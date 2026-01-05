Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
"Аннушка уже разлила масло": ВКС РФ нанесли удар по американскому заводу в Днепропетровске

Дух Анкориджа умер вместе с ударом по американскому заводу в Днепропетровске
Мир » Северная Америка » США и Канада

"Дух Анкориджа" вытек из трупа "мирных переговоров" по Украине вместе с подсолнечным маслом из хранилищ американского завода в Днепропетровске.

Удар по масляному заводу в Днепропетровске
Фото: https://t.me/stranaua
Удар по масляному заводу в Днепропетровске

Собственность США на Украине теперь под большой угрозой

ВКС РФ разбомбили американский масляный завод Bunge в Днепропетровске. Мэр Борис Филатов сообщил в соцсети, что "в результате атаки дронов "на дороги вылилось 300 тонн масла", и проезд по набережной будет невозможен "где-то 2-3 суток".

В августе Россия нанесла удар по американскому заводу электроники Flex в Мукачево в Закарпатье. Москва тогда продемонстрировала, что США не смогут обеспечить гарантии безопасности Украине в обмен на сделку по редкоземельным материалам. Нынешний удар по американской собственности нанесён после того, как под угрозу поставлена собственность РФ в Венесуэле, которая состоит из активов "Роснефти" и других компаний.

На вопрос о том, зачем США нужна венесуэльская нефть, глава госдепа Марко Рубио заявил: " Зачем Китаю их нефть? России? Ирану? Это Запад. Здесь мы живём".

То есть, по мнению Рубио, Россия, Китай и Иран должны "убраться" из Западного полушария, которое "принадлежит США".

Попустительство и заискивание дорого обошлись Москве

Рубио также поиздевался над министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, передав ему поздравления с Рождеством и посоветовав отдыхать, а не вмешиваться в американские дела в Венесуэле.

Что же, министр заслужил, вероятно, такое обращение. Лавров неоднократно подчеркивал, что действия США в Венесуэле "негативно повлияют" на двусторонние российско-американские отношения, но хорошие слова не подкреплялись делами. Наоборот, активно велись переговоры по 28 пунктам плана Вашингтона, а Кирилл Дмитриев продолжал ездить в США, наивно полагая что-то сделать вне рамок Украины. Хотя ранее отношение американцев было ясно выражено отказом от переговоров по продлению ДСНВ, действие которого истекает через месяц.

Президента США Дональда Трампа продолжали в Москве чрезмерно нахваливать, подыгрывая ему в том, что он "над схваткой", хотя он — прямой участник конфликта на Украине. И зачем Москве надо было пытаться его убедить в атаке на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области? Даже передали записанное полётное задание одного из БПЛА. А Трамп ответил, что он "не верит", и вполне справедливо, потому что нет обещанного (опять же Лавровым) "военного и дипломатического" ответа. Зато американцы ответили захватом президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Что же, если "дух Анкориджа" вместе с подсолнечным маслом из хранилищ американского завода вытек из трупа "мирных переговоров" по Украине, то туда ему и дорога. Откровенно говоря, никто кроме российских первых лиц так и не понял, что это такое "дух Анкориджа". Простой народ в Кремле предпочли не информировать из-за опасений "помешать" переговорам с Трампом.

Аннушка уже разлила масло

Суть в том, что во власти в США находятся психопаты, по образному определению президента Колумбии Густаво Петро — из "клана педофилов". Петро верно подметил, "чтобы список Эпштейна не был обнародован", американцы посылают военные корабли "убивать рыбаков и угрожают нашему соседу вторжением из-за его нефти".

Теперь, после бомбёжек Венесуэлы и захвата её президента, этот клан угрожает подобными мерами Мексике, Колумбии и Кубе. Илон Маск опубликовал пост в своей соцсети, в котором "шутит", что президента Венесуэлы могут изнасиловать в тюрьме: на сгенерированной картинке в руках у Пи Дидди, приговорённого к тюрьме по делу о перевозке женщин для занятия проституцией, находится бутылка с маслом (фигурировало в описании вечеринок Эпштейна), которую он протягивает Мадуро, надпись соответствующая.

Удар по масляному заводу в этом плане символичен, а может быть это намёк (свыше) на то, что "Аннушка уже разлила масло", и нам предстоит увидеть гибель упомянутого клана, которому ничего не стоит развязать третью мировую войну на волне вседозволенности и самодурства.

Философ Александр Дугин считает, что захват Трампом Мадуро очень остро ставит вопрос о необходимости быстрой и убедительной победы в СВО.

"Нам не просто надо победить на Украине, но сделать это очень быстро, стремительно и убедительно. И любыми средствами и с любыми издержками. Украина под нашем полным контролем — это пропуск в клуб Великих Держав. Страшно представить, что будет с теми, у кого такого пропуска нет", — написал Александр Дугин в Telegram.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
