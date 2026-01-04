Как спецназ захватил Мадуро, бояться ли Зеленскому и почему Путина с Лукашенко не украсть

Петля истории случилась 3 января 2026 года в 01:17 по Каракасу. Ровно через 36 лет после того, как армия США вытащила из панамского убежища Мануэля Норьегу, Вашингтон поставил финальную подпись под обновлённой доктриной "прямого изъятия".

Николас Мадуро был взят в собственной спальне, упакован в серый спортивный костюм Nike Tech Fleece и в течение 48 часов низложен до статуса подсудимого в "звёздной" тюрьме Бруклина.

Захват "цели высокой ценности" (HVT) стал финальным аккордом киберопераций, вербовок и работы разведки США. Видео захвата Мадуро ещё не выложено онлайн (а возможно, и не будет — как с Усамой бен Ладеном), но как оно происходило — могут рассказать любые спецы "Альфы", SAS, GIGN или Моссада.

Фраза Дональда Трампа о "47 секундах" — не бравада, а точный технический замер. Взрыв двери бункера за такое время является эталонной работой линейного кумулятивного заряда.

Когда за окнами резиденции взрывались "Томагавки" и кружили вертолёты "Дельты", перемещения охраны отслеживались в реальном времени сквозь стены рентгеновскими радарами Xaver.

Пока Мадуро спал, спецназовцы в прицелы ночного видения GPNVG-18 видели его тепловой силуэт, а киберподразделения предварительно заблокировали электронные замки дворца La Casona.

Дальше — протокол "Чёрный мешок". На борту вертолёта над Карибским морем находился уже не президент, а объект. Все видели фото Мадуро в "чёрных очках" и наушниках. Только это не просто очки. Это специальный военный визор, блокирующий даже периферийное зрение.

Наушники же (с "белым шумом") лишили Мадуро пространства и времени. Он не понимал, что происходит, не слышал звуков, не видел ничего. На его груди — спасательный жилет. Вертолёты летели низко над водой и в случае сбития у "Дельт" был "второй шанс" утащить низложенного президента или хотя бы его тело.

Бутылка воды с трубочкой в руках не была жестом гуманизма — это способ поддержания гидратации без снятия маски, а ещё — сенсорное успокоительное "тебе есть за что держаться". Бывший лидер стал багажом, ценным грузом для будущего суда.

Даже спортивный костюм Nike Tech Fleece (ехидно вспомним слоган "Просто сделай это!") тоже стал ритуалом обезличивания — Мадуро не дали одеть форму или обычный костюм. Его утащили как простого преступника в том, в чём он был в спальне.

Перемещение в MDC Brooklyn, тюрьму, где соседствуют рэперы-насильники и криптомошенники, — классическая политическая и психологическая операция.

Мадуро не отвезли на охраняемую военную базу или в скандальное Гуантанамо, а бросили в бетонный мешок с запахом нечистот и крысами, чтобы окончательно стереть статус.

В понедельник, 5 января, на суде Мадуро превратят в уголовный объект уровня "Эль Чапо". США не просто свергли режим — они стёрли его из реальности.

Несмотря на медийный хайп, кейс Мадуро остаётся учебным полигоном в условиях нулевого риска. США уже (в новой стратегии нацбезопасности) объявили страны Карибского бассейна зоной своего абсолютного контроля.

Естественно, в соцсетях начались обсуждения: а могут ли так похитить Путина, главу Ирана, Си Цзиньпина, Зеленского, Лукашенко или кубинского лидера?

Ответы просты — всё диктуется холодной математикой ядерного сдерживания.

США не могут выкрасть Владимира Путина ни в России, ни за границей, где он находится либо среди своих, либо под защитой протоколов абсолютного доверия (как в Анкоридже).

В случае любой атрибутированной попытки похищения или устранения президента РФ страна-агрессор получает немедленный ядерный ответ. Если Delta Force чудом взорвёт дверь в Ново-Огарёво, через 12 минут над США взойдут сотни ядерных солнц.

