Минюст США отказался от главного обвинения. Сможет ли Мадуро выиграть суд?

Дело Мадуро разваливается в суде с роковыми для США последствиями

Минюст США отказался от ключевого обвинения против Мадуро, что может привести к развалу сфабрикованного дела. У Трампа осталась только одна надежда.

Прокуроры США сняли с Мадуро главное обвинение

Министерство юстиции США отказалось написать в обвинении, что президент Венесуэлы Николас Мадуро возглавлял наркокартель "Картель Солнца", как утверждала администрация Трампа.

Как сообщает NYT, в обвинительном заключении прокуроры утверждают, что речь идёт "о культуре коррупции и покровительства", а не о реальной организованной преступной группировке. Переход от определения "глава наркокартеля" к "участнику коррупционной системы" существенно изменит течение процесса и сам приговор.

Ранее обвинение строилось на законе RICO (о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях), который применяется к главам мафиозных структур и предусматривает большие тюремные сроки вплоть до пожизненного заключения (и даже смертной казни). Признание того, что "Картель Солнца" — это не формализованная ОПГ (что и так было ясно), а "культура коррупции", затрудняет доказательство того, что Мадуро осуществлял прямое оперативное руководство преступной организацией, то есть отдавал приказы. Это приведёт к снятию наиболее тяжких пунктов обвинения против него.

Что ждёт Мадуро в новых обстоятельствах

Теперь американские прокуроры делают упор на то, что Мадуро якобы позволял наркотрафику существовать в обмен на политическую лояльность и финансовую выгоду приближённых лиц. В американской правовой системе роль "соучастника" или "покровителя" (aiding and abetting) наказывается менее сурово, чем роль "руководителя преступного предприятия" (kingpin). Это открывает возможность для защиты требовать более коротких сроков заключения.

Обвинение в "наркотерроризме" (которое подразумевает использование наркоденег для финансирования атак против США) также будет размыто из-за отсутствия преступной организации, поэтому Мадуро могут грозить только стандартные сроки "за незаконный оборот наркотиков". Хотя это всё еще серьезные цифры (от 10-20 лет), но автоматически исключается требование "пожизненного срока без права переписки".

Экзистенциальный вопрос для всех — признает ли Мадуро вину

Смягчение юридических формулировок в США часто является сигналом о готовности к сделке. Убрав ярлык "главы картеля", Минюст США оставляет пространство для:

Сделки о признании вины (рlea deal): Мадуро может признать вину в коррупции в обмен на депортацию в третью страну или сокращенный срок.

Снятия обвинений в будущем за недоказанностью. Это облегчает его обмен или высылку в третью страну.

В целом, процесс рискует перетечь в сложную юридическую тяжбу о служебной коррупции, которую очень трудно будет доказать, если свидетели остались в Венесуэле.

США рискуют долларом

США редко просчитывают долгосрочные последствия своих дейсвий, а при Трампе — особенно. Они, безусловно, надеются на признание вины самим Мадуро и на торг с чавистами в обмен на политические изменения в Венесуэле. Это невозможно на 99% (1% — никогда нельзя исключать), так как идёт идеологическое противостояние. Скорее всего, процесс превратится в обвинительный против американского империализма, что скажется на имидже США в мире, а значит и на долларе, который впервые уступил в мировых резервах первое место золоту.

