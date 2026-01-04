Захват Мадуро: роковая ошибка США или начало новой эры в Венесуэле?

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Мадуро в плену: кто теперь управляет Венесуэлой – Трамп или Родригес?
Южная Америка

США сделали выводы после поражения в 2002 году от Чавеса и Латинской Америки. История сделала виток, главный вопрос сегодня — сделали ли выводы венесуэльцы.

Предательство или халатность?

Прошли сутки после военной операции США в Каракасе по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Сначала надо ответить на вопрос, как такое стало возможным, если страна и сам Мадуро к этому готовились. Кто знаком с латиноамериканским менталитетом знает, что маньяна (завтра) — это главное в мироощущении латинос, и это даже хуже, чем русское "авось".

Самое вероятное, что глубокой ночью местные вояки просто проспали атаку.

Версия о том, что имело место предательство возможна, но только среди близкого окружения Мадуро, а не в военно-политическом руководстве страны, иначе не было бы чёткого заявления вице-президента Делси Родригес при полном составе законодательной, исполнительной, и судебной властей. Она заявила, что в Венесуэле есть только один президент — Мадуро, и потребовала его освобождения, возвращения в столицу и восстановления в должности. Напомним, что Родригес была утверждена Верховным судом исполняющей обязанности президента. По итогам заседания военно-политического руководства, введён режим внешнего чрезвычайного положения, который существенно расширяет полномочия армии, полиции и специальных служб, а также народных дружин.

Шоу удалось, но будет ли результат

Складывается впечатление, что для американцев захват Мадуро — это элемент шоу. Они сейчас упиваются своим мастерством и могуществом, толпятся и фотографируются с захваченным президентом, но чтобы завершить переформатирование Венесуэлы, нужен американский сапог или сапог прокси-силы (местной или, например, из Колумбии) на земле. Так было при свержении Мануэля Норьеги, Саддама Хуссейна и Муаммара Каддафи.

Заметим, что никто в Венесуэле на улицах не празднует освобождение от "тирана", оппозиция давно бежала и воспитывает своих детей на Западе.

Если вспомнить опыт с Уго Чавесом, то он был восстановлен во власти благодаря тому, что против назначения марионетки американцев Педро Кармоны в апреле 2002 года по всей стране начались массовые демонстрации сторонников Чавеса. Тысячи людей вышли на улицы, требуя возвращения законно избранного президента. Переворот не получил единогласной поддержки и среди военных. Многие высокопоставленные армейские чины и, что более важно, рядовые солдаты и младшие офицеры, остались верны конституционному порядку и президенту. Под влиянием растущих народных протестов и отсутствия полной поддержки со стороны вооруженных сил, временное правительство Кармоны начало распадаться. Военные, лояльные Чавесу, потребовали отставки Кармоны, легитимность которого не признали и в большинстве стран Латинской Америки.

Сейчас США учли этот момент и назначать марионетку пока не будут, запугивая легитимные власти. Президент США Дональд Трамп заявил, что будет "управлять" Венесуэлой до тех пор, пока не будет обеспечен "безопасный и разумный переход власти". Это он зря пообещал, потому что в Латинской Америке никто теперь не застрахован от подобного волюнтаризма, а там во власти сидят уже не мальчики для битья, как в прошлом веке.

Венесуэльцы должны сделать выводы и быть хитрее

Бразилия первой признала легитимность Родригес, на Бразилию ей можно опираться, как и на Мексику, и на Колумбию. В том плане похвально активен глава МИД Венесуэлы Иван Хиль, который публикует в Telegram отповеди Макрону и другим европейским политикам, поощряющим государственный бандитизм США.

Бразильцы Вашингтон не поддержат в любом случае, главное — венесуэльцам надо самим перетерпеть и прийти в себя. Следующая неделя покажет, насколько они оправились от шока и готовы защищаться.

Если Трамп решится на вторжение и будет убит хотя бы один американский солдат, то поражение ресаубликанцев на любых выборах гарантировано, как и падение рейтингов. Демократы уже развернули осуждение их действий.

Наш прогноз такой: ситуация успокоится, чависты сделают выводы, прекратив надеяться на "маньяна", добиваясь возвращения Мадуро. Если быть хитрее, то можно торговаться на этом, привлекая Россию и Китай.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
