, речь идёт не о "падающем нефтяном государстве", а о крупнейшем в мире нераскрытом резерве будущей добычи.

Для США контроль над таким объёмом означает не просто возврат на венесуэльский рынок. Это возможность влиять на глобальное предложение и ценовой коридор, не прибегая к прямым конфликтам на Ближнем Востоке и не завися от решений Эр-Рияда или Москвы. Венесуэльская нефть в этом контексте — стратегический рычаг, а не коммерческий актив.

Цена вопроса хорошо известна.

Совокупная добыча США сегодня составляет около 13 млн баррелей в сутки. Если после рестарта Венесуэла выйдет хотя бы на 3 млн баррелей в сутки, Вашингтон получит прямое влияние на 16 млн баррелей в сутки, то есть примерно 22 % мирового рынка. Это сопоставимо с объёмами всей ОПЕК на момент создания картеля в 1960 году и фактически формирует альтернативный центр нефтяной власти, не связанный обязательствами перед производителями Персидского залива.

Отдельный удар приходится по Китаю. До кризиса Пекин импортировал из Венесуэлы около 600 тыс. баррелей в сутки тяжёлой нефти — порядка 4 % внешнего энергетического импорта КНР — по схеме "нефть в обмен на кредиты". Передача контроля американским компаниям автоматически переводит эти потоки в зону долларовых расчётов и потенциального санкционного контроля США, лишая Китай стратегического канала поставок, который ранее обходил американскую финансовую систему.

Под давлением оказывается и ОПЕК+. Сегодня картель удерживает около 2 млн баррелей в сутки свободных мощностей, используя их как инструмент стабилизации цен. Если Венесуэла под американским контролем выйдет на 2 млн баррелей в сутки уже к 2027 году, дискреционные мощности картеля фактически обнулятся. Это лишит ОПЕК главного рычага быстрого реагирования на кризисы и позволит США компенсировать любые перебои на Ближнем Востоке собственным "политическим баррелем".

Ценовые последствия очевидны. Модели Wood Mackenzie показывают, что рост предложения на 2 млн баррелей в сутки снижает среднегодовую цену Brent на 8-10 долларов за баррель. В долгосрочной перспективе венесуэльский фактор способен зафиксировать коридор 40-50 долларов, что подрывает инвестиционные бюджеты России и стран Персидского залива, но одновременно поддерживает американскую переработку и внутренний рынок США, ориентированные на дешёвое сырьё.

Финальный вывод: зачем была нужна эта война

В таком контексте вся история с "уголовником-президентом" и наркотрафиком выглядит не причиной, а декорацией. Реальная цель — контроль над нефтяными потоками, перераспределение влияния на мировом энергетическом рынке и подрыв альтернативных центров силы. Всё остальное — лишь удобный язык оправдания, позволяющий "американскому праву" подменять собой международное и навязывать миру новые правила игры.

Вся эта история подводит к выводу, который всё труднее игнорировать. Когда одной стране разрешено решать свои экономические и политические проблемы силой, а всем остальным это запрещено, международное право перестаёт быть универсальным. Оно превращается в инструмент давления, а не в механизм стабильности.

Каждый подобный прецедент создаёт глобальный дисбаланс. Если США могут свергать режимы, захватывать лидеров, перекраивать энергетические рынки и называть это "правоприменением", то почему аналогичные действия со стороны других государств автоматически объявляются агрессией? Почему в одних случаях звучат слова о "защите демократии", а в других — экстренные заседания Совета Безопасности, санкции и угрозы международной изоляции?

Ответ очевиден и потому опасен: американская политика сама подрывает фундамент международной стабильности, превращая силу в главный аргумент и единственный универсальный язык мировой политики. В таком мире выживают не те, кто прав, а те, кто способен защитить свои интересы.

Именно поэтому главный вывод этой истории предельно циничен и предельно реалистичен: в мире двойных стандартов безопасность обеспечивается не правом, а силой.

А значит, быть слабым — смертельно опасно.