ФСО — это не охрана, а армия в 25 тысяч штыков с собственной авиацией, бронетехникой и ПВО. Бункеры глав ядерных стран — это не 100-метровые подвалы, а целые крепости на глубине более 300 метров.

Прорыв к лидеру ядерной страны требует невозможного — предательства в самом ядре спецслужб и технологий телепортации.

Кстати, защищён и Александр Лукашенко — ПВО над Минском является частью российского щита. Ну и наличие тактического ядерного оружия и комплексов "Орешник" делает захват Батьки ценой уничтожения Европы неприемлемым для Вашингтона.

Зеленский? А зачем? Западные эксперты признают, что РФ давно могла бы выкрасть или уничтожить Владимира Зеленского. Не зря его кортежи регулярно фиксируются российскими БПЛА "Зала". Но… Москва не видит в этом прагматичного смысла.

Помните, Путин (через израильского лидера) пообещал "не убивать Зеленского" — только тогда нелегитимный президент Украины стал выходить из тёмных бункеров в Киеве и Львове.

Кстати, о бункерах. Каскадные удары ракетами "Орешник", "Кинжал" или "Циркон" способны обнулить любую пассивную защиту, превращая армированный бетон в пыль на скорости десять махов. Правда чтобы "пробиться", нужна хирургическая точность.

Гораздо эффективнее точный удар по вентиляционным узлам и выходам, который превращает бункер в автономный склеп, где борьба за кислород начинается через несколько часов.

А ещё мир спецслужб демонстрирует две полярные стратегии.

США используют хирургическую экстракцию как скальпель для ликвидации неугодных, как это было с Норьегой и Мадуро. Россия применяет этот инструмент как щипцы для спасения — это доказали филигранная эвакуация Виктора Януковича из Крыма в 2014 году и спасение Башара Асада из Дамаска.

На этом фоне по-новому звучат реплики Владимира Путина, брошенные им на международных форумах:

о "беспрецедентном убийстве генерала Сулеймани на территории третьей страны";

ироничное замечание в адрес руководства Казахстана о том, что "Саддам Хусейн тоже считал, что ему не нужно ядерное оружие".

Захват Мадуро подтвердил — международное право перестало быть гарантом того, что за тобой не придут с "47-секундным" зарядом.

Мир вернулся к формуле Фукидида: сильный требует возможного, а слабый подчиняется. Международное право сегодня защищает лишь тех, кто способен ответить мегатоннами и гиперзвуком.

Уточнения

Вторжение США в Панаму происходило в 1989-1990 годах и является первой в истории интервенцией США, в качестве теоретического обоснования которой правительство США использовало лозунги «восстановления демократии» и «сохранения демократии».



Никола́с Маду́ро Мо́рос — венесуэльский государственный и политический деятель, бывший президент Боливарианской Республики Венесуэла. Был захвачен американским спецназом и вывезен из Венесуэлы вооружёнными силами США в ходе военной операции . Его и его жену доставили в Нью-Йорк для суда и 2-3 пожизненных сроков.



Мануэ́ль Анто́нио Норье́га Море́но — панамский военный и государственный деятель. Свергнут в 1989 году в результате военной операции США в Панаме.



«Дельта» — подразделение специального назначения Армии США, существенный элемент USSOCOM. Задачами Delta Force являются борьба с терроризмом, восстаниями, выполнение секретных заданий, включающих, но не ограниченных спасением мирных граждан и вторжением.



ФСО Росси́и — федеральный орган осуществляющий функции по обеспечению государственной охраны и государственной безопасности. ФСО России наряду с ФСБ России, СВР России и ГУ ГШ ВС РФ относится к «силам и средствам обеспечения безопасности», то есть спецслужбам, наделена правом ведения оперативно-розыскной деятельности.

