Любовь Степушова

США нанесли удары по Венесуэле, сирийский сценарий России не нужен

Элитный авиаполк армии США замечен в небе Каракаса. Вторжение началось?
Мир » Остальной мир » Южная Америка

По Венесуэле сейчас будет много фейков о "вторжении" или о массовом "бегстве" из Каракаса, или о "недееспособности" венесуэльских властей. Ситуация определится в течение суток

Флаг Венесуэлы
Фото: commons.wikimedia.org by Stefaniegbh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг Венесуэлы

Пока речь идёт об одномоментных 7 ударах. Первые взрывы были зафиксированы 3 января около 01:50 по местному времени. По всей видимости, главный удар был нацелен на военную базу Форт-Тиуна в Каракасе. Данные об американском десанте не подтверждены, есть видео пролетающих вертолётов, которые якобы опознаны частью 160-ого специального авиаполка. Это элитное подразделение армейской авиации США, предназначенное для поддержки сил специальных операций: скрытная заброска и эвакуация групп спецназа (таких как Delta Force или Navy SEALs), нанесение точечных огневых ударов и ведение разведки.

Правительство Венесуэлы выступило с заявлением, его можно прочитать в Telegram-канале министра иностранных дел Ивана Хиля. По его данным, американские силы нанесли удары по военным и гражданским объектам в Каракасе и штатах Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра. Власти Венесуэлы заявили, что истинной целью агрессии является захват стратегических ресурсов страны и насильственная смена правительства. Объявлено о немедленной активации планов национальной обороны и мобилизации всех социальных и политических сил для отражения нападения.

Венесуэла намерена подать официальные жалобы в Совет Безопасности ООН и другие международные организации и отразить агрессию, ссылаясь на право на самооборону, записанное в Уставе ООН.

Президент Колумбии Густаво Петро подтвердил активацию оперативного плана на границе с Венесуэлой и создание единого командного центра (PMU ) в приграничном городе Кукута. Центр призван мониторить ситуации в режиме реального времени, управлять потоками беженцев и координировать меры безопасности в связи с ситуацией в Венесуэле.

Согласно сообщениям американских СМИ, приказ о нанесении ударов по объектам на территории Венесуэлы отдал президент США Дональд Трамп. Несмотря на его антинаркотическую риторику, многие аналитики подтверждают, что основной целью Вашингтона является отстранение Мадуро от власти. Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс заявила, что  Мадуро должен "запросить пощады" и покинуть пост. США по-прежнему не признают его победу на выборах 2024 года, считая его нелегитимным лидером. США также утверждают, что Венесуэла незаконно захватила американские "права на энергию" и земли в ходе национализации нефтяной отрасли.

В регионе развернута мощная группировка ВМС США (включая авианосец "Джеральд Форд"), которая уже проводит морскую блокаду венесуэльских танкеров. Трамп заявил днями ранее, что "наземные удары — это проще", и обещал начать их "очень скоро", что и произошло в начале 2026 года.

Лицемерный гость Fox News Кристофер Никсон Кокс заявил, что  вторжение США в Венесуэлу проводится в целях национальной безопасности против "Хезболлы" и Ирана, а также России и Китая и принесёт венесуэльцам "демократию, капитализм и процветание". Операция проводится по типу панамской 1989 года против президента Мануэля Норьеги, её исход решится за сутки или двое, и будет зависеть от того, как поведут себя венесуэльские военные.

Как бы России не прозевать наихудший исход в Венесуэле по типу Сирии. Если там нет наших советников — это очень плохо. В страну вложены заметные российские инвестиции (около $20 млрд). В случае, если Венесуэла окажется под контролем США, значительная их часть может быть потеряна, как и политическое влияние на континенте. 

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы каракас венесуэла николас мадуро соединённые штаты америки
