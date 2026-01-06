Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Минюст США отказался от главного обвинения. Сможет ли Мадуро выиграть суд?

Дело Мадуро разваливается в суде с роковыми для США последствиями
Мир » Северная Америка » США и Канада

Минюст США отказался от ключевого обвинения против Мадуро, что может привести к развалу сфабрикованного дела. У Трампа осталась только одна надежда.

Николас Мадуро
Фото: commons.wikimedia.org by Fabio Rodrigues Pozzebom/ABr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Николас Мадуро

Прокуроры США сняли с Мадуро главное обвинение

Министерство юстиции США отказалось написать в обвинении, что президент Венесуэлы Николас Мадуро возглавлял наркокартель "Картель Солнца", как утверждала администрация Трампа.

Как сообщает NYT, в обвинительном заключении прокуроры утверждают, что речь идёт "о культуре коррупции и покровительства", а не о реальной организованной преступной группировке. Переход от определения "глава наркокартеля" к "участнику коррупционной системы" существенно изменит течение процесса и сам приговор.

Ранее обвинение строилось на законе RICO (о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях), который применяется к главам мафиозных структур и предусматривает большие тюремные сроки вплоть до пожизненного заключения (и даже смертной казни). Признание того, что "Картель Солнца" — это не формализованная ОПГ (что и так было ясно), а "культура коррупции", затрудняет доказательство того, что Мадуро осуществлял прямое оперативное руководство преступной организацией, то есть отдавал приказы. Это приведёт к снятию наиболее тяжких пунктов обвинения против него.

Что ждёт Мадуро в новых обстоятельствах

Теперь американские прокуроры делают упор на то, что Мадуро якобы позволял наркотрафику существовать в обмен на политическую лояльность и финансовую выгоду приближённых лиц. В американской правовой системе роль "соучастника" или "покровителя" (aiding and abetting) наказывается менее сурово, чем роль "руководителя преступного предприятия" (kingpin). Это открывает возможность для защиты требовать более коротких сроков заключения.

Обвинение в "наркотерроризме" (которое подразумевает использование наркоденег для финансирования атак против США) также будет размыто из-за отсутствия преступной организации, поэтому Мадуро могут грозить только стандартные сроки "за незаконный оборот наркотиков". Хотя это всё еще серьезные цифры (от 10-20 лет), но автоматически исключается требование "пожизненного срока без права переписки".

Экзистенциальный вопрос для всех — признает ли Мадуро вину

Смягчение юридических формулировок в США часто является сигналом о готовности к сделке. Убрав ярлык "главы картеля", Минюст США оставляет пространство для:

  • Сделки о признании вины (рlea deal): Мадуро может признать вину в коррупции в обмен на депортацию в третью страну или сокращенный срок.
  • Снятия обвинений в будущем за недоказанностью. Это облегчает его обмен или высылку в третью страну.

В целом, процесс рискует перетечь в сложную юридическую тяжбу о служебной коррупции, которую очень трудно будет доказать, если свидетели остались в Венесуэле.

США рискуют долларом

США редко просчитывают долгосрочные последствия своих дейсвий, а при Трампе — особенно. Они, безусловно, надеются на признание вины самим Мадуро и на торг с чавистами в обмен на политические изменения в Венесуэле. Это невозможно на 99% (1% — никогда нельзя исключать), так как идёт идеологическое противостояние. Скорее всего, процесс превратится в обвинительный против американского империализма, что скажется на имидже США в мире, а значит и на долларе, который впервые уступил в мировых резервах первое место золоту.

Читайте Telegram-канал автора.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы дональд трамп николас мадуро соединённые штаты америки
Новости Все >
Астрономы впервые измерили массу и расстояние планеты-изгоя — Earth
Рецепт салата Новогодний с мандаринами, стейком и тыквенными семечками
Рождественский пирог с цыплёнком, рисом и грибами
Учёные выявили семейства летучих мышей с повышенным эпидемическим риском — Earth
Сверхмассивную черную дыру массой 50 млн Солнц обнаружили в ранней Вселенной
Гонконгский грипп в России вызывает потерю слуха и пневмонию — терапевт Чернышова
Куриный стейк Солсбери доводят до готовности в грибном соусе — Allrecipes
Впервые за долгое время цены на овощи для борща пошли вниз
Геологи РАН выявили редкоземельные минералы в древних вулканитах Северного Урала
В России прирост запасов драгметаллов опережает добычу
Сейчас читают
Комплекс из восьми движений активирует пресс без подъёма с кровати
Новости спорта
Комплекс из восьми движений активирует пресс без подъёма с кровати
Избыточный полив вызывает грибковые болезни хойи — ouest-france
Садоводство, цветоводство
Избыточный полив вызывает грибковые болезни хойи — ouest-france
Популярное
Редкие драгоценные камни: причины, почему они стоят дороже алмазов

Среди самых дорогих драгоценных камней особое место занимают крайне редкие разновидности, за которыми охотятся коллекционеры и ювелирные дома по всему миру.

Драгоценные камни, за которыми охотится весь мир
Осознанная ходьба уменьшает объем талии после 60 лет
Живот после 60 тает не от планки: простое движение, которое перезапускает метаболизм без героизма
Пучковые гибриды нового поколения: урожай такой мощный, что теплицы в буквальном смысле трещат
Комнатное растение, которое тихо ворвалось в 2026 год: цветёт месяцами и наполняет дом ароматом
Дело Мадуро разваливается в суде с роковыми для США последствиями Любовь Степушова 50 тысяч километров узкоколейных железных дорог исчезло к началу 1950-х Сергей Милешкин Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому Олег Володин
Грядет зачистка гардеробов: новый тренд джинсов перекрывает кислород узким и укороченным моделям
"Аннушка уже разлила масло": ВКС РФ нанесли удар по американскому заводу в Днепропетровске
Долгосрочные риски для экономики Германии: что ждёт бывший локомотив Европы
Долгосрочные риски для экономики Германии: что ждёт бывший локомотив Европы
Последние материалы
Социальная психология объясняет конфликты из-за пищевых предпочтений
Глубоководные медузы без нароста остались только в Арктике — биолог Монтенегро
Перец Биг Мама плодоносит до заморозков на грядках
Дело Мадуро разваливается в суде с роковыми для США последствиями
Газированная минералка делает пончики воздушными без дрожжей
Астрономы впервые измерили массу и расстояние планеты-изгоя — Earth
Пилинг кожи головы улучшает состояние волос за счёт очищения фолликулов — Vlasta
Для новичков важна последовательность, а не интенсивность тренировок — MinhaVida
Подростковый период у собак длится с 6 до 18 месяцев — Ouest-france
Lada Iskra заняла ценовую нишу между Granta и Vesta
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.